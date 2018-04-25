"Репортери без кордонів": В Україні вдвічі почастішали напади на журналістів

В Україні за січень-березнь поточного року зафіксовано 37 випадків агресії щодо журналістів, і це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулоріч. Статистику в четвер, 3 травня, оприлюднила виконавча директорка громадської організації "Інститут масової інформації", українського партнера міжнародної організації "Репортери без кордонів" Оксана Романюк.
"За перший квартал 2018 року ми вперше з 2015 року зафіксували зростання фізичної агресії проти журналістів (…) Під нападом я маю на увазі перешкоду для роботи і побиття - я не кажу про загрози", - цитує Романюк агенція "Інтерфакс-Україна". За перші три місяці 2017 року, для порівняння, відбулося 17 таких випадків. За даними організації, найбільше нападів на журналістів здійснили приватні особи. Зокрема, учасники акцій - 26 випадків, представники місцевої влади та правоохоронці - вісім випадків, тоді як представники Української православної церкви (Московського патріархату) - три.
Наприкінці квітня "Репортери без кордонів" оприлюднили свій щорічний індекс свободи ЗМІ у світі станом на 2018 рік. Там наголосили на "історичній деградації свободи слова на пострадянському просторі", проте відзначили, що Україна трохи поліпшила свої позиції - країна посунулася на одне місце вгору та посіла 101-у позицію. Утім, додають правозахисники, ситуація сумна з огляду на обіцянки часів Революції Гідності.
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Свобода преси? Ні, не чули
"Африканська Північна Корея": Еритрея
Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" розмістила цю країну, у якій панує диктатура, в самому кінці свого рейтингу. Ніде у світі немає гіршої ситуації зі свободою преси. Багато журналістів змушені покинути країну. Лише радіостанції в екзилі, як-то "Радіо Ерена", яке мовить із Парижа, доносять до жителів країни незалежну інформацію.
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Свобода преси? Ні, не чули
Північна Корея: під владою диктатора
"Свобода преси" - хибне словосполучення й у контексті Північної Кореї. Адже журналісти у цій країні не можуть вільно працювати. Диктатор Кім Чен Ин контролює, що і яким чином висвітлюють ЗМІ. Телевізори і радіоприймачі "ловлять" лише передачі державних каналів. А той, хто наважується вільно висловлювати свої думки, разом із цілою родиною опиняється у так званих "таборах з перевиховання".
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Свобода преси? Ні, не чули
Вдаваний плюралізм у Туркменістані
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов володіє усіма ЗМІ у країні. Виняток - газета "Рисгал". Але попри зовнішню незалежність кожне число газети перед публікацією мусить пройти попередню цензуру. Нещодавно у країні ухвалили закон проти монополії ЗМІ. Відтоді туркмени отримали доступ до іноземних новин. Інтернет у країні контролюється державою, а більшість сайтів блокуються.
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Свобода преси? Ні, не чули
Свобода преси під обстрілом у Сирії
Від початку протестів проти Башара Асада багато журналістів і блогерів зазнали переслідувань і загинули. "Репортери без кордонів" уже багато років зараховують режим Асада до "ворогів свободи преси". Однак і "Фронт Аль-Нусра", який бореться проти Асада, і так звана "Ісламська держава" нападають на журналістів сирійських державних ЗМІ. Їх викрадають і публічно страчують.
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Свобода преси? Ні, не чули
Китайська несвобода преси
"Репортери без кордонів" вважають Китай найбільшою в’язницею для блогерів і журналістів. Авторитарний режим жорстко придушує вільні висловлювання. Тиск на іноземних журналістів, які працюють у країні, також посилюється. Регіони країни для них - табу, їхня праця контролюється, тоді як їхні асистенти або ж ті, хто погодився дати інтерв’ю, ризикують потрапити за ґрати.
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Свобода преси? Ні, не чули
В'єтнам: боротьба проти критиків режиму
Незалежних ЗМІ у В'єтнамі немає. Комуністична партія, яка керує країною, вирішує, що саме журналісти можуть публікувати. Видавці, редактори і журналісти переважно є членами партії. Влада посилено стежить за блогерами, а тих, хто кидає виклик "монополії на істину" компартії, примушує замовкнути ув’язненням.
Автор: Сабріна Пабст, Інна Завгородня