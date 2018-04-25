Родзинки "Євробачення-2018" (фотогалерея)

6 травня в Лісабоні відбудеться офіційна церемонія відкриття "Євробачення". Що чекає на глядачів цього року? Ми придивилися до учасників.
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