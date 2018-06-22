 Росія відкинула заклик Генасамблеї ООН вивести війська з Придністров′я | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2018

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Новини

Росія відкинула заклик Генасамблеї ООН вивести війська з Придністров'я

У МЗС Росії заявили, що ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції про вивід військ з Придністров'я може підірвати "хиткий прогрес" з урегулювання конфлікту в регіоні.

МЗС Росії

МЗС Росії

Росія відкинула заклик Генеральної Асамблея ООН вивести іноземні війська з території Молдови. Про це йдеться у заяві, розміщеній у суботу, 23 червня, на сайті міністерства закордонних справ РФ. У Москві назвали резолюцію "відвертим рекламно-пропагандистським кроком частини політичних діячів у Кишиневі, які прагнуть на ґрунті розпалювання антиросійських настроїв заробити бали перед парламентськими виборами".

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Також МЗС Росії вважає, що "ухвалення резолюції може підірвати хиткий прогрес, який намітився за останні місяці" у придністровському урегулюванні. "І до цього дня російський військовий контингент залишається гарантом миру і стабільності в Придністров'ї", - заявили в Москві.

Нагадаємо, Генасамблея ООН в п'ятницю, 22 червня, ухвалила резолюцію, в якій закликає вивести іноземні війська з території Молдови. На підтримку документа висловилися 64 держави, проти - 15, ще 83 країни утрималися. Резолюція була внесена на голосування Молдовою за підтримки Канади, Грузії, Румунії, України та Естонії. Ідеться, зокрема, про "безумовний та невідкладний вивід" оперативної групи російських військ з території невизнаного Придністров'я за зобов'язаннями Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року.

  • Розділена Молдова

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Розділена Молдова

    25 років тому внаслідок збройного конфлікту Молдова була розділена надвоє, а своєрідним кордоном стала річка Дністер. На сході країни, на лівому березі Дністра, виникла самопроголошена "Придністровська молдовська республіка", яка орієнтується на Росію. Дістатися з Молдови до будь-якого населеного пункту Придністров'я можна лише через адміністративний кордон.

  • Пропускний пункт на придністровській митниці

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Пропускний пункт на придністровській митниці

    Бендери - друге завбільшки місто невизнаної "Придністровської республіки". Розташоване воно на правому березі Дністра, але перебуває під юрисдикцією Тирасполя. Раніше доїхати з Кишинева до Бендер можна було за 40 хвилин. Тепер же є небезпека застрягнути на придністровській митниці. Перед нею пост миротворців, де служать молдовські, придністровські та російські військові.

  • Село Варниця

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Варницький анклав

    Село Варниця лежить на березі Дністра. Воно знаходиться у межах міста Бендери, але адміністративно належить до Аненій-Нойського району правобережної Молдови. 25 років тому, під час збройного конфлікту між берегами Дністра, його жителі підтримували Кишинів, відмовившись стати частиною невизнаного Придністров'я. На фото - меморіал у Варниці, що вшановує пам'ять загиблих односельців.

  • Вулиця імені Карла XII у Варниці

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Вулиця імені Карла XII

    Варниці є що запропонувати історикам. Можливо, це єдине у світі село, де є вулиця імені шведського короля Карла XII. Після поразки під Полтавою 1709 року він утік сюди від армії Петра I. У 1711-1713 роках там, де зараз розкинулися городи варницьких селян, виросли королівська резиденція та поселення, яке назвали Новий Стокгольм. 1993 року в Варниці знайшли рештки королівської канцелярії.

  • Вероніка Штефан у Варниці

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    З допомогою Євросоюзу

    У найближчому майбутньому на території колишньої королівської резиденції відкриють музей Карла XII. Проект за фінансової підтримки Євросоюзу та Швеції ініціювала шведська неурядова організація зі складною для вимови назвою Nordiskkulturochhistoryformedling. Приєдналася і місцева жіноча організація, яку очолює Вероніка Штефан.

