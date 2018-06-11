 ″Репортери без кордонів″ били пенальті у ворота Кремля | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.06.2018

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Європа

"Репортери без кордонів" били пенальті у ворота Кремля

Напередодні ЧС-2018 німецькі правозахисники провели акцію протесту біля посольства РФ у Берліні та продемонстрували, як влада Росії порушує принцип свободи преси.

Репортери без кордонів

Воротар "Путін" на акції правозахисників перед посольством РФ в Берліні

У вівторок, 12 червня - за два дні до початку в Росії Чемпіонату світу з футболу, - правозахисна організація "Репортери без кордонів" влаштувала видовищну акцію протесту проти репресій і тиску, який чинить російська влада на опозиційних журналістів і незалежні засоби масової інформації. Навпроти посольства РФ у Берліні на бульварі Унтер-ден-Лінден вони облаштували невеликі ворота, в яких стояв голкіпер у масці Путіна і раз по раз били пенальті.

Альтернативний м'яч для футбольного чемпіонату

У "грі" використовувався м'яч, виготовлений "Репортерами без кордонів" спеціально до футбольного чемпіонату.

Репортери без кордонів

Альтернативні м'ячі для ЧС-2018

На поверхні м'яча - заштриховані фотографії. Після кожного пенальті Ульріке Груска (Ulrike Gruska) демонструвала на табло оригінал фотографії на тему утисків свободи преси, і супроводжувала удар по м'ячу коротким коментарем. Взятий м'яч вважався очком на користь "Путіна".

Перший взятий ним м'яч, прокоментувала Груска, - це семеро журналістів і блогерів, ув'язнених за їхню професійну діяльність. Серед них - Олександр Соколов, запроторений на три з половиною роки в колонію після публікацій, що розкривають корупцію у вищих ешелонах російської влади. Починаючи з 2000 року, коли Володимир Путін вперше став президентом, додала Груска, в Росії було вбито щонайменше 34 журналісти.

Наступний м'яч, котрий не потрапив у ворота Кремля, - Наталя Синдєєва, засновниця єдиного в Росії незалежного телеканалу "Дождь", котрий позбавлений можливості трансляції через супутник і в кабельних мережах.

7: 2 на користь "Путіна"

До числа взятих російською владою "м'ячів" "Репортери без кордонів" зараховують також низку ухвалених Державною думою законів, що обмежують свободу преси, посилюють цензуру в інтернеті, перлюстрацію електронного листування і соціальних мереж, заборону месенджера Telegram, винахідник якого Павло Дуров відмовився співпрацювати з ФСБ.

Репортери без кордонів

"Путін" взяв 7 з 9 пенальті

З дев'яти пенальті кремлівський воротар пропустив тільки два у свої ворота. Першим успіхом у боротьбі за свободу преси в Росії Ульріке Груска назвала той факт, що телекомпанія "Дождь", незважаючи на тиск влади і фінансові труднощі все-таки продовжує мовлення в інтернеті. А друге очко на користь незалежних ЗМІ - кмітливість росіян, які навчилися вправно обходити блокування владою тих чи інших сайтів в інтернеті, цензура якого, помітила Груска, все ж не така сувора, як у Китаї.

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"М'яч свободи преси тепер на половині поля російського уряду, - заявив поблизу російського посольства керівник німецької секції "Репортерів без кордонів" Крістіан Мір (Cristian Mihr). - Адже Росія, як та, що приймає футбольну першість, взяла на себе зобов'язання поважати свободу преси і повинна тепер показати, що це не порожні слова, причому, не тільки у дні чемпіонату".

"Книга скарг" ФІФА

Правозахисники не вважають ЧС-2018 аполітичним заходом. Вони закликають Міжнародну федерацію футбольних асоціацій (ФІФА) і Німецький футбольний союз (DFB) скористатися їхнім впливом на російський уряд з тим, щоб той забезпечив, у тому числі, і критично налаштованим журналістам можливість безперешкодно працювати.

Доцільними, з точки зору Міра, були б і публічні візити представників DFB в редакції незалежних російських ЗМІ, а також зустрічі з опозиційними журналістами. "Тим самим DFB показав би, що цей найчисленніший у світі спортивний союз дійсно відстоює свободу преси", - заявив він.

"Репортери без кордонів" вітають той факт, що ФІФА відкрила в інтернеті спеціальну "книгу скарг" для журналістів і правозахисників. На сайті http://ogy.de/c2gp можна також і в анонімній формі повідомити про випадки порушення положень кодексу та етичних норм цієї федерації, до числа яких належить і захист свободи преси.

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