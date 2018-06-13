 Роналду дійшов мирової з іспанськими фіскальними органами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2018

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Новини

Роналду дійшов мирової з іспанськими фіскальними органами

За інформацією іспанських ЗМІ, Кріштіану Роналду погодився сплатити 18,8 мільйона євро. Окрім того, він отримає два роки ув'язнення умовно.

Кріштіану Роналду 26 травня з Реалом виграв у Києві Лігу чемпіонів

Кріштіану Роналду 26 травня з "Реалом" виграв у Києві Лігу чемпіонів

Зірка мадридського "Реала" Кріштіану Роналду буде змушений сплатити 18,8 мільйонів євро, він також отримає умовний термін ув'язнення - два роки. Про таку домовленість між футболістом та іспанськими податковими органами у п'ятницю, 15 червня, повідомило іспанське видання El Mundo. Під мировою угодою не вистачає лише підпису нового директора податкової служби. Згодом інформацію про домовленість підтвердило й джерело в органах правосуддя Іспанії. За його інформацією, Роналду визнав себе винним в ухилянні від сплати податків у чотирьох випадках. Адвокати Роналду спробують домогтися заміни умовного терміну грошовим штрафом, повідомляє агентство SID.

DW.COM

Іспанська прокуратура висунула звинувачення футболістові Кріштіану Роналду в несплаті податків на суму майже 15 мільйонів євро. (13.06.2017)

Міжнародне журналістське розслідування виявило: одразу кілька зірок футболу, у тому числі португалець Кріштіану Роналду, ймовірно, ухилялись від сплати податків. Журналісти обробили близько 2 терабайтів інформації. (06.12.2016)

Замість майже дворічного тюремного ув`язнення нападник "Барселони" Ліонель Мессі сплатить штраф у розмірі 250 тисяч євро за ухилення від сплати податків. (07.07.2017)

Інформація про домовленість з'явилася у пресі за кілька годин перед матчем збірних Іспанії та Португалії на Чемпіонаті світу з футболу в Росії.

Нагадаємо, прокуратура Іспанії влітку 2017 року висунула звинувачення Кріштіану Роналду в несплаті податків на суму 14,7 мільйона євро у період 2011-2014 років. Згідно з висновками прокуратури, нападник мадридського "Реала" і збірної Португалії Роналду 2010 року створив бізнес-схему, що дала йому можливість ухилятися від сплати податків з продажу прав на використання свого зображення. Ідеться про близько 150 мільйонів євро надходжень від продажу прав на зображення, які футболіст упродовж 2011-2014 років, за даними слідчих, приховав від іспанських податківців.

Нагадаємо, суд у Барселоні раніше визнав винним у несплаті податків на суму 4,1 мільйона євро іншу зірку футболу, аргентинського нападника клубу "Барселона" Ліонеля Мессі. Він теж отримав умовний термін у 21 місяць, однак його замінили грошовим штрафом.

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