Російський винищувач розбився при злеті з авіабази Хмеймім

У Сирії розбився російський винищувач Су-30СМ, обидва пілоти загинули. Про це в четвер, 3 травня, повідомило міністерство оборони Росії. "За попередньою інформацією, причиною авіакатастрофи могло стати потрапляння в двигун птаха", - йдеться в повідомленні відомства. - Обидва льотчики до останніх хвилин боролися за літак".

Катастрофа сталася над акваторією Середземного моря. Літак набирав висоту після злету з російської авіабази Хмеймім, що в Сирії. До цього інциденту офіційно повідомлялося, що за час операції в Сирії Росія втратила шість літаків і п'ять вертольотів.

Російська військова операція в Сирії проводиться з 30 вересня 2015 року. Бойова авіація Росії підтримує наземні дії армії Башара Асада. Окрім авіабази Хмеймім, Росія має також у Сирії пункт базування військово-морського флоту в Тартусі.

Нагадаємо, у березні поточного року в Сирії розбився російський транспортний літак, внаслідок чого загинули понад 30 осіб.