 Розслідування DW: Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.04.2018
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Економіка

Розслідування DW: Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві

У баварському курортному містечку Гарміш-Партенкірхен продається найдорожча вілла Німеччини. Як з'ясувала DW, її власником є українець, який переховується від ошуканих кредиторів і правоохоронних органів.

Фото Villa Glory в оголошенні на сайті агенції нерухомості Sotheby's International Realty

Фото Villa Glory в оголошенні на сайті агенції нерухомості Sotheby's International Realty

Сказати, що Villa Glory - розкішний маєток, було би надто скромно. Glory у перекладі з англійської - це "слава" і "велич". Фотографії внутрішнього оздоблення маєтку свідчать, які амбіції мав його господар. "Немов на розкішній яхті, тут були використані лише найбільш вишукані матеріали найвищої якості", - зазначено в оголошеннях на німецьких порталах елітної нерухомості. Ціна маєтку - майже 13 мільйонів євро. Люстри у стилі рококо вінчають собою залиті світлом зали, мармурова підлога випромінює атмосферу палацу італійської знаті. Над інтер'єром працював один з найвідоміших дизайнерів Мюнхена, зазначено в оголошенні про продаж. Хоча у палаці, крім підземного гаража, лише два поверхи, господар не пошкодував коштів на просторий ліфт, оздоблений елітними породами дерева. За претензійністю власник цієї вілли явно перевершив навіть найбагатшого зі своїх сусідів у Гарміш-Партенкірхені - російського мільярдера Романа Абрамовича, якому належить історична вілла Leitenschlössl.

При цьому власник Villa Glory воліє залишатись в тіні. Його прізвище навіть не вказане у реєстрі прав власності. На це є свої причини, як показало розслідування DW.

Справжня велич і розкіш, що захоплює подих, відкриваються споглядачеві лише всередині вілли, - пишуть маклери

"Справжня велич і розкіш, що захоплює подих, відкриваються споглядачеві лише всередині вілли", - пишуть маклери

Скандальний младоолігарх

Купуючи у червні 2010 року земельну ділянку у мальовничому альпійському містечку Гарміш-Партенкірхен площею у 3,7 тисячі квадратних метрів, юний син галицького агробарона мав великі плани. Тут мав постати палац його мрії. 3,3 мільйона євро заплатив за землю 28-річний багатій. Його ім'я міститься в угоді про купівлю землі, яка є у розпорядженні DW: Микола Гута.  

Наприкінці 2010 року, невдовзі після купівлі землі у Гарміші, Микола Гута перебрав керівництво агрохолдингу "Мрія", створеного його батьком Іваном. На той час новий генеральний директор західноукраїнського холдингу, здавалося, уособлював собою нове покоління менеджерів, яке розуміло, як залучити іноземний капітал для розвитку бізнесу і реалізувати величезний потенціал українських чорноземів.

На біржі у Франкфурті Мрія залучила 600 мільйонів доларів

На біржі у Франкфурті "Мрія" залучила 600 мільйонів доларів

Блискучий розвиток "Мрії"

Вже 2011 року молодий Гута вийшов на міжнародні ринки капіталу. Попит на випущені "Мрією" облігації на Франкфуртській біржі був високий: до 2013 року Гуті вдалося залучити 600 мільйонів доларів. Інвестори з країн Єврозони, де дохідність державних облігацій через політику ЄЦБ впала майже до нуля, з великим ентузіазмом скуповували облігації перспективного агрохолдингу, який обіцяв дохідність у 9,5 відсотка річних. Аби підживити апетит інвесторів, менеджмент "Мрії" створює картинку стрімкого розвитку, орендуючи все нові і нові посівні площі.

2011 року земельний банк холдингу сягнув близько 300 тисяч гектарів. Щоби обробляти такі площі, потрібна була величезна кількість техніки. У цьому побачили шанс заробити і німецькі виробники тракторів і комбайнів. За підтримки уряду Німеччини, який надавав кредитні гарантії, німецькі банки видали кредити на закупівлю техніки і обладнання на загальну суму у 75 мільйонів євро.

