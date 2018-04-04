 Роскомнагляд вимагає через суд заблокувати Telegram | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2018
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Новини

Роскомнагляд вимагає через суд заблокувати Telegram

Telegram в 15-денний термін не передав ФСБ ключі для розшифровки повідомлень. Роскомнагляд проігнорував заяви власників Telegram, що розшифрувати повідомлення технічно неможливо.

Роскомнагляд вимагає блокування Telegram

Роскомнагляд вимагає блокування Telegram

Роскомнагляд подав у п'ятницю, 6 квітня, позов до Таганського районного суду Москви з вимогою обмежити доступ на території Росії до месенджера Telegram. У повідомленні зазначається, що зроблено це в зв'язку з тим, що Telegram не виконав "обов'язки організатора поширення інформації" і це було зафіксовано Федеральною Службою Безпеки (ФСБ) Росії.

ФСБ неодноразово вимагала від Telegram передати ключі для дешифрування повідомлень. Представники месенджера також неодноразово заявляли, що це технічно неможливо. На початку квітня "Telegram прийняв рішення знову зглянутися і роз'яснити чиновникам, що зазначені вимоги в принципі нездійсненні", - повідомив керівник правозахисної групи "Агора", котра представляє месенджер в судах, Павло Чиков.

"Секретний чат" залишиться секретним

В опублікованій на його каналі офіційній "відповіді на повідомлення" міститься роз'яснення принципу роботи месенджера. Користувачам пропонують вибрати з двох моделей обміну повідомленнями - "хмарний чат" або "секретний чат". "Секретний чат" використовує асиметричне шифрування і алгоритм Діффі-Хеллмана, при якому одна з частин ключа не залишає пристрою користувача.

"Таким чином, адміністратор сервісу в чинній архітектурі ні за яких умов не має доступу до інформації, що дає можливість декодування прийнятих, переданих електронних повідомлень, а також таких, що доставляються або опрацьовуються за його допомогою ", - йдеться у відповіді Telegram.

DW.COM

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Термін сплив

4 квітня закінчився 15-денний термін, за який месенджер, згідно з рішенням Верховного суду Росії, повинен був розкрити ФСБ ключі для дешифрування шести телефонних номерів. Верховний суд відмовився скасовувати відповідну постанову ФСБ. Міщанський суд Москви в жовтні 2017 року оштрафував Telegram на 800 тисяч рублів.

Після вердикту найвищого судового органу Росії Роскомнагляд направив Telegram повідомлення про "необхідність виконання обов'язків організатора поширення інформації". У месенджера було 15 днів на передачу необхідної інформації ФСБ. Після закінчення цього терміну за невиконання вимог відомство могло звернутися до суду для блокування, що воно і зробило.

"Дії Роскомнагляду незаконні"

Юристи Telegram назвали незаконним і необґрунтованим позов Роскомнагляду про обмеження доступу до месенджера, повідомляє "Інтерфакс". "Позиція Telegram залишається попередньою: вимоги ФСБ надати доступ до приватного листування користувачів неконституційні, не виходять із закону, технічно і юридично нездійсненні, отже, вимога блокування також необґрунтована", - повідомив Павло Чиков, керівник міжнародної правозахисної групи "Агора", чиї юристи представляють інтереси Telegram.

Адвокат уточнив, що юристи месенджера ще не отримували копію позову для ознайомлення. "Буде позов, буде зрозуміло, в якому порядку пройде розгляд, які підстави тощо. Telegram підготує заперечення на позов, всі документи, як завжди, будуть опубліковані", - запевнив Чиков.
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