Розшукуваний НАБУ екс-депутат Крючков вийшов з німецької тюрми

Розшукуваний Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) колишній депутат Верховної Ради від Блоку Юлії Тимошенко Дмитро Крючков у четвер, 17 травня, вийшов з в'язниці Мюнхен-Штадельгайм під заставу. Про це Deutsche Welle повідомили у Генеральній прокуратурі Мюнхена, яка координує питання екстрадиції Крючкова за запитом України. Крючков був затриманий 14 квітня на німецько-австрійському кордоні на підставі міжнародного ордера на арешт. Таким чином, українець провів у в'язниці більше місяця.

Районний суд у містечку Розенгайм за письмовою процедурою протягом наступних місяців розглядатиме питання про екстрадицію Дмитра Крючкова

100 тисяч євро застави

За даними прокуратури, Крючков вийшов на волю до завершення судових процедур під заставу у 100 тисяч євро. Крім того, українець здав закордонний паспорт і підписав зобов'язання не залишати межі Німеччини. Мюнхенська прокуратура вже отримала необхідні для екстрадиції документи, які невдовзі буде скеровано до суду.

Адвокат Крючкова Ульріх Ціґерт (Ulrich Ziegert) у розмові з DW зазначив, що захист поки не ознайомлений з докладним обґрунтуванням запиту на екстрадицію. Ціґерт заявив, що його підзахисний у суді оскаржуватиме передачу українському правосуддю. "Те обґрунтування, яке Україна надала до ордеру на арешт, сповнене суперечностей і не має сенсу. Це не підпадає під жодні положення німецького кримінального законодавства", - зазначив адвокат. Ціґерт вказує на те, що Крючков не був посадовою особою компанії, розтрату майна якої йому закидають, а "був лише її клієнтом".

У цій мюнхенській в'язниці більше місяця провів Дмитро Крючков

У чому звинувачують екс-депутата

Національне антикорупційне бюро звинувачує Крючкова у створенні "корупційної схеми". Як повідомили раніше DW у прес-службі НАБУ, "схема" завдала державній компанії збитків на загальну суму понад 346 мільйонів гривень. За даними слідства, очолюваний Дмитром Крючковим холдинг "Енергомережа" з кінця 2015 року на незрозумілих з комерційної точки зору засадах отримував від державних енергокомпаній право вимагати борги приватних промислових підприємств.

Зокрема, як повідомляли українські ЗМІ з посиланням на інформацію з судових реєстрів, "Запоріжжяобленерго" поступилося на користь компанії Крючкова правом вимагати 112 мільйонів гривень боргу у "Запорізького титано-магнієвого комбінату", співвласником якого був Дмитро Фірташ. За інформацією видання "Українська правда", комбінат, згідно з умовами договору, мав сплатити "Енергомережі" лише 30 мільйонів гривень. Решту боргу - понад 82 мільйони - компанія Крючкова комбінату Фірташа просто "вибачила". Державне "Запоріжжяобленерго" залишилося ні з чим.

"Російський слід" у справі Крючкова

Адвокат Крючкова називає кримінальне переслідування свого клієнта політично мотивованим. З посиланням на слова підзахисного, Ціґерт стверджує, що за "сфабрикованою" справою стоїть бажання президента України Петра Порошенка усунути Дмитра Крючкова з енергетичного бізнесу. "Діяльність обвинуваченого суперечила бажанню влади відрізати окуповані території на сході України від постачань електроенергії", - заявив адвокат у розмові з DW. Водночас в оприлюдненій НАБУ інформації про справу Крючкова жодних згадок про поставки електроенергії з Росії немає.

Натомість відомо, що компанія Крючкова "Енергомережа" намагалася організувати поставки електроенергії з Росії. Зокрема, за інформацією агенції "Інтерфакс-Україна", міністерство енергетики та вугільної промисловості України у листопаді 2014 року погодило заявки компанії "Енергомережа" на імпорт російської електроенергії. Видання "Наші гроші", посилаючись на результати власного розслідування, стверджувало, що куплена у Росії компанією Крючкова електроенергія призначалася споживачам окупованої частини Донецької і Луганської областей.

Політичний притулок у Росії

Яке би призначення насправді не мали поставки електроенергії з Росії, показовим є те, що сталося після втечі Дмитра Крючкова з України. Поки він переховувався від правоохоронних органів, він отримав політичний притулок у Росії. Про це DW повідомив адвокат українця Ульріх Ціґерт.

До речі, Ціґерт вважається одним з найкращих німецьких адвокатів у кримінальних справах економічного характеру. У період між 2001 і 2006 роками він був захисником українців Віктора Жердицького та Ігоря Діденка, яких звинувачували у розкраданні через підконтрольний їм "Градобанк" чотирьох мільйонів німецьких марок, призначених колишнім "остарбайтерам". Спершу німецький суд засудив українців до кількарічного ув'язнення. Однак у Федеральному суді Ціґерту вдалося домогтися виправдання Діденка і Жердицького. Кількома роками пізніше Ігор Діденко з ініціативи тодішнього глави уряду Юлії Тимошенко став заступником голови "Нафтогазу".

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Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність Сергій Мельничук, червень 2015 року Член групи "Воля народу", екс-командир батальйону "Айдар". ГПУ інкримінує Мельничуку створення банди з кількох бійців "Айдару" з метою наживи, а також розбійні напади та викрадення людей. У червні 2015 Рада дозволила притягти його до кримінальної відповідальності, але провалила голосування за затримання і арешт.

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