 Російський винищувач розбився при злеті з авіабази Хмеймім | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2018
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Новини

Російський винищувач розбився при злеті з авіабази Хмеймім

Су-30СМ упав при вильоті із сирійської авіабази Хмеймім. Імовірно, причиною катастрофи стало потрапляння птаха в двигун.

Су-30 (фото з архіву)

Су-30 (фото з архіву)

DW.COM

Бійці сирійської опозиції повідомляють про збиття в провінції Ідліб російського військового літака. За даними міністерства оборони Росії, пілот загинув. (03.02.2018)

Російський військово-траспортний літак Ан-26 зазнав аварії при заході на посадку на аеродром "Хмеймім" у Сирії, повідомили в міністерстві оборони Росії. Загинули 32 людей - 26 пасажирів та шестеро членів екіпажу. (06.03.2018)

У Сирії розбився російський винищувач Су-30СМ, обидва пілоти загинули. Про це в четвер, 3 травня, повідомило міністерство оборони Росії. "За попередньою інформацією, причиною авіакатастрофи могло стати потрапляння в двигун птаха", - йдеться в повідомленні відомства. - Обидва льотчики до останніх хвилин боролися за літак".

Катастрофа сталася над акваторією Середземного моря. Літак набирав висоту після злету з російської авіабази Хмеймім, що в Сирії. До цього інциденту офіційно повідомлялося, що за час операції в Сирії Росія втратила шість літаків і п'ять вертольотів.

Російська військова операція в Сирії проводиться з 30 вересня 2015 року. Бойова авіація Росії підтримує наземні дії армії Башара Асада. Окрім авіабази Хмеймім, Росія має також у Сирії пункт базування військово-морського флоту в Тартусі.

Нагадаємо, у березні поточного року в Сирії розбився російський транспортний літак, внаслідок чого загинули понад 30 осіб.

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