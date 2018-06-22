Росія відкинула заклик Генасамблеї ООН вивести війська з Придністров'я

Росія відкинула заклик Генеральної Асамблея ООН вивести іноземні війська з території Молдови. Про це йдеться у заяві, розміщеній у суботу, 23 червня, на сайті міністерства закордонних справ РФ. У Москві назвали резолюцію "відвертим рекламно-пропагандистським кроком частини політичних діячів у Кишиневі, які прагнуть на ґрунті розпалювання антиросійських настроїв заробити бали перед парламентськими виборами".

Також МЗС Росії вважає, що "ухвалення резолюції може підірвати хиткий прогрес, який намітився за останні місяці" у придністровському урегулюванні. "І до цього дня російський військовий контингент залишається гарантом миру і стабільності в Придністров'ї", - заявили в Москві.

Нагадаємо, Генасамблея ООН в п'ятницю, 22 червня, ухвалила резолюцію, в якій закликає вивести іноземні війська з території Молдови. На підтримку документа висловилися 64 держави, проти - 15, ще 83 країни утрималися. Резолюція була внесена на голосування Молдовою за підтримки Канади, Грузії, Румунії, України та Естонії. Ідеться, зокрема, про "безумовний та невідкладний вивід" оперативної групи російських військ з території невизнаного Придністров'я за зобов'язаннями Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року.