Німецька техніка, яку Мрія закуповувала на німецькі кредити, зникла разом з Миколою Гутою

Німецька техніка, яку "Мрія" закуповувала на німецькі кредити, згодом зникла разом з Миколою Гутою

Банкрутство серед ясного неба

Влітку 2014 року, немов грім серед ясного неба, шокуюча новина: холдинг оголошує про дефолт. "Мрія" не змогла обслуговувати борг у 1,3 мільярда доларів. Коли кредитори у терміновому порядку взяли підприємство під контроль, випливає правда про багатомільйонні махінації. Виявилося, що протягом багатьох років холдинг насправді не був прибутковим, а його звітність регулярно фальсифікувалася. "Холдинг регулярно отримував платежі за товари, яких ніколи не існувало. Менеджмент використовував частину попередньо виведених з компанії на Кіпр грошей для перехресного фінансування, аби прикрашати звітність. Так вдавалося залучати більше грошей інвесторів", - розповів у розмові з DW фінансовий директор "Мрії" Тон Хулс. Він належить до команди фахівців, якій після банкрутства холдингу кредитори доручили управляти тим, що від нього залишилося.

Однак стягувати з "Мрії" за борги вже й особливо нічого. Земля - лише в оренді. Навіть трактори і комбайни разом з колишнім менеджментом зникли в невідомому напрямку ще до того, як нові керівники холдингу стали до роботи. Микола Гута з сім'єю, як вдалося з'ясувати DW, невдовзі після оголошення дефолту виїхав до Швейцарії, де проживає у кантоні Обвальден. В Україні проти нього відкрито кримінальну справу за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах, йому загрожує тривале тюремне ув'язнення.

Підписи Гути і Буряка під однією з угод на фінансування вілли

Підписи Гути і Буряка під однією з угод на фінансування вілли

За інформацією кредиторів, він незаконно вивів з холдингу більше 200 мільйонів доларів, зокрема, імовірно, частину грошей, залучених на біржі у Франкфурті. Схема проста, пояснив Тон Хулс: фірма на Британських Віргінських Островах отримує гроші інвесторів і на частину коштів купує десятки офшорних компаній на Кіпрі. На це витрачаються десятки мільйонів, хоча фірми не володіють, умовно кажучи, нічим, крім столу і двох стільців.

Гроші "Мрії", імовірно, у Гарміші

Частина незаконно виведених коштів "Мрії" могла опинитися і в Гарміші, де будувалася вілла Миколи Гути. Фінансування будівництва, вочевидь, організовував Андрій Буряк, на той час фінансовий директор холдингу. Його підпис стоїть під низкою кредитних угод між офшорною фірмою Миколи Гути і кіпрською Oihro Ventures Limited. Не Гута, а саме компанія Oihro була внесена у реєстр як власниця ділянки і вілли у Гарміш-Партенкірхені. На рахунки цієї фірми, як засвідчують копії угод, надійшло щонайменше 20 мільйонів доларів. Гроші надходили Oihro як кредит від компанії Гути на Британських Віргінських Островах. Саме Oihro сплачувала виставлені архітекторами рахунки, а також інші витрати, пов'язані з будівництвом вілли. Копії відповідних документів є в розпорядженні DW. 

Нинішньою власницею вілли в реєстрі прав власності вказана компанія Zapatoustra Holdings Limited

Нинішньою власницею вілли в реєстрі прав власності вказана компанія Zapatoustra Holdings Limited

На даний момент Villa Glory належить дружині Миколи Гути Вікторії. Вона є власницею нерухомості через іншу кіпрську фірму - Zapatoustra Holdings Limited. Тут також сліди ведуть до "Мрії": директором Zapatoustra, як свідчить реєстр компаній Кіпру, тривалий час був Сергій Мозіль, колишній юрист холдингу і довірена особа Гути.

