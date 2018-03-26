 Росія висилає 60 дипломатів США і закриває американське консульство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Росія висилає 60 дипломатів США і закриває американське консульство

Москва висилає 60 співробітників диппредставництв США та закриває американське генконсульство у Санкт-Петербурзі, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. На дії Вашингтона він анонсував "дзеркальні заходи".

Росія висилає 60 американських дипломатів

Генеральне консульство США у Санкт-Петербурзі (на фото) теж закриють

У відповідь на висилку 60 російських дипломатичних працівників зі США Москва вирішила вислати з Росії аналогічну кількість американських дипломатів. Про видворення з країни такої кількості співробітників американських дипломатичних установ заявив у четвер, 29 березня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає інформагенція "Інтерфакс". За словами Лаврова, влада Росії також вирішила закрити генеральне консульство США в Санкт-Петербурзі.

DW.COM

Кремль продовжить бій без правил з Заходом. І дипломатичний бойкот його не зупинить, пише в своєму коментарі спеціально для DW російський журналіст Костянтин Еггерт. (27.03.2018)

Низка країн ЄС, а також США й Канада висилають російських дипломатів через справу про отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля. Про аналогічний крок повідомили і в Україні. (26.03.2018)

Щодо наступних дій Росії у відповідь на дипломатичний хід Вашингтона глава російського МЗС заявив, що відповідні заходи "будуть дзеркальними і не тільки".

Раніше у четвер посол США в РФ Джон Гантсман припустив, що влада Сполучених Штатів може накласти арешт на російські дипломатичні активи. Раніше цього тижня близько 30 країн світу, серед яких і США, оголосили про видворення близько 150 російських дипломатів із солідарності з Великобританією, яка першою оголосила про вислання 23 росіян у зв'язку з отруєнням колишнього розвідника Сергія Скрипаля. До цього кроку приєдналися ФРН та Україна. У четвер у посольстві РФ в Україні заявили, що терміни надання консульських послуг на території України можуть бути збільшені. 
Дивитись відео 02:36

Як видворення російських дипломатів позначиться на переговорах щодо Донбасу? (28.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Як видворення російських дипломатів позначиться на переговорах щодо Донбасу? (28.03.2018)  

Також за темою

Russland Putin bei TV-Rede

Росія погрожує відповісти на видворення дипломатів 26.03.2018

Президент Росії Володимир Путін проаналізує ситуацію з видворенням дипломатів РФ із низки країн Заходу і обміркує заходи у відповідь, заявив його речник. Москва керуватиметься принципом взаємності.

Yulia Skripal - Tochter des russischen Spions Sergei Skripal

Стан Скрипаля залишається критичним, а його донька почувається краще - лікарі 29.03.2018

Донька колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля Юлія, яка разом із батьком зазнала дії нервово-паралітичної речовини, почуваєтсья краще, кажуть у британській Національній службі охорони здоров'я.

Russland Moskau Kreml

Коментар: Дипломатична катастрофа Путіна 27.03.2018

Кремль продовжить бій без правил з Заходом. І дипломатичний бойкот його не зупинить, пише в своєму коментарі спеціально для DW російський журналіст Костянтин Еггерт.

Докладно

Аеропорт Тбілісі

Безвізовий режим між ЄС і Грузією під загрозою

Німецька влада вважає, що грузини зловживають безвізовим режимом з ЄС. 

Безробіття у ФРН на рекордно низькому рівні

Рівень безробіття у ФРН упав до рекордно низького рівня

У березні не мали роботи 5,3 відсотка німецьких працівників - найменше з часу возз'єднання Німеччини в 1990 році. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  