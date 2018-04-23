 ″Репортери без кордонів″: У Європі різко погіршилася ситуація зі свободою преси | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.04.2018
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Європа

"Репортери без кордонів": У Європі різко погіршилася ситуація зі свободою преси

Серед країн, де у 2017 році найбільше погіршилась ситуація зі свободою слова, - низка держав ЄС, констатують "Репортери без кордонів". Україна тим часом трохи покращила свою позицію в рейтингу свободи ЗМІ.

Репортери без кордонів відзначають погіршення ситуації зі свободою ЗМІ в Європі

"Репортери без кордонів" відзначають погіршення ситуації зі свободою ЗМІ в Європі

У жодному іншому регіоні світу ситуація зі свободою слова протягом 2017 року не погіршилась настільки, як це відбулось у Європі. Такого висновку дійшла міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів", яка у середу, 25 квітня, оприлюднила свій щорічний індекс свободи ЗМІ у світі станом на 2018 рік. У низці європейських країн почастішали випадки цькування представників ЗМІ з боку урядів та провідних політиків, констатують в організації.

Серед п'яти країн світу, чия позиція в цьогорічному рейтингу свободи слова погіршилась найбільше, чотири країни представляють Європу: Мальта (65 місце, мінус 18 позицій), Чехія (34 місце, -11 позицій) та Словаччина (27 місце, -10 позицій), які є членами Європейського Союзу, а також Сербія (76 місце, -10 позицій). Впливові політики у цих країнах дозволяють собі ворожі висловлювання та образи на адресу журналістів, а також подають на них до суду. Частково у цих країнах свобода слова обмежується також власниками ЗМІ. А у таких країнах, як Сполучені Штати Америки (45 місце), Індія (138) та Філіппіни (133), високопоставлені політики, включаючи керівників держав, оголошують критичних до них журналістів зрадниками, зауважують у "Репортерах без кордонів".

"Медіафобія", тиск, пропаганда та цензура

В організації наголошують, що у Туреччині (157) та Єгипті (161) "медіафобія" стала настільки вираженою, що журналістів регулярно обвинувачують у тероризмі, а нелояльних до влади представників ЗМІ безпідставно ув'язнюють. Позиція США у рейтингу після приходу до влади президента Дональда Трампа продовжує падати другий рік поспіль. Цього року США у рейтингу опустились ще на дві позиції та посідають 45-те місце. У "Репортерах" нагадують, що Трамп у своїй риториці щодо журналістів вдавався до висловлювань, які свого часу вживав радянський диктатор Йосип Сталін. Так, глава Білого дому назвав журналістів "ворогами народу".

Також в організації, зокрема, наголошують на посиленні тиску на незалежні ЗМІ та державної пропаганди в Росії (148), посиленні цензури в Китаї (176) та тиску на ЗМІ у Польщі (58). Також правозахисники нагадують про резонансні вбивства журналістів, які стались минулого року на Мальті та у Чехії, що також негативно вплинуло на позиції цих країн у рейтингу. Найнебезпечнішою країною світу для роботи журналістів була визнана охоплена війною Сирія, де торік 13 журналістів були вбиті через свою професійну діяльність.

DW.COM

Попри те, що Україна за рік піднялася на п'ять сходинок у рейтингу свободи слова "Репортерів без кордонів", ситуація в країні далека від ідеалу. Не в останню чергу - через безкарність злочинів проти журналістів. (27.04.2017)

Протягом 2017 року двох працівників ЗМІ викрали на Донбасі. Про ризики, на які наражаються журналісти в Україні, DW розповів представник "Репортерів без кордонів" Крістіан Мір. (19.12.2017)

Як і роком раніше, першу сходинку у рейтингу посідає Норвегія, а останню - 180-ту - Північна Корея. До десятки країн, де ситуація зі свободою слова експертами організації оцінюється високо, увійшли також Швеція (2), Нідерланди (3), Фінляндія (4), Швейцарія (5), Ямайка (6), Бельгія (7), Нова Зеландія (8), Данія (9) і Коста-Рика (10). Німеччина у рейтингу посіла 15-те місце.

Ситуація зі свободою слова в Україні

У цьогорічному рейтингу "Репортерів без кордонів" Україна посіла 101-е місце серед 180-ти країн світу. Порівняно із минулорічним рейтингом, Україна піднялась на одну позицію, набравши 31,16 бала. Минулого року стан свободи слова в країні був оцінений у 33,19 бала.

