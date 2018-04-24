 Роми на Лисій горі: спалити не можна залишити | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Роми на Лисій горі: спалити не можна залишити

Ромські громади в Україні заявляють про утиски та погрози від праворадикалів. Після спалення табору ромів на Лисій горі у Києві, DW з'ясовувала, хто і навіщо підкладає дров до багаття.

Один з ромських таборів у Києві (архівне фото)

Один з ромських таборів у Києві (архівне фото)

Відповідно до даних всеукраїнського перепису населення 2001 року в Україні проживало 47,5 тисяч ромів. Натомість, за неофіційними даними самих ромських громад, нині на українській території знаходиться понад 400 тисяч ромів. Найбільше їх проживає у Закарпатській, Одеській та Харківській областях. Саме з цих регіонів роми найчастіше приїжджають до української столиці у пошуках заробітку. "Через зубожіння вони їдуть звідти з бідних сіл до Києва чи інших багатих міст збирати металобрухт, перепродавати овочі і з цього мають якусь копійку. В силу історичних причин на цей час вони оселяються в лісосмугах навколо міста", - пояснює правозахисниця, представниця Ромського радіо Ольга Веснянка.

Тенденція агресії

Саме такі люди - кілька ромських сімей - у ніч 21 квітня цього року стали жертвами підпалу їхнього табору у парку Голосіївського району Києва. За даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International, на Лисій горі "радикали вчинили погром ромського табору, під час якого, за словами очевидців, використовували газові балончики, ріжучі предмети і, можливо, вогнепальну зброю". В АІ кажуть, що серед постраждалих були діти.

У ромських таборах мешкає багато дітей

У ромських таборах мешкає багато дітей

Праворадикали і справді взяли на себе відповідальність за цей акт, однак назвали його по-іншому. "Ци..ни багато разів обіцяли залишити територію, де заборонено смітити та влаштовувати табори. РДА завалене проханнями киян. Місцеві мешканці тепер будуть спокійніші за власні гаманці", - написав у Facebook лідер праворадикальної організації "С14" Євген Карась після підпалу та виклав фото спалених ромських наметів. До цього, 17 квітня, за участю праворадикалів відбувся антиромський "рейд" на центральному залізничному вокзалі столиці, під час якого у представників цієї національної меншини "перевіряли" квитки та змушували їх "прибирати" за собою.

Такі випадки тиску праворадикальних організацій та підпалів житла ромських громад не поодинокі. За словами президента Міжнародного Благодійного ромського жіночого фонду "Чіріклі" Золи Кондур, підпали та погроми ромських таборів активізувалися останнім часом - у квітні минулого року подібний стався у Києві, пізніше - у Золотоноші Черкаської області, у Львові, у селі Лощинівка Одеської області. У селі Вільшани, що у Харківській області, було вчинено вбивство ромського лідера. "Ми відчуваємо посилення тиску від угрупувань, об'єднаних певною ідеологією. Шкода, що у нашій країні дедалі сильніше розвиваються такі праворадикальні  угруповування, які розпалюють міжетнічну ворожнечу", - сказала DW Зола Кондур.

Зола Кондур

Зола Кондур

Розпалювання ворожнечі

Правозахисники Української Гельсінської спілки з прав людини різко засудили дії представників "С14", які були вчинені на Лисій горі у Києві. "Руйнування поселення ромів є грубим порушенням прав людини. Також вважаємо неприпустимим переслідування його мешканців, що мало місце 17 квітня і є розпалюванням міжетнічної нетерпимості", - йдеться у заяві Української Гельсінської спілки.

Там вимагають провести ретельне розслідування дій представників праворадикальної організації "С14" 17-21 квітня, надати належну оцінку їх відповідності законодавству України та негайно вжити заходів щодо зменшення випадків розпалювання міжетнічної ворожнечі. "Ми вважаємо, що таку ворожнечу спеціально підживлюють ззовні, аби показати в Україні неонацистські настрої. Це неприпустимо, такі прояви треба припиняти", - каже Зола Кондур. Правозахисниця Ольга Веснянка до того ж вважає, що правоохоронці мають порушити кримінальне провадження проти "С14" за розпалювання міжетнічної ворожнечі у соцмережах.

