 Російська загроза у Швеції: як уряд готує населення на випадок кризи або війни (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.05.2018

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Політика й суспільство

Російська загроза у Швеції: як уряд готує населення на випадок кризи або війни (відео)

В парламенті Швеції Росію вважають потенційним агресором з огляду на події в Східній Україні та анексію Криму. Тож населення вчать, як діяти у випадку війни.

Інформаційна брошура на випадок кризи або війни у Швеції.

Інформаційна брошура на випадок кризи або війни у Швеції.

"Напад Росії на Швецію може бути подібним до нападу на Україну із використанням прихованих військ та психологічної зброї", -  кажуть в оборонному комітеті парламенту Швеції. Та готуються до різних сценаріїв:

 

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Очільник британської контррозвідки закликає до тісної співпраці органів безпеки Великобританії і ЄС у зв'язку з нападами ісламістів і агресивними діями Росії. (14.05.2018)  

Александер Гуґ: Ми на початку спіралі насильства на Донбасі

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Аудіо й відео до теми

Як польські підлітки до війни готуються (23.03.2018)  

Докладно

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