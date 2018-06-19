Російські діячі культури попросили Путіна помилувати Сенцова

Російські діячі культури написали відкрите звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням помилувати українського режисера Олега Сенцова. Заклик оприлюднений на сайті радіостанції "Эхо Москвы" у вівторок, 19 червня.

"Людина помирає. Ми не думаємо, що провина його настільки велика, щоб за неї давали 20 років. Він щирий і чесний у своїх переконаннях - його безстрокове голодування це доводить", - йдеться у повідомленні, яке підписали 12 російських діячів культури. Серед них - режисери Костянтин Бронзит, Андрій Звягінцев, Павло Лунгін, Юрій Норштейн, Олександр Сокуров, Валерій Тодоровський, Олексій Учитель, Олексій Федорченко, актриса Чулпан Хаматова, телеведучі Володимир Познер і Ксенія Собчак, а також очільниця "Роскіно" Катерина Мцитурідзе.

Підписанти листа закликали проявити милосердя, щоб "урятувати людське життя". "Нам треба пом'якшити політичний клімат у країні, миритися із сусідами. Помилуйте Олега Сенцова, ми просимо Вас", - йдеться у посланні.

У Кремлі прокоментували лист

Речник російського президента Дмитро Пєсков у відповідь на звернення заявив, що "резонанс суспільний жодним чином не може вплинути на рішення суду Російської Федерації, яке набрало чинності". Він також додав, що для помилування передбачена спеціальна процедура, яку має ініціювати сам Сенцов.

Як повідомлялося, Олега Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році у РФ його засуджено до 20 років позбавлення волі. Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування.

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