Реформи за Нефьодовим: треба працювати, поки є вікно можливостей (відео)

Хто опирається приватизації в Україні та чому реформатори йдуть з уряду? Про це та інше заступник міністра економіки Максим Нефьодов розповів DW.
Про успіхи Prozorro, нові проекти, майбутню приватизацію та життєву необхідність реформ в Україні - перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов поділився наболілим з кореспондентом DW під час робочої поїздки в Брюссель.
В Україні багато говорять про необхідність саджати корупціонерів за ґрати. Однак ще важливішим є закриття лазівок для корупції та зміна сприйняття у суспільстві, що корупція може іноді й допомагати, вказують експерти. (30.05.2018)
В Україні створили систему державних закупівель ProZorro, яку може контролювати кожен. Завдяки цій системі проведення тендерів уже вдалося заощадити для держбюджету 1,35 мільярда гривень. (02.05.2016)
Нова система державних закупівель ускладнила розкрадання державних коштів, але чиновники вже навчились її обходити. (24.10.2017)
За підсумками першого року роботи Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні її співголова Іван Міклош розповів у інтерв'ю DW про перші успіхи реформування держави та про шанси надолужити згаяний час. (21.04.2017)