Роман Абрамович отримав ізраїльське громадянство - ЗМІ

Власник лондонського футбольного клубу "Челсі", російський мільярдер Роман Абрамович отримав ізраїльське громадянство. Про це у понеділок, 28 травня, повідомили ізраїльські державні ЗМІ. За їхніми даними, Абрамович особисто прибув до Ізраїлю, щоб отримати документи. 51-річний російський олігарх став найбагатшим ізраїльтянином після отримання громадянства країни, на яке він має право за походженням.

Прес-служба Абрамовича та ізраїльське міграційне відомство відмовилися коментувати ситуацію, повідомляє агентство Reuters. Ізраїльський паспорт дозволяє без візи в'їжджати до Великобританії на нетривалий період часу, однак не дозволяє там працювати.

Минулого тижня стало відомо, що Абрамович повинен пояснити британській владі походження своїх статків. Подібна процедура необхідна для отримання нової візи, яка дозволить олігархові повернутися на територію Великобританії. Термін його старої візи сплив минулого місяця, а нові, жорсткіші правила отримання візи, вимагають підтвердити, що статки заявника зароблено законним шляхом. За даними Forbes, статки Абрамовича становлять 10,8 мільярда доларів США.

Раніше комітет британського парламенту з питань закордонних справ опублікував доповідь про "брудні гроші" з Росії. У документі йдеться, що Великобританія не повинна закривати очі на дії "клептократів президента Путіна і порушників прав людини".