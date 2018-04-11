 Росія ввела до сирійського міста Дума військову поліцію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2018
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Новини

Росія ввела до сирійського міста Дума військову поліцію

Міністерство оборони РФ завило про введення до сирійського міста Дума військової поліції. Як пояснили у Москві, вона має гарантувати правопорядок у місті.

Місто Дума у Східній Гуті

Місто Дума у Східній Гуті

Росія ввела в сирійське місто Дума у районі Східна Гута підрозділи військової поліції, повідомили в четвер, 12 квітня, в міністерстві оборони РФ. "Відсьогодні в місті Дума працюють підрозділи військової поліції Збройних сил Російської Федерації. Вони є гарантом дотримання правопорядку в місті", - йдеться в повідомленні.

У міноборони РФ також повідомили, що з початку квітня з Думи було виведено 13,5 тисячі сирійських повстанців та членів їхніх родин. Протягом минулої доби місто залишили понад півтори тисячі сирійських повстанців, інформує агенція "Інтерфакс". 

Місто Дума розташоване в 10 кілометрах від Дамаска. Східна Гута є однією з чотирьох так званих "зон деескалації" в Сирії. Раніше у четвер міноборони РФ повідомило про перехід Думи під контроль уряду Сирії. Це місто було останнім населеним пунктом у Східній Гуті, який перебував під контролем повстанців. 

Karte Syrien kontrollierte Gebiete 19. März 2018 UKR

DW.COM

Російські військові ставлять під сумнів повідомлення гуманітарних організацій про хімічну атаку в Східній Гуті. Так само вони називають непідтвердженим наведене ВООЗ число потерпілих від цієї хіматаки. (11.04.2018)

Експерти Організації із заборони хімічної зброї вже найближчим часом повинні відбути до сирійської Думи, аби встановити факти щодо можливого здійснення хімічної атаки наприкінці минулого тижня. (10.04.2018)

Як повідомлялось, гуманітарна організація "Білі шоломи" заявила, що в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над містом Дума. За даними гуманітарної організації "Союз медичних організацій допомоги Сирії" (UOSSM), жертвами стали щонайменше 150 осіб, більшість з яких жінки та діти. За інформацією Держдепу США, жертвами стали щонайменше 85 осіб. МЗС РФ і сирійське інформагентство SANA назвали повідомлення про атаку дезінформацією.

Президент США Дональд Трамп назвав хіматаку в Думі "варварським нападом". 11 квітня він заявив, що на територію Сирії невдовзі прилетять американські "розумні" ракети. Утім, згодом у цей же день у Білому домі заявили, що силовий сценарій є не єдиним можливим варіантом реагування на останній розвиток подій у Сирії, і що остаточне рішення президентом США ще не ухвалене. 

Infografik Opfer des Syrienkonfliktes UKR
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