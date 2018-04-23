"Репортери без кордонів": У Європі різко погіршилася ситуація зі свободою преси

У жодному іншому регіоні світу ситуація зі свободою слова протягом 2017 року не погіршилась настільки, як це відбулось у Європі. Такого висновку дійшла міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів", яка у середу, 25 квітня, оприлюднила свій щорічний індекс свободи ЗМІ у світі станом на 2018 рік. У низці європейських країн почастішали випадки цькування представників ЗМІ з боку урядів та провідних політиків, констатують в організації.

Серед п'яти країн світу, чия позиція в цьогорічному рейтингу свободи слова погіршилась найбільше, чотири країни представляють Європу: Мальта (65 місце, мінус 18 позицій), Чехія (34 місце, -11 позицій) та Словаччина (27 місце, -10 позицій), які є членами Європейського Союзу, а також Сербія (76 місце, -10 позицій). Впливові політики у цих країнах дозволяють собі ворожі висловлювання та образи на адресу журналістів, а також подають на них до суду. Частково у цих країнах свобода слова обмежується також власниками ЗМІ. А у таких країнах, як Сполучені Штати Америки (45 місце), Індія (138) та Філіппіни (133), високопоставлені політики, включаючи керівників держав, оголошують критичних до них журналістів зрадниками, зауважують у "Репортерах без кордонів".

"Медіафобія", тиск, пропаганда та цензура

В організації наголошують, що у Туреччині (157) та Єгипті (161) "медіафобія" стала настільки вираженою, що журналістів регулярно обвинувачують у тероризмі, а нелояльних до влади представників ЗМІ безпідставно ув'язнюють. Позиція США у рейтингу після приходу до влади президента Дональда Трампа продовжує падати другий рік поспіль. Цього року США у рейтингу опустились ще на дві позиції та посідають 45-те місце. У "Репортерах" нагадують, що Трамп у своїй риториці щодо журналістів вдавався до висловлювань, які свого часу вживав радянський диктатор Йосип Сталін. Так, глава Білого дому назвав журналістів "ворогами народу".

Також в організації, зокрема, наголошують на посиленні тиску на незалежні ЗМІ та державної пропаганди в Росії (148), посиленні цензури в Китаї (176) та тиску на ЗМІ у Польщі (58). Також правозахисники нагадують про резонансні вбивства журналістів, які стались минулого року на Мальті та у Чехії, що також негативно вплинуло на позиції цих країн у рейтингу. Найнебезпечнішою країною світу для роботи журналістів була визнана охоплена війною Сирія, де торік 13 журналістів були вбиті через свою професійну діяльність.

Як і роком раніше, першу сходинку у рейтингу посідає Норвегія, а останню - 180-ту - Північна Корея. До десятки країн, де ситуація зі свободою слова експертами організації оцінюється високо, увійшли також Швеція (2), Нідерланди (3), Фінляндія (4), Швейцарія (5), Ямайка (6), Бельгія (7), Нова Зеландія (8), Данія (9) і Коста-Рика (10). Німеччина у рейтингу посіла 15-те місце.

Ситуація зі свободою слова в Україні

У цьогорічному рейтингу "Репортерів без кордонів" Україна посіла 101-е місце серед 180-ти країн світу. Порівняно із минулорічним рейтингом, Україна піднялась на одну позицію, набравши 31,16 бала. Минулого року стан свободи слова в країні був оцінений у 33,19 бала.

Кожна країна у рейтингу отримує підсумковий бал за шкалою від 0 до 100, і чим вищим він є, тим гіршою, на думку організації, є ситуація зі свободою слова у світі. Показники організація розраховує на основі низки параметрів, зокрема різноманітності медіа та їхньої незалежності, умов роботи журналістів та самоцензури, правового захисту та інституційної прозорості.

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