"Репортери": У рейтингу свободи слова Україна "на дуже сумному місці"

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" у середу, 25 квітня, оприлюднила свій щорічний індекс свободи ЗМІ у світі станом на 2018 рік. Вона наголосила на "історичній деградації свободи слова на пострадянському просторі", проте відзначила, що Україна трохи поліпшила свої позиції - країна посунулася на одне місце вгору та посіла 101-й рядок.

"Попри те, що в Україні зафіксовано менше фізичних нападів (на журналістів, - Ред.), усе вказує на те, що країна застрягала на дуже сумному місці, якщо згадати обіцянки революції 2014 року", - зазначається у повідомленні "Репортерів". Серед головних викликів для свободи слова в Україні правозахисники називають панування олігархів над основними ЗМІ, безкарність нападів на журналістів та "інформаційну війну" з Росією.

Загалом організація фіксує погіршення ситуації в регіоні: подальше погіршення ситуації зі свободою слова в Росії (148-е місце), репресії проти журналістів у Білорусі (155-е), остаточний демонтаж демократичної журналістики у таких "деспотіях", як Туркменістан (178-е), Азербайджан (163-е) та Казахстан (158-е місце).

Як і роком раніше, останню, 180-ту, сходинку посіла Північна Корея. Німеччина у рейтингу посіла 15-те місце. До топ-10 увійшли: