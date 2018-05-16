Рекордне число британців отримали громадянство ФРН 2017 року

Cеред нових громадян ФРН стрімко зростає число вихідців з Великобританії. Як припускають, це пов'язано з майбутнім виходом Сполученого Королівства зі складу ЄС.
Особливо стрімке зростання числа виданих німецьких паспортів громадянам Великобританії спостерігається з 2015 року
За останні кілька років спостерігалося зростання кількості вихідців із Великобританії, котрі отримали громадянство Німеччини. Про це повідомило в середу, 23 травня, Федеральне відомство статистики Німеччини.
За 2017 рік число британців, які стали власникамипаспорта ФРН, збільшилося на 162 відсотків у порівнянні з попереднім роком - до рекордної кількості - 7493 осіб. 2016 року власників німецького паспорта серед британців стало більше на 361 відсоток, ніж попереднього року, - 2865 осіб. Ще 2015 року таких осіб було значно менше - 622, зазначається в повідомленні відомства. Зафіксована лише упродовж двох останніх років кількість британців з німецьким паспортом майже вдвічі перевищила сукупний показник за період з 2000 по 2015 роки. Експерти припускають, що таке стрімке зростання пов'язано в першу чергу з майбутнім виходом Великобританії зі складу ЄС, адже саме в червні 2016 року британці проголосували за це на референдумі.
Загалом упродовж 2017 року німецький паспорт отримали понад 112 тисяч людей. Порівняно з 2016 роком, число нових громадян ФРН зросло на 1800 осіб, або на 1,7 відсотка, йдеться у повідомленні відомства. Найчисельнішою групою серед новоспечених громадян ФРН стали турки (14984). Британці опинилися на другому місці (7493), випередивши поляків (6613), італійців (4256) та румунів (4238).
Відколи Дональд Трамп переміг на виборах президента США, дедалі більше американців прагнуть отримати німецьке громадянство. Лише за перше півріччя 2017 року було понадо більше заяв, ніж за весь 2016 рік. (07.09.2017)
В 2012 році українці були серед найактивніших в отриманні німецького громадянства. Більше німецьких паспортів видали лише туркам, сербам, полякам та грекам. (27.08.2013)
Колишні громадяни України за кількістю опинились на третьому місці серед тих, хто 2013 року отримав німецький паспорт. Лідирують у цій статистиці й надалі вихідці з Туреччини. (17.07.2014)