Вікторія Гута стала власницею вілли торік восени. На той час її чоловік програв суди щодо екстрадиції до України і отримав від Швейцарії  відмову у притулку. Невдовзі Федеральний адміністративний суд країни має винести остаточне рішення щодо надання притулку Миколі Гуті. У разі відмови він буде переданий правоохоронним органам України. На тлі цих подій Гути продають свою віллу у Гарміші. Імовірно, власники поспішають: нещодавно ціну було знижено з 18 до 13 мільйонів євро.

Бенефіціаром Zapatoustra є Вікторія Гута - дружина агробарона-втікача Миколи Гути

Бенефіціаром Zapatoustra є Вікторія Гута - дружина агробарона-втікача Миколи Гути

Німецькі платники податків платять за розкіш

Грошові потоки навколо Villa Glory досі не були предметом цікавості прокуратури у Мюнхені. Однак власністю Гут у Німеччині цілком міг би цікавитися федеральний уряд. Зрештою, як повідомив DW речник міністерства економіки, з федерального бюджету німецьким банкам було компенсовано 24 мільйони євро коштів, втрачених через банкрутство "Мрії". Йдеться про неповернені кредити на сільськогосподарську техніку, які видавалися під гарантії німецького уряду. Такі гарантії уряд надає для підтримки німецьких експортерів.

У випадку "Мрії" боржником є саме холдинг, а не його колишні власники, зазначають у міністерстві. Тим не менше, це не означає, що до Гути не може бути претензій. "Питання фінансових претензій до Миколи Гути має розглядатися у кожній ситуації окремо", - зазначив речник міністерства економіки у відповідь на запит DW. 

Тим часом рахунок, який доведеться сплатити німецьким платникам податків, ще може зрости. Загальна сума гарантій німецького уряду щодо кредитів "Мрії" становить близько 46 мільйонів євро.

  • Österreich Semmering (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Sporthotel у Земмерінгу

    Sporthotel у традиційному курортному містечку Земмерінг з 2013 року належить українським інвесторам з Panhans Holding Group GmbH. Цій групі у Земмерінгу належать загалом чотири готелі.

  • Ringhotel у Земмерінгу

    Українська нерухомість Австрії

    Проблемна інвестиція Ringhotel

    Дотепер інвестиції українців у Земмерінгу виявилися провальними. За п'ять років вони принесли багатомільйонні збитки. Ringhotel, так само як і санаторій, який також купили інвестори з України, деякий час тому закрився як нерентабельний.

  • Skikurort Semmering in Österreich (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    "Гранд отель Панганс"

    Grand Hotel Panhans - найбільший з чотирьох готелів, які купили українці у Земмерінгу. У зв'язку з його купівлею 2012 року ведеться слідство за підозрою у відмиванні грошей. Українські інвестиції пов'язані з власниками гірськолижного курорту "Буковель".

  • Österreich Wien - Hotel Prinz Eugen (DW/L. Akryshora)

    Українська нерухомість Австрії

    Готель Prinz Eugen

    Інвестують у готельний бізнес і інші українці. Prinz Eugen - один з двох готелів у Відні, які належать групі вихідців з Донецька. Співвласницею готелю є Світлана Ємельянова - колишня дружина судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. За готель українці заплатили 4,5 мільйона євро. На момент купівлі готелю 2012 року, подружжя ще було у шлюбі.

  • Österreich Wien - Hotel Kavalier (DW/L. Akryshora)

    Українська нерухомість Австрії

    Готель Kavalier

    Ще 4,5 мільйона Світлана Ємельянова і партнери витратили на купівлю готелю Kavalier - так само у грудні 2012 року. 2015 року Ліхтенштейн заморозив 13 мільйонів швейцарських франків на рахунках Ємельянової за підозрою у відмиванні коштів. Ліхтенштейнці припускали, що гроші пов'язані з незаконною діяльністю судді Ємельянова. Утім, українська прокуратура не надала доказів і гроші розморозили.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Маєток Клюєвих

    Колишній депутат від Партії регіонів Сергій Клюєв з родиною має помешкання у містечку Тульбінґеркоґель поблизу Відня. Формально Клюєви винаймають цю віллу площею у 558 кв. метрів у компанії GBM Handels- und Vertretungs GmbH, що входила до групи компаній Кюєвих SLAV.

