 Російський суд відхилив касаційну скаргу щодо ″кримських турбін″ Siemens | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2018

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Новини

Російський суд відхилив касаційну скаргу щодо "кримських турбін" Siemens

Арбітражний суд у Москві відмовив у задоволенні апеляції "Сіменс технології газових турбін" у справі про "кримські турбіни".

Турбіна Siemens

Турбіна Siemens

Арбітражний суд Московського округу в четвер, 21 червня, відмовив у задоволенні касаційної скарги компанії "Сіменс технології газових турбін" (СТГТ), яка є спільним підприємством німецького концерну Siemens і російської компанії "Силові машини". СТГТ подала апеляцію на рішення судів нижчих інстанцій, які відмовили в позові до компаній ТОВ "Технопромекспорт" і ВАТ "Технопромекспорт" у справі про "кримські турбіни", повідомляє інформагентство "Інтерфакс".

DW.COM

Німецька компанія Siemens звинувачує російські держкомпанії у незаконному переміщенні турбін до Криму. Російський суд відмовився задовольняти позов Siemens. (14.12.2017)

Після скандалу з нелегальним використанням Росією газових турбін Siemens в Криму російським компаніям доручили розробити власний аналог. Наскільки це реально і перспективно? DW запитала у німецьких машинобудівників. (26.04.2018)

Компанія, яка на 65 відсотків належить німецькому електротехнічному гіганту, вимагає повернення турбін, вироблених для електростанції в Тамані, але поставлених в анексований Росією Крим. Німецький концерн залучений до справи як третя особа і не виступає самостійним позивачем.

Скандал довкола поставок німецьких газотурбінних установок до Криму всупереч санкціям ЄС розгорівся влітку минулого року. Siemens звинувачує обидва "Технопромекспорти" в недотриманні умов договору. У відповідь на переміщення турбін ЄС запровадив проти трьох російських компаній і трьох фізичних осіб додаткові санкції.

Нагадаємо, 14 червня Арбітражний суд Московського округу розглядав  інші касаційні скарги щодо справи "кримських турбін" і також відхилив їх.

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Турбіни Siemens у Криму: ЄС запровадив нові санкції проти РФ (04.08.2017)

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Чи належать Siemens турбіни в Криму? (13.07.2017)

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Турбіни Siemens у Криму: ЄС запровадив нові санкції проти РФ (04.08.2017)  

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