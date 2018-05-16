 Російський бізнес виступив проти закону про покарання за дотримання закордонних санкцій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2018
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Новини

Російський бізнес виступив проти закону про покарання за дотримання закордонних санкцій

Ухвалення закону про кримінальну відповідальність за виконання закордонних санкцій на території РФ "категорично неприпустимо", заявили в Російському союзі промисловців і підприємців.

Держдума Росії

Держдума Росії

Російський союз промисловців і підприємців (РСПП) виступив проти законопроекту, який перебуває на розгляді Держдуми, про кримінальну відповідальність за виконання запроваджених щодо Москви закордонних санкцій на території РФ. Ухвалення цієї норми "категорично неприпустиме", йдеться у заяві організації, поширеній у середу, 16 травня.

"Законодавство не повинно передбачати санкції щодо осіб, у тому числі іноземних громадян, для яких виконання рішення іншої держави, союзу іноземних держав або міжнародної організації про запровадження заходів обмежувального характеру є обов'язковим", - заявило керівництво РСПП.

Ризик вторинних санкцій і негативний вплив на економіку

В організації вважають, що виконання нової норми російськими підприємцями - якщо її ухвалять - може призвести до запровадження щодо них "вторинних санкцій" і обмеження їхніх можливостей роботи на глобальному ринку, а в кінцевому рахунку - до "ще більшого негативного впливу на російську економіку".

DW.COM

США запровадили щодо російської державної оборонної компанії "Рособоронекспорт" обмежувальні заходи через її співпрацю з Іраном, КНДР і Сирією. Санкції запроваджені на два роки. (09.05.2018)

У Євросоюзі подовжили секторальні економічні санкції щодо Росії до 31 липня 2018 року. Окрім того, Європейська Рада продовжила санкції щодо Криму і Севастополя, а також окремих осіб та російських організацій. (21.12.2017)

Крім того, законопроект суперечить політиці російського президента "щодо відмови від надмірної кримінальної відповідальності", а також "створює додаткові умови для адміністративного тиску на бізнес", вважає організація. Він також "створює ризики необґрунтованого кримінального переслідування громадян Росії та іноземних громадян, обмеження взаємодії з іноземними інвесторами, зниження зацікавленості в інвестиціях у Росію в іноземних компаній і погіршення ділового клімату", наголошується у заяві.

Законопроект ухвалений у першому читанні

Напередодні Держдума ухвалила в першому читанні законопроект про поправки до Кримінального кодексу, що встановлюють кримінальну відповідальність за виконання закордонних санкцій в РФ. Документ передбачає покарання - до чотирьох років позбавлення волі, примусові роботи на аналогічний термін або штраф до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Серед авторів законопроекту - голови обох палат Федеральних зборів В'ячеслав Володін і Валентина Матвієнко.

У супровідних матеріалах відзначається, що цей законопроект розроблений з метою реалізації іншого федерального закону - "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії США і (або) інших іноземних держав", або, як його називають, про контрсанкції. Цей документ був теж ухвалений 15 травня у першому читанні. Друге читання обох проектів заплановане на 17 травня.

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