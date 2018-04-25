 РНБО підтримала розширення санкцій проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2018
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Новини

РНБО підтримала розширення санкцій проти Росії

Рада нацбезпеки і оборони України підтримала скоординовані із США санкції проти Росії. Зокрема, йдеться про санкції щодо осіб, залучених до переслідувань українських громадян в Криму.

РНБО підтримала розширення санкцій проти Росії

Рада нацбезпеки та оборони (РНБО) України на засіданні в середу, 2 травня, підтримала застосування персональних економічних та інших санкцій до юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із російською агресією проти України, а також щодо осіб, проти яких уряди США та країн ЄС застосували відповідні рішення. Санкції є синхронізованими із західними санкціями проти Росії, йдеться на сайті президента України Петра Порошенка.

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Український президент Петро Порошенко закликав світову спільноту розширити санкції на тих, хто причетних до проведення виборів президента РФ на території анексованого Росією Криму. (19.03.2018)

Як повідомляє прес-служба РНБО України, санкції запроваджуються, зокрема, до осіб, задіяних у "підготовці та проведенні незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ", до представників "російської окупаційної адміністрації у Криму, бойовиків російських збройних формувань на окупованій території Донецької та Луганської областей".

У повідомленні зазначається, що санкції також запроваджено щодо осіб, які причетні до інформаційної та кіберагресії проти України, до протиправних дій проти громадян України, котрі незаконно утримуються в Росії, до депутатів Державної думи та членів Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації тощо.

Окрім того, було продовжено дію санкцій, застосованих у попередні роки. Водночас конкретного переліку підсанкційних осіб, до яких мають бути застосовані санкції, в повідомленні РНБО не зазначалося.
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