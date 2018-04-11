Російський суд постановив негайно заблокувати Telegram

Таганський суд Москви у п’ятницю, 13 квітня, задовольнив позов Роскомнагляду про блокування доступу до месенджера Telegram на території Росії. "Суд вирішив: обмежити доступ до інформаційних систем і програм для електронних обчислювальних машин, які призначені та використовуються для приймання, передачі, доставки та обробки електронних повідомлень користувачів мережі інтернет і функціонування яких забезпечується Telegram Messenger Limited Liability Partnership", - оголосила рішення суддя Юлія Смоліна, повідомляє агенція "Інтерфакс". Рішення підлягає негайному виконанню.

Обмеження може бути знято в разі, якщо Telegram надасть Федеральній Службі Безпеки (ФСБ) Росії ключі для дешифрування повідомлень користувачів. Розгляд справи, на який юристи Telegram не прийшли, тривав близько 20 хвилин.

За словами одного з юристів Роскомнагляду, при зверненні до суду вони керувалися питаннями безпеки, тому що інформація, поширювана в Telegram, може використовуватися терористичними і екстремістським організаціями, а відомості для її дешифрування ФСБ не отримала.

В Роскомнагляді вважають, що такі дії месенджера "представляють загрозу інтересам Російської Федерації та становлять загрозу життю і здоров'ю громадян".

Представниця ФСБ заявила суду, що Telegram не тільки не надав ключі для дешифрування повідомлень, але і не надав інформацію про неможливість таку вимогу виконати.

Раніше юристи Telegram заявили, що "вимоги ФСБ надати доступ до приватного листування користувачів неконституційні, не засновані на законі, технічно і юридично нездійсненні, отже, вимога блокування також є необґрунтованою".