РНБО підтримала розширення санкцій проти Росії

Рада нацбезпеки та оборони (РНБО) України на засіданні в середу, 2 травня, підтримала застосування персональних економічних та інших санкцій до юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із російською агресією проти України, а також щодо осіб, проти яких уряди США та країн ЄС застосували відповідні рішення. Санкції є синхронізованими із західними санкціями проти Росії, йдеться на сайті президента України Петра Порошенка.

Як повідомляє прес-служба РНБО України, санкції запроваджуються, зокрема, до осіб, задіяних у "підготовці та проведенні незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ", до представників "російської окупаційної адміністрації у Криму, бойовиків російських збройних формувань на окупованій території Донецької та Луганської областей".

У повідомленні зазначається, що санкції також запроваджено щодо осіб, які причетні до інформаційної та кіберагресії проти України, до протиправних дій проти громадян України, котрі незаконно утримуються в Росії, до депутатів Державної думи та членів Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації тощо.

Окрім того, було продовжено дію санкцій, застосованих у попередні роки. Водночас конкретного переліку підсанкційних осіб, до яких мають бути застосовані санкції, в повідомленні РНБО не зазначалося.