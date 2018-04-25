 ″Репортери без кордонів″: В Україні вдвічі почастішали напади на журналістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2018
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Новини

"Репортери без кордонів": В Україні вдвічі почастішали напади на журналістів

Від початку цього року фіксується зростання кількості випадків агресії проти представників ЗМІ. За три місяці правозахисники з "Репортерів без кордонів" нарахували їх 37.

Symbolbild Pressefreiheit (picture-alliance/ZB/J. Büttner)

В Україні за січень-березнь поточного року зафіксовано 37 випадків агресії щодо журналістів, і це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулоріч. Статистику в четвер, 3 травня, оприлюднила виконавча директорка громадської організації "Інститут масової інформації", українського партнера міжнародної організації  "Репортери без кордонів" Оксана Романюк.

"За перший квартал 2018 року ми вперше з 2015 року зафіксували зростання фізичної агресії проти журналістів (…) Під нападом я маю на увазі перешкоду для роботи і побиття - я не кажу про загрози", - цитує Романюк агенція "Інтерфакс-Україна". За перші три місяці 2017 року, для порівняння, відбулося 17 таких випадків. За даними організації, найбільше нападів на журналістів здійснили приватні особи. Зокрема, учасники акцій - 26 випадків, представники місцевої влади та правоохоронці - вісім випадків, тоді як представники Української православної церкви (Московського патріархату) - три.

Наприкінці квітня "Репортери без кордонів" оприлюднили свій щорічний індекс свободи ЗМІ у світі станом на 2018 рік. Там наголосили на "історичній деградації свободи слова на пострадянському просторі", проте відзначили, що Україна трохи поліпшила свої позиції - країна посунулася на одне місце вгору та посіла 101-у позицію. Утім, додають правозахисники, ситуація сумна з огляду на обіцянки часів Революції Гідності.
Дивитись відео 01:41

Репортери без кордонів: Україна - зона ризику для журналістів

  • Африканська Північна Корея: Еритрея

    Свобода преси? Ні, не чули

    "Африканська Північна Корея": Еритрея

    Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" розмістила цю країну, у якій панує диктатура, в самому кінці свого рейтингу. Ніде у світі немає гіршої ситуації зі свободою преси. Багато журналістів змушені покинути країну. Лише радіостанції в екзилі, як-то "Радіо Ерена", яке мовить із Парижа, доносять до жителів країни незалежну інформацію.

  • Північна Корея: під владою диктатора

    Свобода преси? Ні, не чули

    Північна Корея: під владою диктатора

    "Свобода преси" - хибне словосполучення й у контексті Північної Кореї. Адже журналісти у цій країні не можуть вільно працювати. Диктатор Кім Чен Ин контролює, що і яким чином висвітлюють ЗМІ. Телевізори і радіоприймачі "ловлять" лише передачі державних каналів. А той, хто наважується вільно висловлювати свої думки, разом із цілою родиною опиняється у так званих "таборах з перевиховання".

  • Вдаваний плюралізм у Туркменістані

    Свобода преси? Ні, не чули

    Вдаваний плюралізм у Туркменістані

    Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов володіє усіма ЗМІ у країні. Виняток - газета "Рисгал". Але попри зовнішню незалежність кожне число газети перед публікацією мусить пройти попередню цензуру. Нещодавно у країні ухвалили закон проти монополії ЗМІ. Відтоді туркмени отримали доступ до іноземних новин. Інтернет у країні контролюється державою, а більшість сайтів блокуються.

  • Свобода преси під обстрілом у Сирії

    Свобода преси? Ні, не чули

    Свобода преси під обстрілом у Сирії

    Від початку протестів проти Башара Асада багато журналістів і блогерів зазнали переслідувань і загинули. "Репортери без кордонів" уже багато років зараховують режим Асада до "ворогів свободи преси". Однак і "Фронт Аль-Нусра", який бореться проти Асада, і так звана "Ісламська держава" нападають на журналістів сирійських державних ЗМІ. Їх викрадають і публічно страчують.

  • Китайська несвобода преси
    ще до теми

    Свобода преси? Ні, не чули

    Китайська несвобода преси

    "Репортери без кордонів" вважають Китай найбільшою в’язницею для блогерів і журналістів. Авторитарний режим жорстко придушує вільні висловлювання. Тиск на іноземних журналістів, які працюють у країні, також посилюється. Регіони країни для них - табу, їхня праця контролюється, тоді як їхні асистенти або ж ті, хто погодився дати інтерв’ю, ризикують потрапити за ґрати.

  • В'єтнам: боротьба проти критиків режиму

    Свобода преси? Ні, не чули

    В'єтнам: боротьба проти критиків режиму

    Незалежних ЗМІ у В'єтнамі немає. Комуністична партія, яка керує країною, вирішує, що саме журналісти можуть публікувати. Видавці, редактори і журналісти переважно є членами партії. Влада посилено стежить за блогерами, а тих, хто кидає виклик "монополії на істину" компартії, примушує замовкнути ув’язненням.

    Автор: Сабріна Пабст, Інна Завгородня


DW.COM

"Репортери": У рейтингу свободи слова Україна "на дуже сумному місці"  

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У 2017-му у світі загинули найменше журналістів за останні 14 років, вказано в новому звіті організації "Репортери без кордонів". Україна в документі згадується в контексті викрадень двох журналістів на Донбасі. (19.12.2017)  

"Репортери без кордонів": У Європі різко погіршилася ситуація зі свободою преси

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Свобода преси? Ні, не чули

Кожного дня журналісти і блогери у світі зазнають нападів і залякувань, метою яких є знищення плюралізму засобів масової інформації. "Репортери без кордонів" вказують на найбільших ворогів свободи преси. (30.04.2015)  

Аудіо й відео до теми

Репортери без кордонів: Україна - зона ризику для журналістів  

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"Репортери без кордонів": У Європі різко погіршилася ситуація зі свободою преси 25.04.2018

Серед країн, де у 2017 році найбільше погіршилась ситуація зі свободою слова, - низка держав ЄС, констатують "Репортери без кордонів". Україна тим часом трохи покращила свою позицію в рейтингу свободи ЗМІ.

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2017 року Україна потрапила до щорічного звіту міжнародної організації "Репортери без кордонів" про свободу слова як одна з чотирьох країн, де зафіксовано найбільше випадків викрадення журналістів.

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