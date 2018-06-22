 Російський вболівальник вибачився перед журналісткою DW | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2018

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Новини

Російський вболівальник вибачився перед журналісткою DW

Російський вболівальник, який обійняв і поцілував журналістку DW у прямому ефірі, вибачився перед нею та пояснив, що його "невдалий жарт" був невірно інтерпретований. Жюльєт Гонсалес Теран вибачення росіянина прийняла.

Росіянин Руслан вибачився перед журналісткою DW

Росіянин Руслан вибачився перед журналісткою DW

Російський уболівальник, який обійняв і поцілував журналістку DW Жюльєт Гонсалес Теран, що висвітлювала у прямому ефірі Чемпіонат світу з футболу-2018 в Москві, вибачився перед нею за свою поведінку.

У четвер, 21 червня, чоловік, який назвав себе Русланом, прийшов у московський корпункт DW і скайпом звернувся до Теран, яка перебувала в цей час в іншому місті, та просив у неї вибачення за те, що трапилося. "Я діяв легковажно і не подумав, що мій вчинок збентежить і шокує вас... Я знаю, що ваша робота важка, і сподіваюсь, що ви більше ніколи не зіткнетеся з подібним інцидентом у вашій кар'єрі. Я справді дуже шкодую", - заявив росіянин. Жюльєт Гонсалес Теран прийняла його вибачення.

DW.COM

Тележурналістка іспанськомовної служби DW зазнала сексуальних домагань, висвітлюючи у прямому ефірі ЧС з футболу-2018 в Росії. Арбітр Бундесліги вважає інцидент "неприйнятним". (20.06.2018)

Раніше чоловік пояснив російської редакції DW, що "опинився в ситуації, яка була неправильно інтерпретована". "Я посперечався з другом, що зможу поцілувати в щічку репортерку під час прямого ефіру. Неподалік я побачив репортерку - це виявилася Жюльєт. Я почекав, поки почнеться прямий ефір, підбіг, поцілував її і швидко залишив кадр", - розповів він. "Піднявся галас навколо цього непорозуміння, і невдалий жарт з поцілунком у щічку переріс у сексуальне домагання", - додав Руслан.

Інцидент з "невдалим жартом" стався 14 червня. Коли Теран повідомляла іспанською мовою з Москви в прямому ефірі новини про ЧС-2018, в кадрі раптово з'явився молодий чоловік. Обіймаючи її за плечі і поклавши руку в район грудей, він поцілував дівчину в щоку, потім вигукнув: "Росія - чемпіон" і зник у натовпі. Ця історія викликала великий резонанс як в західних, так і в російських ЗМІ. Журналістка, її колеги з DW і багато інших розцінили подію як сексуальне домагання.

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Кореспондентка DW зазнала сексуальних домагань у Москві

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"Мені справді шкода... Я діяв легковажно і не подумав, що мій вчинок шокує Вас", - заявив росіянин, який під час прямого ефіру поцілував журналістку DW та схопив її за груди. Це спричинило резонанс у ЗМІ. Таку поведінку розцінили як сексуальне домагання.

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