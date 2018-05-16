Російська загроза у Швеції: як уряд готує населення на випадок кризи або війни (відео)

В парламенті Швеції Росію вважають потенційним агресором з огляду на події в Східній Україні та анексію Криму. Тож населення вчать, як діяти у випадку війни.
"Напад Росії на Швецію може бути подібним до нападу на Україну із використанням прихованих військ та психологічної зброї", - кажуть в оборонному комітеті парламенту Швеції. Та готуються до різних сценаріїв:
Очільник британської контррозвідки закликає до тісної співпраці органів безпеки Великобританії і ЄС у зв'язку з нападами ісламістів і агресивними діями Росії. (14.05.2018)