 ″Репортери″: У рейтингу свободи слова Україна ″на дуже сумному місці″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2018
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Новини

"Репортери": У рейтингу свободи слова Україна "на дуже сумному місці"

Україна посунулася на сходинку вище у рейтингу свободи преси, але ситуація не радісна, вважають "Репортери без кордонів". Вони вказують на тиск олігархів на ЗМІ та "інформаційну війну" з Росією.

Пасажирка читає пресу в київському метро (архівне фото)

Пасажирка читає пресу в київському метро (архівне фото)

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" у середу, 25 квітня, оприлюднила свій щорічний індекс свободи ЗМІ у світі станом на 2018 рік. Вона наголосила на "історичній деградації свободи слова на пострадянському просторі", проте відзначила, що Україна трохи поліпшила свої позиції - країна посунулася на одне місце вгору та посіла 101-й рядок.

DW.COM

У 2017-му у світі загинули найменше журналістів за останні 14 років, вказано в новому звіті організації "Репортери без кордонів". Україна в документі згадується в контексті викрадень двох журналістів на Донбасі. (19.12.2017)

"Репортери без кордонів" прагнуть, щоб російська влада відмовилась від репресивної політики цензури в інтернеті. За словами керівника організації, Кремль намагається змусити замовкнути "живу російську блогосферу". (15.03.2018)

"Попри те, що в Україні зафіксовано менше фізичних нападів (на журналістів, - Ред.), усе вказує на те, що країна застрягала на дуже сумному місці, якщо згадати обіцянки революції 2014 року", - зазначається у повідомленні "Репортерів". Серед головних викликів для свободи слова в Україні правозахисники називають панування олігархів над основними ЗМІ, безкарність нападів на журналістів та "інформаційну війну" з Росією.

Загалом організація фіксує погіршення ситуації в регіоні: подальше погіршення ситуації зі свободою слова в Росії (148-е місце), репресії проти журналістів у Білорусі (155-е), остаточний демонтаж демократичної журналістики у таких "деспотіях", як Туркменістан (178-е), Азербайджан (163-е) та Казахстан (158-е місце).

Як і роком раніше, останню, 180-ту, сходинку посіла Північна Корея. Німеччина у рейтингу посіла 15-те місце. До топ-10 увійшли:

  1. Норвегія
  2. Швеція
  3. Нідерланди
  4. Фінляндія
  5. Швейцарія
  6. Ямайка
  7. Бельгія
  8. Нова Зеландія
  9. Данія
  10. Коста-Рика.
    Дивитись відео 01:41

    Репортери без кордонів: Україна - зона ризику для журналістів (19.12.2017)

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