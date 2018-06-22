"Репортери" розкритикували тиск на ЗМІ в Туреччині

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" (РбК) заявила про складність демократичного волевиявлення на виборах у Туреччині, які мають відбутися в неділю, 24 червня. В оприлюдненій 22 червня заяві "Репортери" вказали на серйозні порушення свободи преси у країні та вибіркове правосуддя, яке використовується для придушення критики. Більш ніж сто журналістів перебувають у в'язниці, ідеться в повідомленні РбК.

"З огляду на значне обмеження свободи преси, ми сумніваємося у коректному перебігу виборів у Туреччині", - зазначив керівник "Репортерів без кордонів" Крістіан Мір (Christian Mihr). На його думку, без повноцінного висвітлення подій та різноманітності поглядів громадянам складно прийняти свідоме рішення.

РбК також зазначають, що після невдалої спроби держперевороту в липні 2016 року близько 150 ЗМІ закрилися. Незалежні медіа, які вистояли, "мають, на жаль, невеликі наклади", скаржаться захисники прав журналістів. Поворотним пунктом для ситуації зі ЗМІ в Туреччині "Репортери" вважають продаж медіагрупи Dogan близькому до уряду бізнесмену в березні цього року.

Дивитись відео 03:08 Now live 03:08 хв Поділитись Вибори в Туреччині: чи вдасться уникнути маніпуляцій? (22.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/303b9 Вибори в Туреччині: чи вдасться уникнути маніпуляцій?

Нагадаємо, що за рішенням влади 24 червня у Туреччині відбудуться позачергові президентські та парламентські вибори. За опитуваннями, 45-55 відсотків турків готові знову віддати свій голос за чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана. Утім, соціологи сумніваються в реальності такої підтримки, мовляв, завдяки політиці влади у країні панує атмосфера страху.