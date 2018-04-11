Росія ввела до сирійського міста Дума військову поліцію

Росія ввела в сирійське місто Дума у районі Східна Гута підрозділи військової поліції, повідомили в четвер, 12 квітня, в міністерстві оборони РФ. "Відсьогодні в місті Дума працюють підрозділи військової поліції Збройних сил Російської Федерації. Вони є гарантом дотримання правопорядку в місті", - йдеться в повідомленні.

У міноборони РФ також повідомили, що з початку квітня з Думи було виведено 13,5 тисячі сирійських повстанців та членів їхніх родин. Протягом минулої доби місто залишили понад півтори тисячі сирійських повстанців, інформує агенція "Інтерфакс".

Місто Дума розташоване в 10 кілометрах від Дамаска. Східна Гута є однією з чотирьох так званих "зон деескалації" в Сирії. Раніше у четвер міноборони РФ повідомило про перехід Думи під контроль уряду Сирії. Це місто було останнім населеним пунктом у Східній Гуті, який перебував під контролем повстанців.

Як повідомлялось, гуманітарна організація "Білі шоломи" заявила, що в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над містом Дума. За даними гуманітарної організації "Союз медичних організацій допомоги Сирії" (UOSSM), жертвами стали щонайменше 150 осіб, більшість з яких жінки та діти. За інформацією Держдепу США, жертвами стали щонайменше 85 осіб. МЗС РФ і сирійське інформагентство SANA назвали повідомлення про атаку дезінформацією.

Президент США Дональд Трамп назвав хіматаку в Думі "варварським нападом". 11 квітня він заявив, що на територію Сирії невдовзі прилетять американські "розумні" ракети. Утім, згодом у цей же день у Білому домі заявили, що силовий сценарій є не єдиним можливим варіантом реагування на останній розвиток подій у Сирії, і що остаточне рішення президентом США ще не ухвалене.