 Реформи за Нефьодовим: треба працювати, поки є вікно можливостей (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.06.2018

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Політика й суспільство

Реформи за Нефьодовим: треба працювати, поки є вікно можливостей (відео)

Хто опирається приватизації в Україні та чому реформатори йдуть з уряду? Про це та інше заступник міністра економіки Максим Нефьодов розповів DW.

Maksym Nefyodov (DW/I.Sheiko)

Про успіхи Prozorro, нові проекти, майбутню приватизацію та життєву необхідність реформ в Україні - перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов поділився наболілим з кореспондентом DW під час робочої поїздки в Брюссель.

 

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Як українському суспільству виробити стійкість до корупції

В Україні багато говорять про необхідність саджати корупціонерів за ґрати. Однак ще важливішим є закриття лазівок для корупції та зміна сприйняття у суспільстві, що корупція може іноді й допомагати, вказують експерти. (30.05.2018)  

Система держзакупівель ProZorro: інформаційні технології проти корупції

В Україні створили систему державних закупівель ProZorro, яку може контролювати кожен. Завдяки цій системі проведення тендерів уже вдалося заощадити для держбюджету 1,35 мільярда гривень. (02.05.2016)  

Обійти ProZorro. Як корупціонери вчаться "схем" по-новому

Нова система державних закупівель ускладнила розкрадання державних коштів, але чиновники вже навчились її обходити. (24.10.2017)  

Рік роботи групи радників: Іван Міклош про причини гальмування реформ в Україні

За підсумками першого року роботи Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні її співголова Іван Міклош розповів у інтерв'ю DW про перші успіхи реформування держави та про шанси надолужити згаяний час. (21.04.2017)  

Інструкція для українців, як контролювати державу (відео)

Роз'яснювальна кампанія Transparency International в Україні: контролювати державу - можливо і просто. (09.03.2017)  

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Хто опирається приватизації в Україні, чим подібні українські реформи та Facebook і чому реформатори йдуть з уряду? Про це заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.

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