  • Місце смерті українського гетьмана Івана Мазепи

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Скарб Мазепи

    На вулиці Карла XII є пам'ятний знак на місці смерті українського гетьмана Івана Мазепи, який утік сюди від російської армії разом зі шведським королем. За легендою, тікаючи, Мазепа зумів захопити з собою дві діжки золота і кілька мішків срібла. Частина потонула у Дніпрі, але щось, як кажуть історики, потрапило у Варницю. Мазепа помер у тутешньому сільському будинку 22 вересня 1709 року.

  • Вулиця на кордоні

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Вулиця на кордоні

    Цю вулицю Варниці жителі розташованих навпроти будинків називають по-різному. Одні вважають, що живуть на вулиці Ніколае Йорга, а інші стверджують, що на Борисівській. Це тому, що бік вулиці з непарними номерами належить до молдовської Варниці, а з парними - до придністровських Бендер. Через це виникає чимало проблем, наприклад, у бізнесменів, які хочуть зареєструвати тут підприємство.

  • Георгій Лупу

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Місцеві реалії

    Нашим гідом по Варниці став голова місцевої ради Георгій Лупу. Він розповів, що деякі жителі одержують придністровські пенсії з російськими доплатами, оскільки працювали на підприємствах у Бендерах. Співробітники ж варницьких підприємств отримують зарплату в молдовських леях, а послуги ЖКГ оплачують російськими рублями. Співвідношення між леєм і рублем 3:1 на користь придністровської валюти.

  • Танк у гаражі

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Танк у гаражі

    Георгій привіз нас на колишню військову базу 14-тої російської армії. На закинутій базі є чимало цікавого. Наприклад, у одному з гаражів стоїть справжній танк. Щоправда, сфотографувати його не вдалося, оскільки господаря не було. Він - один з місцевих жителів, який придбав на цій території ділянку землі разом із закинутим поржавілим обладнанням. Залишилася тут і вартова вишка.

  • Бендери

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Бендери тоді й зараз

    Щоб потрапити з Варниці до Бендер, треба проїхати через митницю й одержати міграційну карту. У червні 1992 року тут точилися запеклі бої за міст через Дністер. У них загинуло більше тисячі людей. Сьогодні місто живе звичайним життям і відрізняється від інших молдовських міст хіба що великою кількістю пам'ятників війни.

  • Бендерська фортеця

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Бендерська фортеця

    Квитки до Бендерської фортеці, головної пам'ятки міста, можна придбати за молдовські леї. Збудована турками у XVI столітті фортифікація тільки нещодавно відкрилася для екскурсій. У радянські часи тут дислокувалася ракетна бригада 14-ї російської армії та понтонно-мостовий полк. Нині упритул до фортеці прилягає військова частина армії невизнаної "Придністровської республіки".

  • Ядро Мюнхгаузена

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Той самий Мюнхгаузен

    Перед входом до фортеці стоїть гарматне ядро, на якому той самий Мюнхгаузен злітав поглянути на позиції супротивника, що ховався за стінами цитаделі. І ядро, і пам'ятник літературному герою встановлені тут не просто так. Прототип повісті Рудольфа Еріха Распе - Карл Фрідріх Єронім барон фон Мюнхгаузен - дійсно 1737 року брав участь у штурмі Бендерської фортеці російськими військами.

  • Міст між Молдовою і невизнаним Придністров'ям

    25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

    Міст, що роз'єднує

    З оглядового майданчика Бендерської фортеці видно міст через Дністер. За ним на протилежному боці - Тирасполь, столиця невизнаної "республіки". Усі 25 років, що минули після збройних сутичок, міст не з'єднує, а радше роз'єднує береги. Після завершення конфлікту влітку 1992 року почався процес перемовин з його урегулювання і статусу Придністровського регіону. Він триває досі.

    Автор: Юлія Семенова


DW.COM

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні

Чверть століття тому Молдова була розділена надвоє. У результаті збройного конфлікту виникла самопроголошена "Придністровська молдовська республіка". Її будні - у фотогалереї DW. (02.03.2017)  

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