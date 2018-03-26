 Росія заявляє про огляд російського літака в аеропорту ″Хітроу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2018
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Новини

Росія заявляє про огляд російського літака в аеропорту "Хітроу"

Посольство Росії в Лондоні заявляє про огляд літака компанії "Аэрофлот" британськими правоохоронцями і називає його провокацією.

Російський літак обшукали в британському аеропорту

DW.COM

Упродовж тижня Росію мають залишити диппрацівники ФРН, України, Польщі, Італії, Нідерландів, Фінляндії та інших країн. У такий спосіб росіяни відповіли на вислання російських дипломатів із цих країн. (30.03.2018)

Донька колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля Юлія, яка разом із батьком зазнала дії нервово-паралітичної речовини, почуваєтсья краще, кажуть у британській Національній службі охорони здоров'я. (29.03.2018)

Британські правоохоронці провели огляд російського літака у лондонському аеропорту "Хітроу". Про це йдеться у заяві російського посольства ввечері в п'ятницю, 30 березня. Міністерство закордонних справ РФ назвало огляд літака авіаперевізника "Аэрофлот" провокацією. "Посольство надіслало дипломатичну ноту, у якій британську сторону закликають надати пояснення щодо інциденту", - цитує повідомлення інформагенція Reuters.

Російське посольство заявило, що огляд здійснили представники прикордонної та митної служб Великобританії.

Раніше "Інтерфакс" повідомив, що британські поліцейські без пояснення причин почали огляд російського лайнера А-321, який прилетів з Москви до Лондона. "Після того, як пасажири залишили повітряне судно, несподівано на борт піднялися поліцейські і наполегливо вимагали від екіпажу покинути літак для того, щоб під час відсутності екіпажу провести там огляд", - сказав співрозмовник агенції.

Поліція Лондона, своєю чергою, заявила у Twitter, що вона "не проводить оглядів жодного літака Airbus, який прилетів з Москви до Лондона".

Пізніше ВВС повідомила, що огляд літака здійснювала британська митна служба.

Нині відносини Москви та Лондона є особливо напруженими через отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля і його доньки на британській території. Лондон звинувачує Росію в отруєнні, Росія відкидає звинувачення. На знак солідарності з Великобританією низка країн вислали понад 150 російських дипломатів, на що Росія відповіла дзеркальними заходами.
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