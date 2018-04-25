"Репортери без кордонів": В Україні вдвічі почастішали напади на журналістів

В Україні за січень-березнь поточного року зафіксовано 37 випадків агресії щодо журналістів, і це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулоріч. Статистику в четвер, 3 травня, оприлюднила виконавча директорка громадської організації "Інститут масової інформації", українського партнера міжнародної організації "Репортери без кордонів" Оксана Романюк.

"За перший квартал 2018 року ми вперше з 2015 року зафіксували зростання фізичної агресії проти журналістів (…) Під нападом я маю на увазі перешкоду для роботи і побиття - я не кажу про загрози", - цитує Романюк агенція "Інтерфакс-Україна". За перші три місяці 2017 року, для порівняння, відбулося 17 таких випадків. За даними організації, найбільше нападів на журналістів здійснили приватні особи. Зокрема, учасники акцій - 26 випадків, представники місцевої влади та правоохоронці - вісім випадків, тоді як представники Української православної церкви (Московського патріархату) - три.

Наприкінці квітня "Репортери без кордонів" оприлюднили свій щорічний індекс свободи ЗМІ у світі станом на 2018 рік. Там наголосили на "історичній деградації свободи слова на пострадянському просторі", проте відзначили, що Україна трохи поліпшила свої позиції - країна посунулася на одне місце вгору та посіла 101-у позицію. Утім, додають правозахисники, ситуація сумна з огляду на обіцянки часів Революції Гідності.

Дивитись відео 01:41 Поділитись Репортери без кордонів: Україна - зона ризику для журналістів (19.12.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2pbmw Репортери без кордонів: Україна - зона ризику для журналістів