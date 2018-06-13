Роналду дійшов мирової з іспанськими фіскальними органами

Зірка мадридського "Реала" Кріштіану Роналду буде змушений сплатити 18,8 мільйонів євро, він також отримає умовний термін ув'язнення - два роки. Про таку домовленість між футболістом та іспанськими податковими органами у п'ятницю, 15 червня, повідомило іспанське видання El Mundo. Під мировою угодою не вистачає лише підпису нового директора податкової служби. Згодом інформацію про домовленість підтвердило й джерело в органах правосуддя Іспанії. За його інформацією, Роналду визнав себе винним в ухилянні від сплати податків у чотирьох випадках. Адвокати Роналду спробують домогтися заміни умовного терміну грошовим штрафом, повідомляє агентство SID.

Інформація про домовленість з'явилася у пресі за кілька годин перед матчем збірних Іспанії та Португалії на Чемпіонаті світу з футболу в Росії.

Нагадаємо, прокуратура Іспанії влітку 2017 року висунула звинувачення Кріштіану Роналду в несплаті податків на суму 14,7 мільйона євро у період 2011-2014 років. Згідно з висновками прокуратури, нападник мадридського "Реала" і збірної Португалії Роналду 2010 року створив бізнес-схему, що дала йому можливість ухилятися від сплати податків з продажу прав на використання свого зображення. Ідеться про близько 150 мільйонів євро надходжень від продажу прав на зображення, які футболіст упродовж 2011-2014 років, за даними слідчих, приховав від іспанських податківців.

Нагадаємо, суд у Барселоні раніше визнав винним у несплаті податків на суму 4,1 мільйона євро іншу зірку футболу, аргентинського нападника клубу "Барселона" Ліонеля Мессі. Він теж отримав умовний термін у 21 місяць, однак його замінили грошовим штрафом.