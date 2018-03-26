Росія висилає 60 дипломатів США і закриває американське консульство

У відповідь на висилку 60 російських дипломатичних працівників зі США Москва вирішила вислати з Росії аналогічну кількість американських дипломатів. Про видворення з країни такої кількості співробітників американських дипломатичних установ заявив у четвер, 29 березня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає інформагенція "Інтерфакс". За словами Лаврова, влада Росії також вирішила закрити генеральне консульство США в Санкт-Петербурзі.

Щодо наступних дій Росії у відповідь на дипломатичний хід Вашингтона глава російського МЗС заявив, що відповідні заходи "будуть дзеркальними і не тільки".

Раніше у четвер посол США в РФ Джон Гантсман припустив, що влада Сполучених Штатів може накласти арешт на російські дипломатичні активи. Раніше цього тижня близько 30 країн світу, серед яких і США, оголосили про видворення близько 150 російських дипломатів із солідарності з Великобританією, яка першою оголосила про вислання 23 росіян у зв'язку з отруєнням колишнього розвідника Сергія Скрипаля. До цього кроку приєдналися ФРН та Україна. У четвер у посольстві РФ в Україні заявили, що терміни надання консульських послуг на території України можуть бути збільшені.