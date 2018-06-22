Російський вболівальник вибачився перед журналісткою DW

Російський уболівальник, який обійняв і поцілував журналістку DW Жюльєт Гонсалес Теран, що висвітлювала у прямому ефірі Чемпіонат світу з футболу-2018 в Москві, вибачився перед нею за свою поведінку.

У четвер, 21 червня, чоловік, який назвав себе Русланом, прийшов у московський корпункт DW і скайпом звернувся до Теран, яка перебувала в цей час в іншому місті, та просив у неї вибачення за те, що трапилося. "Я діяв легковажно і не подумав, що мій вчинок збентежить і шокує вас... Я знаю, що ваша робота важка, і сподіваюсь, що ви більше ніколи не зіткнетеся з подібним інцидентом у вашій кар'єрі. Я справді дуже шкодую", - заявив росіянин. Жюльєт Гонсалес Теран прийняла його вибачення.

Раніше чоловік пояснив російської редакції DW, що "опинився в ситуації, яка була неправильно інтерпретована". "Я посперечався з другом, що зможу поцілувати в щічку репортерку під час прямого ефіру. Неподалік я побачив репортерку - це виявилася Жюльєт. Я почекав, поки почнеться прямий ефір, підбіг, поцілував її і швидко залишив кадр", - розповів він. "Піднявся галас навколо цього непорозуміння, і невдалий жарт з поцілунком у щічку переріс у сексуальне домагання", - додав Руслан.

Інцидент з "невдалим жартом" стався 14 червня. Коли Теран повідомляла іспанською мовою з Москви в прямому ефірі новини про ЧС-2018, в кадрі раптово з'явився молодий чоловік. Обіймаючи її за плечі і поклавши руку в район грудей, він поцілував дівчину в щоку, потім вигукнув: "Росія - чемпіон" і зник у натовпі. Ця історія викликала великий резонанс як в західних, так і в російських ЗМІ. Журналістка, її колеги з DW і багато інших розцінили подію як сексуальне домагання.