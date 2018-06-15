 Рим і Париж пропонують створити центри для біженців поза межами ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2018

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Новини

Рим і Париж пропонують створити центри для біженців поза межами ЄС

За словами прем'єра Італії Джузеппе Конте, такі центри допоможуть пришвидшити обробку документів на отримання притулку. Президент Франції Еммануель Макрон підтримав ідею.

Джузеппе Конте (ліворуч) і Еммануель Макрон

Джузеппе Конте (ліворуч) і Еммануель Макрон

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте і президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 15 червня, запропонували створити можливості для обробки заяв на отримання притулку в країнах, звідки біженці намагаються дістатися Європи. "Ми повинні створити європейські центри у країнах походження (біженців - Ред.)", - заявив Конте після робочого обіду з Макроном, цитує агентство AFP. Італійський прем'єр вважає, що запропоновані центри допоможуть пришвидшити процес ідентифікації мігрантів та обробки документів на отримання притулку.

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Париж і Рим залагоджують суперечності щодо коментарів Еммануеля Макрона. Президент Франції закликав до покращення управління європейськими кордонами. (14.06.2018)

Іспанія висловила готовність прийняти судно з 629 мігрантами, врятованими напередодні в Середземному морі, після того як Італія та Мальта не змогли вирішити, хто має приймати врятованих шукачів притулку. (11.06.2018)

Макрон, своєю чергою, висловив прихильність ідеї формування "гілок наших відомств у справах біженців, щоб ці питання вирішувати на іншому боці" Середземного моря. При цьому Макрон закликав країни ЄС проявити солідарність із Італією, яка є однією з країн, через які проходить найбільший потік мігрантів.

Днями між Римом та Парижем сталася гостра суперечка через те, що Італія відмовилася приймати судно Aquarius із кількома сотнями мігрантів на борту. Еммануель Макрон розкритикував це рішення як "цинізм і безвідповідальність", що спричинило обурення нового популістського уряду Італії і навіть погрози скасувати зустріч Конте з Макроном. Однак французький лідер у телефонній розмові з Конте запевнив, що не бажав образити італійців.

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Реформа Євросоюзу від Еммануеля Макрона (26.09.2017)

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