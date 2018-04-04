 Росія вимагає засідання Радбезу ООН у справі Скрипаля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2018
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Новини

Росія вимагає засідання Радбезу ООН у справі Скрипаля

Москва надала запит на проведення засідання Ради Безпеки ООН щодо отруєння Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері.

У Раді Безпеки ООН

Росія вимагає скликання Радбезу ООН щодо справи Скрипаля

У середу, 4 квітня, постійний представник Росії в Раді Безпеки ООН Василь Небензя подав запит на проведення засідання Радбезу щодо справи Скрипаля, повідомляє інформаційна агенція Reuters. Він вимагає проведення засідання у четвер, 5 квітня.

Водночас президент Росії Володимир Путін, котрий у середу перебуває з візитом в Анкарі, закликав дослухатися до "здорового ґлузду" в розв'язанні кризи, що склалася після отруєння в британському Солсбері колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Нагадаємо, що в середу виконавча рада Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) на вимогу Росії проводить на позачергове засідання в Гаазі для обговорення справи Скрипаля. Напередодні британські експерти з лабораторії Porton Down заявили, що не можуть встановити "точного джерела походження" нервово-паралітичної речовини, якою було отруєно Скрипалів. В ОЗХЗ уже повідомили, що висновків експертизи фахівців організації варто очікувати вже на початку наступного тижня.

Отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Великобританії призвело до серйозного погіршення відносин між Москвою та Лондоном, яке вилилося в вислання низки дипломатів Росії та Великобританії з обох країн.

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