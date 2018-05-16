 Рекордне число британців отримали громадянство ФРН 2017 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2018
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Новини

Рекордне число британців отримали громадянство ФРН 2017 року

Cеред нових громадян ФРН стрімко зростає число вихідців з Великобританії. Як припускають, це пов'язано з майбутнім виходом Сполученого Королівства зі складу ЄС.

Німецький паспорт

Особливо стрімке зростання числа виданих німецьких паспортів громадянам Великобританії спостерігається з 2015 року

За останні кілька років спостерігалося зростання кількості вихідців із Великобританії, котрі отримали громадянство Німеччини. Про це повідомило в середу, 23 травня, Федеральне відомство статистики Німеччини.

За 2017 рік число британців, які стали власникамипаспорта ФРН, збільшилося на 162 відсотків у порівнянні з попереднім роком - до рекордної кількості - 7493 осіб. 2016 року власників німецького паспорта серед британців стало більше на 361 відсоток, ніж попереднього року, - 2865 осіб. Ще 2015 року таких осіб було значно менше - 622, зазначається в повідомленні відомства. Зафіксована лише упродовж двох останніх років кількість британців з німецьким паспортом майже вдвічі перевищила сукупний показник за період з 2000 по 2015 роки. Експерти припускають, що таке стрімке зростання пов'язано в першу чергу з майбутнім виходом Великобританії зі складу ЄС, адже саме в червні 2016 року британці проголосували за це на референдумі.

Загалом упродовж 2017 року німецький паспорт отримали понад 112 тисяч людей. Порівняно з 2016 роком, число нових громадян ФРН зросло на 1800 осіб, або на 1,7 відсотка, йдеться у повідомленні відомства. Найчисельнішою групою серед новоспечених громадян ФРН стали турки (14984). Британці опинилися на другому місці (7493), випередивши поляків (6613), італійців (4256) та румунів (4238).

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З приходом Трампа дедалі більше американців просять німецький паспорт

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Отримання німецького громадянства: українці - у першій п´ятірці

В 2012 році українці були серед найактивніших в отриманні німецького громадянства. Більше німецьких паспортів видали лише туркам, сербам, полякам та грекам. (27.08.2013)  

Вихідці з України стали однією з найбільших груп серед нових громадян ФРН

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Німецький паспорт дозволяє відвідувати без візи чи не найбільше країн світу

Найбільше країн світу без візи можна відвідати з паспортом Сінгапуру - 159, а з німецьким - на одну менше, йдеться в дослідженні консалтингової компанії Arton Capital. (25.10.2017)  

Аудіо й відео до теми

Miss Germany: я пишаюсь українським походженням  

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