  • Wien Gasometer (Imago/viennaslide)

    Українська нерухомість Австрії

    "Газометр" Клюєвих

    2006 року брати Андрій і Сергій Клюєви купили два з чотирьох корпусів комплексу "Газометр". Зіркова команда архітекторів перетворила історичні будівлі з газових резервуарів на елітну ділову і житлову нерухомість. 2015 року Клюєви продали цей актив за 15 мільйонів євро, обійшовши санкції ЄС за допомогою офшорів.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Квартирне питання: Азаров купує квариру Клюєва

    2010 року підконтрольна Клюєву-молодшому компанія GBM продала за 650 тисяч євро будинок у цьому віденському житловому комплексі іншому депутату Партії регіонів - Олексію Азарову.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Вілла Азарова-молодшого

    Як і інша нерухомість Олексія Азарова, ця вілла у затишному районі Деблінґ оформлена на компанію L.A.D.A. Holding Anstalt з Ліхтенштейна. Азаров заплатив за будинок 2,1 мільйона євро. 2016 року, за повідомленнями австрійської преси, вілла продавалася за 5 мільйонів євро. Утім, згідно з документами, досі не продана.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Колишня ділянка Азарова

    До вілли Азарова-молодшого на Штрельґассе у Відні примикає ділянка площею у 12 соток на вулиці Цукеркандльґассе, яка також належала українцеві. Раніше тут був старовинний маєток. 2015 року, щойно з сина екс-прем'єра зняли санкції ЄС, він продав його. Нові власники знесли будинок і будують тут комплекс на 12 квартир. Ще неіснуючі помешкання вже частково продані, квартири коштуть до 1,4 млн. євро.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Ласі шматки для ріелторів

    У престижних, тихих і зелених районах Відня земельні ділянки - ласі шматки для торгівців нерухомістю. На цьому місці донедавна стояв старовинний будинок у цілком пристойному стані. Його викупила фірма, яка спеціалізується на продажі віденських квартир багатіям зі Східної Європи і... зруйнувала. Вочевидь, невдовзі тут постане багатоквартирний будинок.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Газова нерухомість Азарова-Курченка

    Три квартири у цьому будинку на Вурцінґерґассе також належали Азаровим. 2015 року нерухомість оформили на фірму Geolog Gas- and Oil Trading, яка торік перебрала контроль над мережею газових заправок у Німеччині. Раніше заправки належали Олексію Азарову і "младоолігарху" часів Януковича Сергію Курченку. Сьогодні власником заправок і нерухомості виступає партнер Курченка Костянтин Пивоваров.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Угода на 20 мільйонів

    Цей будинок у самому центрі Відня тривалий час належав мільярдеру Дмитру Фірташу. Декілька років тому він продав цю нерухомість за 20,5 мільйона євро. Після ремонту майже всі квартири у будинку розкупили заможні українці і росіяни. Одна з останніх вільних квартир площею 250 кв. метрів коштує 3,5 мільйони євро.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Житло Дмитра Фірташа

    Сам мільярдер, за даними австрійської преси, проживає у цій віллі на 1300 квадратів у районі Гітцінґ, поблизу імператорського палацу і парку Шенбрунн. Власник підтвердив: її орендує дружина олігарха Лада Фірташ. 2009 року інвестор купив будинок за 4,5 мільйона євро у колишнього зятя президента Казахстану Рахата Алієва. Кілька років тому розкішно облаштована вілла продавалася за 25 мільйонів євро.

  • Skikurort Semmering in Österreich (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Непримітні фірми, анонімна нерухомість

    Українці є власниками сотень фірм в Австрії. Чимало з них створені виключно для оформлення прав власності на нерухомість. Показовими є декілька фірм, зареєстрованих у цій непримітній будівлі у промзоні на околиці Відня. Засновником і дикретором є українець Віктор Б. Спавжні власники ховаються за офшорами у Белізі і на Кіпрі. У нерухомість через фірми-фантоми вкладено близько 20 мільйонів євро.

    Автор: Євген Тейзе


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Докладно

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