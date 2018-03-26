Розробник софту SAP є найдорожчою компанією в ФРН - дослідження

Найдорожчою компанією Німеччини є SAP, яка розробляє програмне забезпечення для автоматизованого управління бізнес-процесами. Про це йдеться в дослідженні аудиторської фірми Pricewaterhouse Coopers (PwC), повідомляє в неділю, 1 квітня, агенція dpa. Вартість компанії SAP на фондовій біржі складає близько 104 мільярдів євро. Друге місце в країні за капіталізацією посів виробник електроніки Siemens (94 мільярди євро), а третє - автомобільний гігант Volkswagen (84,6 мільярда євро).

У топ-10 найдорожчих компаній Німеччини також увійшли страхова компанія Allianz (84 мільярди євро), фармацевтичний концерн Bayer (80,5 мільярда євро) й автобудівники Daimler і BMW (77 і 57 мільярдів євро). Згідно з дослідженням, сто найдорожчих німецьких компаній з 2014 року в цілому збільшили свою біржову вартість на 33 відсотки.

Найдорожчим в Європі аналітики визнали британсько-нідерландський нафтовий концерн Shell, біржова вартість якого оцінена в 213 мільярдів євро. За ним слідують виробник харчових продуктів Nestle і фармацевтичний гігант Novartis зі Швейцарії.

У світовому біржовому рейтингу в першу десятку потрапили тільки компанії з США і Китаю. На першому місці опинилася компанія Apple з біржовою вартістю 703 мільярди євро, на другому - компанія Alphabet, що управляє активами Google, а третю сходинку рейтингу посіла корпорація Microsoft.