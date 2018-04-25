Резолюція ПАРЄ: Депутатів асамблеї підкуповує не лише Азербайджан

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) розгляне механізм застосування санкцій щодо тих депутатів, яких було визнано причетними до корупції під час співпраці з владою Азербайджану. ПАРЄ також перегляне норми свого регламенту та Кодекс поведінки депутатів з метою посилення критеріїв призначення голів комітетів, моніторингових місій та доповідачів ПАРЄ. Це має зробити організацію більш резистентною до корупції, адже асамблея переконана, що корупційна практика існує серед членів ПАРЄ не лише у відносинах з Баку, а й з урядами і парламентськими делегаціями інших країн-членів РЄ. Про це йдеться у резолюції "Подальша діяльність за підсумками звіту незалежного слідчого органу про звинувачення в корупції (IBAC) в ПАРЄ", ухваленій у Страсбурзі в четвер, 26 квітня.

Корупція під маскою кавказької гостинності

Корупційний скандал, який цими днями сколихнув ПАРЄ, є небаченим за своїми масштабами не лише в історії самої асамблеї, а й інших міжнародних організацій. Підставою для відкриття антикорупційного розслідування щодо деяких чинних та колишніх членів ПАРЄ стали звіти неурядової організації "Європейська ініціатива стабільності" про лобістську діяльність Азербайджану в асамблеї. Вона була спрямована на підкуп доповідачів моніторингового комітету ПАРЄ, які займалися питаннями виконанням Баку зобов'язань, взятих на себе при вступі до Ради Європи, і отримала назву "ікряна дипломатія".

Звіт про результати роботи IBAC, над яким його члени працювали з червня минулого року, був опублікований 22 квітня. Усі 200 сторінок читаються як детектив, адже там наводяться свідчення про те, як азербайджанська влада намагалася підкуповувати лояльність доповідачів ПАРЄ ікрою, килимами, дорогим алкоголем та ювелірними коштовностями. Генсек ПАРЄ розповів, як члени азербайджанської делегації дарували йому банки з чорною ікрою, проте, оскільки він, за його словами, не міг не прийняти цього дарунку і не міг його викинути, то пригощав цим делікатесом усіх співробітників секретаріату ПАРЄ. Ще кілька депутатів ПАРЄ свідчили, що гостинна азербайджанська сторона присилала до дверей їхніх готельних номерів повій і таці з шампанським, від чого вони мали мужність відмовитися.

Не Азербайджаном єдиним…

Зрештою, члени IBAC назвали кілька десятків членів ПАРЄ, яких визнали винними у порушенні регламенту асамблеї та кодексу поведінки депутата. Ці порушення полягали у лобістській діяльності колишніх депутатів асамблеї, проплаченої Азербайджаном, і в корупційній діяльності чинних депутатів у питаннях, які становили прямий чи опосередкований інтерес для Баку. Серед імен, названих у доповіді, - колишній президент ПАРЄ Педро Аграмунт, екс-голови груп лібералів Хорді Шукла та політичного комітету Алан Дестьє, голова делегації Азербайджану Самад Сеїдов та інші.

Асамблея вирішила відреагувати на звіт IBAC, ухваливши відповідну резолюцію. "Хоча орган з розслідування не надав доказів існування скоординованої мережі корупції в межах асамблеї, діяльність деяких її нинішніх і колишніх членів чітко свідчить про їх залучення до корупційної практики, яка сягає далеко поза рамки ПАРЄ, оскільки вона була можливою і може такою залишатися лише внаслідок прямого залучення, активної підтримки чи щонайменше злочинної байдужості урядів країн Ради Європи", - йдеться у тексті резолюції.

Крім того, в ПАРЄ також наголошують: попри те, що звіт розслідував звинувачення та факти щодо Азербайджану, подібна практика, "ймовірно, існує у відносинах з урядами та парламентськими делегаціями інших країн".

Порушників покарають

Асамблея найближчим часом розгляне систему покарань і розширить перелік санкцій для тих депутатів, які системно порушуватимуть кодекс поведінки члена ПАРЄ.

Наразі регламентний комітет пропонує щодо порушників, згаданих у звіті, такі санкції: заборону виступати, призначатися доповідачем чи входити до складу моніторингових місій, висуватися на посади глав комітетів, а найбільш одіозних фігурантів звіту асамблея закликає "негайно призупинити свою діяльність в асамблеї".

"Чорний день" ПАРЄ

Катарсис, "чорний день" асамблеї, кошмар - такими епітетами характеризували результати звіту IBAC депутати, які взяли участь у дебатах, котрі передували голосуванню. "Наші виборці почувають себе зрадженими, бо дехто з нас порушив святий для цієї організації принцип - захищати права людини, адже ми - лікарі, які повинні лікувати своїх пацієнтів, а дехто натомість ускладнював їх хворобу", - заявила бельгійська депутатка Петра Де Соттер, яка є авторкою резолюції. Депутатка від Нідерландів Тінете Стрік наголосила, що питання корупції в ПАРЄ стосується, на жаль, не лише Азербайджану і щодо "брудного лобізму" вдаються й представники інших країн.

Педро Аграмунт пішов у відставку через закиди у корупції

"Якщо ми говоримо, що Педро Аграмунт брав гроші у Баку, то що йому заважало брати хабарі від росіян?" - заявила українська депутатка Олена Сотник. Вона нагадала колегам, що Аграмунт втратив своє президентське крісло після поїздки до Сирії у складі делегації Державної думи РФ на літаку російського міністерства оборони. "Росія майже не згадується у цьому звіті, але вона стоїть за багатьма корупційними оборудками в цій організації", - підтримав Сотник її колега Сергій Кіраль.

"Лукойл" і Рада Європи

Інший член української делегації Сергій Соболєв звернув увагу присутніх на абзац звіту IBAC, у якому згадувалося про те, що колишній старший працівник секретаріату ПАРЄ взяв неоплачувану відпустку, протягом якої він працював "у брюссельському офісі російської енергетичної корпорації", після чого його знову було прийнято на роботу до Ради Європи з питань, що стосуються Росії.

За інформацією Сергія Соболєва, цей співробітник РЄ справді працював заступником керівника представництва "Лукойл" у Брюсселі, а нині є головою офісу Ради Європи у Москві. "Чи це не є фактом корупції?" - поставив риторичне запитання залу Соболєв.

Під час дискусії депутати наголошували, що боротьба з корупцією не має національних та географічних кордонів і не повинна обмежитися лише стінами ПАРЄ. Асамблея закликала, зокрема, Європарламент та ОБСЄ також зайнятися питанням корупції у своїх лавах.