Рекордне число британців отримали громадянство ФРН 2017 року

За останні кілька років спостерігалося зростання кількості вихідців із Великобританії, котрі отримали громадянство Німеччини. Про це повідомило в середу, 23 травня, Федеральне відомство статистики Німеччини.

За 2017 рік число британців, які стали власникамипаспорта ФРН, збільшилося на 162 відсотків у порівнянні з попереднім роком - до рекордної кількості - 7493 осіб. 2016 року власників німецького паспорта серед британців стало більше на 361 відсоток, ніж попереднього року, - 2865 осіб. Ще 2015 року таких осіб було значно менше - 622, зазначається в повідомленні відомства. Зафіксована лише упродовж двох останніх років кількість британців з німецьким паспортом майже вдвічі перевищила сукупний показник за період з 2000 по 2015 роки. Експерти припускають, що таке стрімке зростання пов'язано в першу чергу з майбутнім виходом Великобританії зі складу ЄС, адже саме в червні 2016 року британці проголосували за це на референдумі.

Загалом упродовж 2017 року німецький паспорт отримали понад 112 тисяч людей. Порівняно з 2016 роком, число нових громадян ФРН зросло на 1800 осіб, або на 1,7 відсотка, йдеться у повідомленні відомства. Найчисельнішою групою серед новоспечених громадян ФРН стали турки (14984). Британці опинилися на другому місці (7493), випередивши поляків (6613), італійців (4256) та румунів (4238).