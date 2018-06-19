Російський суд відхилив касаційну скаргу щодо "кримських турбін" Siemens

Арбітражний суд Московського округу в четвер, 21 червня, відмовив у задоволенні касаційної скарги компанії "Сіменс технології газових турбін" (СТГТ), яка є спільним підприємством німецького концерну Siemens і російської компанії "Силові машини". СТГТ подала апеляцію на рішення судів нижчих інстанцій, які відмовили в позові до компаній ТОВ "Технопромекспорт" і ВАТ "Технопромекспорт" у справі про "кримські турбіни", повідомляє інформагентство "Інтерфакс".

Компанія, яка на 65 відсотків належить німецькому електротехнічному гіганту, вимагає повернення турбін, вироблених для електростанції в Тамані, але поставлених в анексований Росією Крим. Німецький концерн залучений до справи як третя особа і не виступає самостійним позивачем.

Скандал довкола поставок німецьких газотурбінних установок до Криму всупереч санкціям ЄС розгорівся влітку минулого року. Siemens звинувачує обидва "Технопромекспорти" в недотриманні умов договору. У відповідь на переміщення турбін ЄС запровадив проти трьох російських компаній і трьох фізичних осіб додаткові санкції.

Нагадаємо, 14 червня Арбітражний суд Московського округу розглядав інші касаційні скарги щодо справи "кримських турбін" і також відхилив їх.

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