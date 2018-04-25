 Російські боти намагалися вплинути на вибори в Великобританії - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2018
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Новини

Російські боти намагалися вплинути на вибори в Великобританії - дослідження

Щонайменше 6,5 тисячі ботів, пов'язаних з Росією, підтримували в Twitter британську Лейбористську партію і різко критикували консерваторів, йдеться в розслідуванні видання The Sunday Times.

Російських ботів підозрюють у втручанні у британські вибори

Російських ботів підозрюють у втручанні у британські вибори

У 2017 році російські боти намагалися вплинути на результати парламентських виборів у Великобританії, підтримуючи Лейбористську партію і її лідера Джеремі Корбіна. Про це йдеться в спільному розслідуванні університету Суонсі в Уельсі та видання The Sunday Times, опублікованому в неділю, 29 квітня.

Зокрема, в Twitter було виявлено 6,5 тисячі акаунтів, пов'язаних з Росією. Вони публікували повідомлення на підтримку лейбористів і чорнили консерваторів. При цьому у власників цих сторінок часто були типові для Великобританії жіночі імена, однак в адресі сторінки використовувався безглуздий набір символів, що вказує на їхню масову реєстрацію. Крім того, 80 відсотків акаунтів були створені за кілька тижнів до голосування в Великобританії, а особливо активно вони діяли саме в ключові дні виборів.

В цих акаунтах також різко критикували прем'єр-міністерку Великобританії Терезу Мей за її відмову брати участь у телевізійних виборчих дебатах, а також за зменшення кількості поліцейських після вибуху на концерті в Манчестері. Часто боти одночасно публікували однакові повідомлення. Зокрема, коли ЗМІ розкритикували Джеремі Корбіна за те, що він не знав вартість однієї з ключових програм своєї партії, одразу 34 сторінки в Twitter опублікували один і той же запис, в якому говорилося, що журналістам слід поважати керівників лейбористів.

За даними експертів, 9 з 10 повідомлень, відправлених з подібних сторінок, хвалили діяльність лейбористів. Одночасно 9 з 10 записів щодо консерваторів містили різку критику. Загалом повідомлення з цих сторінок охопили близько мільйона користувачів Twitter. "Це є абсолютно неприйнятним для будь-якої країни намагатися втручатися в демократичні вибори в інших країнах", - заявив міністр цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту Великобританії Метт Хенкок.

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Британський парламентський комітет надіслав запит до Facebook, у якому просить надати інформацію щодо будь-якої оплаченої діяльності у соціальній мережі з акаунтів, пов’язаних з Росією, під час референдуму щодо Brexit. (24.10.2017)

За рік до виборів до Європарламенту Єврокомісія представила низку заходів з протидії дезінформації в інтернеті. Про запровадження нових правил, однак, поки не йдеться. (27.04.2018)

В результаті виборів партія Корбіна отримала 40 відсотків голосів виборців, при тому, що на попередніх виборах їм вдалося набрати всього 25 відсотків.

Лейбористська партія відкинула свою ймовірну причетність до цієї кампанії. Там заявили, що ніколи не платили за такі послуги і нічого не знають про ботів, які чинили їм підтримку в соцмережах. На думку лейбористів, російський уряд, навпаки, підтримував на виборах консерваторів. "Пропоновані лейбористами жорсткі заходи відносно неплатників податків, невдалої приватизації і корумпованих олігархів, протилежні консервативній філософії Володимира Путіна і Терези Мей, а також їхніх супербагатих прихильників", - заявив речник Лейбористської партії.
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