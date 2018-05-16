Російський бізнес виступив проти закону про покарання за дотримання закордонних санкцій

Ухвалення закону про кримінальну відповідальність за виконання закордонних санкцій на території РФ "категорично неприпустимо", заявили в Російському союзі промисловців і підприємців.
Російський союз промисловців і підприємців (РСПП) виступив проти законопроекту, який перебуває на розгляді Держдуми, про кримінальну відповідальність за виконання запроваджених щодо Москви закордонних санкцій на території РФ. Ухвалення цієї норми "категорично неприпустиме", йдеться у заяві організації, поширеній у середу, 16 травня.
"Законодавство не повинно передбачати санкції щодо осіб, у тому числі іноземних громадян, для яких виконання рішення іншої держави, союзу іноземних держав або міжнародної організації про запровадження заходів обмежувального характеру є обов'язковим", - заявило керівництво РСПП.
Ризик вторинних санкцій і негативний вплив на економіку
В організації вважають, що виконання нової норми російськими підприємцями - якщо її ухвалять - може призвести до запровадження щодо них "вторинних санкцій" і обмеження їхніх можливостей роботи на глобальному ринку, а в кінцевому рахунку - до "ще більшого негативного впливу на російську економіку".
Крім того, законопроект суперечить політиці російського президента "щодо відмови від надмірної кримінальної відповідальності", а також "створює додаткові умови для адміністративного тиску на бізнес", вважає організація. Він також "створює ризики необґрунтованого кримінального переслідування громадян Росії та іноземних громадян, обмеження взаємодії з іноземними інвесторами, зниження зацікавленості в інвестиціях у Росію в іноземних компаній і погіршення ділового клімату", наголошується у заяві.
Законопроект ухвалений у першому читанні
Напередодні Держдума ухвалила в першому читанні законопроект про поправки до Кримінального кодексу, що встановлюють кримінальну відповідальність за виконання закордонних санкцій в РФ. Документ передбачає покарання - до чотирьох років позбавлення волі, примусові роботи на аналогічний термін або штраф до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Серед авторів законопроекту - голови обох палат Федеральних зборів В'ячеслав Володін і Валентина Матвієнко.
У супровідних матеріалах відзначається, що цей законопроект розроблений з метою реалізації іншого федерального закону - "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії США і (або) інших іноземних держав", або, як його називають, про контрсанкції. Цей документ був теж ухвалений 15 травня у першому читанні. Друге читання обох проектів заплановане на 17 травня.