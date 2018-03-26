Росія висилає дипломатів низки європейських країн

Російська влада вирішила відповісти дзеркальними заходами на вислання своїх дипломатів з низки країн Заходу у зв'язку з отруєнням у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. У п'ятницю, 30 березня, міністерство закорднних справ Росії оголосило про вислання дипломатичних працівників окремих європейських країн, а також Канади. Усі вони мають покинути територію Росії протягом наступного тижня.

Зокрема повідомляється про вислання з Росії 13-ти дипломатів з України, по чотири - з Німеччини, Канади та Польщі, по троє - з Молодови, Литви та Чехії, по двоє - з Італії, Іспанії та Нідерландів, по одному - з Латвії, Фінляндії, Хорватії, Естонії, Ірландії, Норвегії та Швеції. У МЗС РФ також попередили, що мають намір вислати дипломатів низки інших країн - кількість, аналогічну кількості російських дипломатів, які раніше були вислані з цих країн.

Нинішнє вислання з Росії європейських дипломатів стало реакцією на рішення близько 25 країн та НАТО вислати понад 140 російських дипломатів у відповідь на підозру в причетності РФ до отруєння екс-агента Сергія Скрипаля та його доньки. Першою російських дипломатів вислала Великобританія. Серед країн, котрі цього тижня на знак солідарності з Лондоном вдалися до вислання російських диппрацівників - США, ФРН та Україна.

Росія звинувачення в причетності до отруєння Скрипаля відкидає й відповіла дзеркальними кроками, спочатку виславши 23 британських дипломатів. Напередодні стало відомо про рішення російської влади вислати у відповідь 60 американських диппрацівниківта закрити генеральне консульство США у Санкт-Петербурзі.

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