 ″Репортери″ розкритикували тиск на ЗМІ в Туреччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

"Репортери" розкритикували тиск на ЗМІ в Туреччині

У "Репортерах без кордонів" вважають, що без багатоманітності поглядів турецьким громадянам складно прийняти свідоме рішення на виборах. В організації заявляють про понад сотню ув'язнених журналістів у країні.

Демонстрація в Берліні на підтримку ув'язнених у Туреччині журналістів, травень 2018

Демонстрація в Берліні на підтримку ув'язнених у Туреччині журналістів, травень 2018

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" (РбК) заявила про складність демократичного волевиявлення на виборах у Туреччині, які мають відбутися в неділю, 24 червня. В оприлюдненій 22 червня заяві "Репортери" вказали на серйозні порушення свободи преси у країні та вибіркове правосуддя, яке використовується для придушення критики. Більш ніж сто журналістів перебувають у в'язниці, ідеться в повідомленні РбК.

"З огляду на значне обмеження свободи преси, ми сумніваємося у коректному перебігу виборів у Туреччині", - зазначив керівник "Репортерів без кордонів" Крістіан Мір (Christian Mihr). На його думку, без повноцінного висвітлення подій та різноманітності поглядів громадянам складно прийняти свідоме рішення.

РбК також зазначають, що після невдалої спроби держперевороту в липні 2016 року близько 150 ЗМІ закрилися. Незалежні медіа, які вистояли, "мають, на жаль, невеликі наклади", скаржаться захисники прав журналістів. Поворотним пунктом для ситуації зі ЗМІ в Туреччині "Репортери" вважають продаж медіагрупи Dogan близькому до уряду бізнесмену в березні цього року.

Дивитись відео 03:08
Now live
03:08 хв

Вибори в Туреччині: чи вдасться уникнути маніпуляцій?

Нагадаємо, що за рішенням влади 24 червня у Туреччині відбудуться позачергові президентські та парламентські вибори. За опитуваннями, 45-55 відсотків турків готові знову віддати свій голос за чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана. Утім, соціологи сумніваються в реальності такої підтримки, мовляв, завдяки політиці влади у країні панує атмосфера страху.

  • Прихильники Ердогана

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Вся влада президенту

    Референдум щодо внесення 18-ти поправок у конституцію Туреччини відбувся 16 квітня. Зміни, які підтримав понад 51 відсоток виборців, передбачають перехід від парламентської форми правління до президентської. Посаду прем'єр-міністра ліквідують, глава держави зможе призначати і звільняти міністрів, керувати за допомогою указів і контролювати судову систему. Критики побоюються диктатури Ердогана.

  • Депутати турецького парламенту

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Протести опозиції

    В турецькому парламенті поправки підтримали депутати лише двох фракцій: крім власної партії Ердогана, ще Партія націоналістичного руху. Але їхніх голосів вистачило для схвалення законопроекту. Найбільша опозиційна Народно-республіканська партія і прокурдська Демократична партія народів кілька разів влаштовували акції проти конституційної реформи. Ці заходи розганяла поліція.

  • Турецький спецназівець у Стамбулі

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    В умовах надзвичайного стану

    У Туреччині все ще діє режим надзвичайного стану, запроваджений у липні 2016 року після невдалої спроби путчу. Це означає, що у країні все ще діє заборона на проведення несанкціонованих мітингів. Опозиція вказує на порушення під час референдуму й на те, що голосування в таких умовах не відображає волю народу.

  • Прем'єр-міністр Туречиини Біналі Їлдирим

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Агітатори в Німеччині

    У березні міністри з Туреччини поїхали до ФРН, щоби переконати представників місцевої турецької діаспори проголосувати за поправки до конституції. У трьох німецьких містах їм з різних причин заборонили виступати з агітацією. Ердоган звинуватив Німеччину у використані "нацистських методів". Можливо, це вплинуло і на результат: дві третини турків ФРН висловилися на підтримку реформи.