Кожна країна у рейтингу отримує підсумковий бал за шкалою від 0 до 100, і чим вищим він є, тим гіршою, на думку організації, є ситуація зі свободою слова у світі. Показники організація розраховує на основі низки параметрів, зокрема різноманітності медіа та їхньої незалежності, умов роботи журналістів та самоцензури, правового захисту та інституційної прозорості.
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Репортери без кордонів: Україна - зона ризику для журналістів (19.12.2017)

  • Африканська Північна Корея: Еритрея

    Свобода преси? Ні, не чули

    "Африканська Північна Корея": Еритрея

    Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" розмістила цю країну, у якій панує диктатура, в самому кінці свого рейтингу. Ніде у світі немає гіршої ситуації зі свободою преси. Багато журналістів змушені покинути країну. Лише радіостанції в екзилі, як-то "Радіо Ерена", яке мовить із Парижа, доносять до жителів країни незалежну інформацію.

  • Північна Корея: під владою диктатора

    Свобода преси? Ні, не чули

    Північна Корея: під владою диктатора

    "Свобода преси" - хибне словосполучення й у контексті Північної Кореї. Адже журналісти у цій країні не можуть вільно працювати. Диктатор Кім Чен Ин контролює, що і яким чином висвітлюють ЗМІ. Телевізори і радіоприймачі "ловлять" лише передачі державних каналів. А той, хто наважується вільно висловлювати свої думки, разом із цілою родиною опиняється у так званих "таборах з перевиховання".

  • Вдаваний плюралізм у Туркменістані

    Свобода преси? Ні, не чули

    Вдаваний плюралізм у Туркменістані

    Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов володіє усіма ЗМІ у країні. Виняток - газета "Рисгал". Але попри зовнішню незалежність кожне число газети перед публікацією мусить пройти попередню цензуру. Нещодавно у країні ухвалили закон проти монополії ЗМІ. Відтоді туркмени отримали доступ до іноземних новин. Інтернет у країні контролюється державою, а більшість сайтів блокуються.

  • Свобода преси під обстрілом у Сирії

    Свобода преси? Ні, не чули

    Свобода преси під обстрілом у Сирії

    Від початку протестів проти Башара Асада багато журналістів і блогерів зазнали переслідувань і загинули. "Репортери без кордонів" уже багато років зараховують режим Асада до "ворогів свободи преси". Однак і "Фронт Аль-Нусра", який бореться проти Асада, і так звана "Ісламська держава" нападають на журналістів сирійських державних ЗМІ. Їх викрадають і публічно страчують.

  • Китайська несвобода преси
    ще до теми

    Свобода преси? Ні, не чули

    Китайська несвобода преси

    "Репортери без кордонів" вважають Китай найбільшою в’язницею для блогерів і журналістів. Авторитарний режим жорстко придушує вільні висловлювання. Тиск на іноземних журналістів, які працюють у країні, також посилюється. Регіони країни для них - табу, їхня праця контролюється, тоді як їхні асистенти або ж ті, хто погодився дати інтерв’ю, ризикують потрапити за ґрати.

  • В'єтнам: боротьба проти критиків режиму

    Свобода преси? Ні, не чули

    В'єтнам: боротьба проти критиків режиму

    Незалежних ЗМІ у В'єтнамі немає. Комуністична партія, яка керує країною, вирішує, що саме журналісти можуть публікувати. Видавці, редактори і журналісти переважно є членами партії. Влада посилено стежить за блогерами, а тих, хто кидає виклик "монополії на істину" компартії, примушує замовкнути ув’язненням.

    Автор: Сабріна Пабст, Інна Завгородня


DW.COM

Свобода преси? Ні, не чули

Кожного дня журналісти і блогери у світі зазнають нападів і залякувань, метою яких є знищення плюралізму засобів масової інформації. "Репортери без кордонів" вказують на найбільших ворогів свободи преси. (30.04.2015)  

Аудіо й відео до теми

Репортери без кордонів: Україна - зона ризику для журналістів (19.12.2017)  

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Репортери без кордонів відзначають погіршення ситуації зі свободою ЗМІ в Європі

У Європі погіршилася ситуація зі свободою преси

Серед країн, де у 2017 році найбільше погіршилась ситуація зі свободою слова, - низка держав ЄС. 

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