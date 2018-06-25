Ромські правозахисники закидають українській поліції потурання нападам

Останній напад на табір ромів на околицях Львова, який стався 23 червня і внаслідок якого від ножових поранень загинув 24-річний чоловік, є свідченням того, що праворадикальні групи, які чинять ці напади, діють з мовчазної згоди Нацполіції України. Таку думку у коментарі DW висловоли у Європейському центрі з захисту прав ромів. "Національна поліція та місцева влада дозволяють цим угрупування здійснювати погроми по всій країні", - йдеться у коментарі центру.

Серія нападів на ромів

Його представники наголошують, що останній інцидент у Львові має розглядатися у світлі попередніх нападів на ромські табори в Україні. Зокрема, у розпорядженні Європейського центру з захисту прав ромів є свідчення жінки-ромки, яка 22 травня була в таборі у селі Велика Березовиця, що на Тернопільщині, у момент, коли на ромів напали невідомі молодики з битами. "Я не вірю поліції. Наступного дня (після нападу. – Ред.) я бачила, як офіцер поліції п'є каву з одним з нападників. Інший нападник погрожував знайти нас навіть під землею, якщо ми наважимося поскаржитися поліції", - розповіла вона.

Правозахисники радять постраждалим ромам позиватися до поліції у суді через бездіяльність щодо захисту, якого потребують представники цієї меншини з огляду на серію нападів. "Роми, які постраждали від рук нападників, і від байдужості тих, які мали б їх захищати, доб’ються справедливості, і ми їм у цьому допоможемо", - заявили у Європейському центрі із захисту прав ромів.

У Страсбурзі застерігають від безкарності

Співчуття рідним загиблого внаслідок нападу на ромів на Львівщині висловили у Парламентській асамблеї Ради Європи. Президент ПАРЄ Мішель Ніколетті (тепер вже екс-президент: 25 червня Ніколетті склав повноваження) назвав інцидент "расистською атакою". У заяві, оприлюдненій 24 червня на сайті ПАРЄ Ніколетті закликав українську владу дати чіткий сигнал про те, що цей злочин не залишиться безкарним.