DW.COM

Погроми в циганських будинках під Одесою після вбивства 9-річної дівчинки загрожують перерости в етнічний конфлікт. Чи зможе українська влада цьому запобігти? Думка Сергія Руденка - спеціально для DW. (30.08.2016)

Після вбивства 9-річної дівчинки на Одещині місцеві мешканці влаштували погроми ромській громаді і вимагають переселення всіх ромських родин. Правозахисники б'ють на сполох: проблему цим не вирішити. (29.08.2016)

Немає заяви - немає проблеми

Натомість в Національній поліції зазначають, що за фактом підпалу поселення ромів у парку Голосіївського району Києва не реєстрували жодного провадження. "Немає ніяких заяв, ні звернень на 102. Напередодні поліція спільно з представниками Голосіївської райдержадміністрації там була, у таборі залишались три сім'ї, більша частина людей звідти на той момент виїхала додому", - повідомила керівниця відділу комунікації Національної поліції Києва Оксана Блищук.

За її словами, ні слідчі Нацполіції, ні прокурори також не зареєстрували кримінального провадження щодо розпалювання міжетнічної ворожнечі. "Нам не відомо, чому не порушили (провадження. - Ред.). Очевидно, слідчі та процесуальні керівники не вбачають, що там є ознаки такого злочину", - зазначила Блищук.

Між тим керівник Київського управління Нацполіції Андрій Крищенко зазначив, що ще до підпалу табору на Лисій горі поліцейські там бували з представниками служб у справах неповнолітніх, оскільки там є діти, яким не забезпечуються належні умови. "Там неодноразово складали протоколи: вони і посадки вирубували, і забруднювали територію", - додав він у розмові зі ЗМІ.

Під впливом радикальних дій змінюється суспільна думка щодо ромів, зазначає заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко. "Роми - це один з етносів, до яких українці ставляться негативно. В громадській думці насилля щодо ромів є легітимізованим, попри відстороненість влади від цього насилля. На такому ставленні намагаються грати ті, кому це вигідно", - вважає Петренко. На його думку, у такому "розкачуванні" може бути зацікавлена Росія, яка шукає будь-які можливості показати в Україні "неконтрольований хаос".

Разом з тим, жодної офіційної реакції на спалення табору ромів у Києві та погроз на адресу цієї етнічної групи від української влади до цих пір не було.
Дивитись відео 03:43

#LocalHeroes: як засновниця "Чіріклі" за права ромів бореться (14.09.2017)

Аудіо й відео до теми

#LocalHeroes: як засновниця "Чіріклі" за права ромів бореться (14.09.2017)  

Також за темою

Amnesty International Symbolbild

"Таємні тюрми" СБУ та тиск на активістів - Україна в звіті правозахисників AI 22.02.2018

Amnesty International заявляє про посилення тиску української влади на неурядові організації та журналістів, а також констатує подальше порушення прав людини в Криму та на окупованих територіях на Донбасі.

Ukraine Verkäuferinnen in der Stadt Ukrainsk Ostukraine Archiv 2013

Цього року з правами людини в Україні стало ще гірше - правозахисники 08.12.2017

За підсумками року правозахисники відзначили подальше розшарування рівня добробуту в суспільстві, корупцію, свавілля силових структур та знищення громадянських прав і свобод на окупованих територіях.

Deutschland PK Amnesty International Report 2016/2017

Amnesty International: У світі небезпечно нагнітається страх 22.02.2017

У щорічному звіті правозахисна організація Amnesty International звернула увагу на нехтування найпотужнішими державами світу міжнародним співробітництвом.

Докладно

Захисна арка над саркофагом

Чому новий захисний саркофаг на ЧАЕС досі не працює?

Арка безпеки над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС була зведена в 2016 році, але досі не введена в експлуатацію. 

Індустрія 4.0 - скрізь на Ганноверському ярмарку (DW/H.Böhme)

Як виглядатиме Індустрія 4.0

Зазирнути у майбутнє пропонує Ганноверський ярмарок. Репортаж DW. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  