  • Ердоган і Марк Рютте

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Дипломатичний скандал

    Нідерланди виступили категорично проти агітаційних виступів турецьких міністрів на своїй території. Одного урядовця з Анкари не пустили до країни, його колегу - відправили з Роттердама у супроводі поліції. Зрештою, Туреччина назвала владу Нідерландів "фашистами", відмовила у в'їзді послу Нідерландів і призупинила дипломатичні контакти. Гаага вимагає вибачень і погрожує заходами у відповідь.

  • Прапори Туреччини та ЄС

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Відносини Анкари та Брюсселя під питанням

    Результати референдум та дії влади проти інакодумців країни ставлять багато знаків запитання в тому, що стосується майбутнього Туреччини як країни-кандидатки на вступ до ЄС. Багато хто у Брюсселі вимагає припинення перемовин із Анкарою. У Берліні такий крок сьогодні називають неправильним.

  • Реджеп Таїп Ердоган

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Що означає "за" турків

    Підтримка громадянами конституційної реформи на референдумі дає "зелене світло" перехідному періоду, який триватиме до 2019 року - допоки зміни набудуть чинності. У 2019 році в Туреччині відбудуться місцеві, президентські та парламентські вибори. Ними буде започатковано нову форму правління.

    Автор: Ілля Коваль


DW.COM

Вибори у Туреччині: чи можлива поразка Ердогана?

Уже 16 років поспіль Реджеп Таїп Ердоган виходить переможцем на усіх виборах у Туреччині. Однак економічна криза та послаблення курсу нацвалюти загрожують йому втратою більшості у парламенті. (22.06.2018)  

Туреччина: Ердоган вимагає притягнути до відповідальності конкурента на виборах

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав винести вирок лідеру прокурдської "Демократичної партії народів" Селахаттіну Демірташу, який знаходиться у в'язниці з 2016 року. (11.06.2018)  

У Туреччині 15 співробітників опозиційної газети засудили за "тероризм"

Судовий процес проти журналістів Cumhuriyet неодноразово критикували на Заході. Співробітники газети закиди у тероризмі відкидають. (25.04.2018)  

Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

У Туреччині 16 квітня відбувся референдум, на якому більшість громадян висловилася за внесення поправок до конституції, які забезпечують президента країни надзвичайно широкими повноваженнями. (18.03.2017)  

Аудіо й відео до теми

Вибори в Туреччині: чи вдасться уникнути маніпуляцій?  

Також за темою

Türkei, Erzurum: Präsident Recep Tayyip Erdogan bei einer Wahlveranstaltung

Вибори у Туреччині: чи можлива поразка Ердогана? 22.06.2018

Уже 16 років поспіль Реджеп Таїп Ердоган виходить переможцем на усіх виборах у Туреччині. Однак економічна криза та послаблення курсу нацвалюти загрожують йому втратою більшості у парламенті.

Вибори в Туреччині: чи вдасться уникнути маніпуляцій? (22.06.2018) 22.06.2018

З огляду на численні маніпуляції під час референдуму 2017 року, який дозволив Ердогану змінити конституцію Туреччини, нині багато турків побоюються фальшування виборів 24 червня. Найсміливіші діють на випередження.

Besuch türkischer Präsident Tayyip Erdogan in Bosnien und Herzegowina

Ердоган просить турків у Європі підтримати його "рекордним числом голосів" 20.05.2018

У Сараєві президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив з передвиборною промовою, звертаючись до турків з різних країн Європи. Половина 10-тисячного натовпу прихильників Ердогана була з Німеччини.

Докладно

Лівіу Драгня

Кінець кар'єри барона румунської корупції

Вирок Драгня означає кінець його політичній кар'єрі, вважає Роберт Шварц.  

Восьмирічна програма допомоги Греції добігає кінця

В Єврозоні погодили завершення програми допомоги Греції

Греція отримає завершальний транш фіндопомоги в обсязі 15 мільярдів євро та полегшення боргових зобов'язань.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  