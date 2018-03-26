 Росія домовилася про евакуацію повстанців з Думи в Східній Гуті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2018
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Новини

Росія домовилася про евакуацію повстанців з Думи в Східній Гуті

Росія домовилась із сирійськими повстанцями про їхню евакуацію із міста Дума в Східній Гуті. Це останнє непідконтрольне режиму Башара Асада місто в регіоні.

Дума

Дума у Східній Гуті

Представники Росії домовились про евакуацію повстанців та цивільних осіб з міста Дума в Східній Гуті - останнього міста в цьому регіоні, яке залишалося під контролем сирійської опозиції. Про це повідомила в неділю, 1 квітня, агенція AFP з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

За інформацією центру, це "остаточна" угода. Вона стосується, зокрема, повстанського угруповання "Джаїш аль-Іслам", представники якого досі відмовлялися складати зброю. Тепер повстанці та цивільні особи зможуть виїхати до провінції Алеппо. Напередодні цивільний комітет, який брав участь в переговорах з Росією щодо евакуації, повідомляв про досягнення домовленості про гуманітарну евакуацію понад тисячі цивільних осіб з Думи до північної Сирії.

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За даними Москви, з початку операції зі звільнення Східної Гути від повстанців анклав покинуло близько 153 тисяч осіб. Раніше повідомлялося, що підконтрольним Башару Асаду силам вдалося заволодіти 95 відсотками території Східної Гути.

Нагадаємо, що наступ сирійських військ та їхніх союзників на Східну Гуту триває з 18 лютого. Він розпочався після понад дворічної облоги анклаву, що перебував під контролем повстанців. Наступ супроводжується інтенсивним бомбардуванням та обстрілами. Від початку наступальної операції, за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, загинуло понад 1,6 тисячі осіб.
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