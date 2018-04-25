"Реал" їде до Києва: мадридський клуб став першим фіналістом Ліги чемпіонів

Мадридський "Реал" став першим фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017-18. У матчі-відповіді півфінального протистояння увечері у вівторок, 1 травня, за присутності понад 77-ми тисяч глядачів на своєму стадіоні "Сантьяго Бернабеу" королівський клуб зіграв унічию з мюнхенською "Баварією" 2:2 та пройшов у фінал завдяки виїзній перемозі минулого тижня 2:1.
Рахунок у матчі вже на третій хвилині відкрив захисник мюнхенців Йошуа Кімміх (Joshua Kimmich). Однак лідерство мюнхенців у рахунку було нетривалим: на 11-й хвилині нападник "Реала" Карім Бензема ударом головою зрівняв рахунок.
Свен Ульрайх пропускає перший гол від мадридців
"Баварія" продовжувала атакувати - для виходу у фінал за сумою двох матчів мюнхенцям необхідно було перемагати, забивши на виїзді не менше двох м'ячів. Перед завершенням першого тайму претензії гравців "Баварії" до арбітра викликав епізод, коли м'яч влучив у руку захиснику "Реала" Марсело - суддя вирішив не призначати пенальті.
А тільки-но розпочався другий тайм, як мадридці скористалася грубою помилкою воротаря мюнхенців Свена Ульрайха (Sven Ulreich), який не зміг вибити м'яч, - француз Бензема забив другий гол. "Баварія" продовжила атакувати, створюючи небезпечні моменти, і на 63-й хвилині колумбійський півзахисник Хамес Родрігес, який належить "Реалу" та грає за "Баварію" на правах оренди, зрівняв рахунок - 2:2. Утім, забити третій гол, який би вивів її у фінал Ліги чемпіонів, мюнхенська команда попри кілька непоганих моментів для взяття воріт не змогла. Мюнхенці, які домінували також і в домашньому матчі, поступилися в протистоянні з "Реалом" другий сезон поспіль - минулого року команди зустрічалися на стадії чвертьфіналу.
Рафаель Варане ("Реал") та Франк Рібері ("Баварія")
"Реал" третій рік поспіль зіграє в фіналі Ліги чемпіонів - минулого року мадридці стали першим клубом, якому вдалося захистити титул переможця цього турніру. Фінал цього року пройде у Києві на НСК "Олімпійський" 26 травня. Суперник "Реала" визначиться 2 травня в Римі - місцева "Рома" у матчі-відповіді приймає англійський "Ліверпуль", тренером якого є німець Юрґен Клопп (Jürgen Klopp). Його команда у домашньому матчі минулого тижня забезпечила собі комфортну перевагу - 5:2.
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Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?
Хто є чемпіоном Німеччини з футболок?
Матчі Бундесліги тільки почалися, але чемпіона вже обрали: Вища школа дизайну Дюссельдорфа вже обрала "Чемпіона Німеччини з футболок". Дизайнерка спортивного одягу Мартіна Бекер та її студенти оцінили дизайн, матеріал і те, як одяг пасує до тіла. Переможцем виявилася чорно-червона форма. Але це не ФК "Баварія", навіть попри те, що його футболки далеко попереду. Представляємо рейтинг.
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Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?
Вісімнадцяте місце: ФК "Аугсбург"
Форма гравців футбольного клубу "Аугсбург" опиняється цього року у зоні вильоту. Висновок експертного журі: смуги з лівого боку футболки - вкрай нудні.
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Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?
Сімнадцяте місце: футбольний клуб "Майнц 05"
"Майнц 05" теж опинився в нижній частині рейтингу через брак інноваційного підходу: багато червоного і лише кілька деталей білого кольору. "Надто просто", вирішило журі. Матеріал, із якого пошили форму, неприємний на дотик та надто блискучий - наче пластик. Вирок: "Бракує пристрасті до нового одягу".
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Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?
Шістнадцяте місце: ФК "Кельн"
Клуб з Кельна спромігся лише на шістнадцяте місце, хоч його дизайнери і довго марудилися з силуетом Кельнського собору на футболках. Утім, його "навіть під час ретельного розглядання важко впізнати", вирішило журі. Собору не видно на тлі численних тонких смужок на футболках.
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Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?
П'ятнадцяте місце: "Дармштадт 98"
Футболки новачка Бундесліги - футбольного клубу "Дармштадт 98" - теж не змогли переконати журі і тому опинилися на одному з останніх місць. Схожу на водяний знак велику лілію з правого боку внизу члени журі розцінили як надто жіночну. Світло-блакитні смуги на рукавах та комірах футболок оцінили як надто штучні.
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Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?
Чотирнадцяте місце: "Боруссія" (Менхенгладбах)
Їм теж довелося нелегко. Красиво вписати жовтий логотип головного спонсора в дизайн трико практично неможливо, вважає дизайнерка спортивного одягу Мартіна Бекер. Футболка з чорними елементами на комірі, у вирізі та на плечах виглядає досить сумно.
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Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?
Тринадцяте місце: футбольний клуб "Штуттгарт"
Штуттгартці не показали жодних несподіванок. Клуб майже нічого не змінив у дизайні форми цього сезону. "Нічого нового" вистачило для 13-го місця в турнірній таблиці футболок Бундесліги.
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Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?
Дванадцяте місце: бременський "Вердер"
Смарагдово-зелений став новим кольором бременського "Вердера". Білі плечі та рукави пожвавлюють дизайн футболок. Утім, тут експерти ще вбачають неабиякий потенціал для розвитку, навіть якщо це невелика втіха в цьому сезоні.
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Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?
Одинадцяте місце: ФК "Вольфсбург"
Віце-чемпіон Німеччини посів у рейтингу футболок лише одинадцяте місце. "Вольфсбург" змінив колір форми із зеленого на білий. Журі дійшло висновку, що клуб надто багато запозичив у інших. Футболка дуже нагадує форму національної збірної Німеччини на чемпіонаті світу в Бразилії. Дизайнери вимагають більшої індивідуальності.
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Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?
Десяте місце: клуб "Гамбург"
У Бундеслізі клуб з історією "Гамбург" вже давно став середнячком турнірної таблиці. Тут, ймовірно, йому і хотілося б залишитися наприкінці цього сезону. Чи може клубу треба більшого? У будь-якому разі, журі дизайн визнало відповідним: водночас і ретро, і спортивний.
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Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?
Дев'яте місце: клуб "Гоффенгайм"
Ця форма поляризує. Це справа смаку, але експерти дюссельдорфської вищої школи вважають цей дизайн сміливим: зміщені одна по відношенню до іншої блакитні повздовжні смужки на одному кінці наче розчиняються на білому тлі. Такі трико могли б носити замість футболістів спортсмени-велосипедисти. Цього достатньо для дев'ятого місця.
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Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?
Восьме місце: ФК "Шальке 04"
"Шальке" виступає у формі з минулого сезону і залишається вірним кобальтовому блакитному з тоненькими смужечками та стоячим комірцем. Цей колір забезпечив клубу восьме місце у турнірній таблиці.
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Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?
Сьоме місце: "Баєр" (Леверкузен)
Задум непоганий, вважає Мартіна Бекер. Утім, широкі смуги-блоки у чорному та червоному виглядають перенасиченими. У дизайні можна було б ще багато-чого покращити. Тож переможець торішньої першості леверкузенський "Баєр" зміг опинитися лише у вищій половині таблиці.
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Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?
Шосте місце: "Ганновер 96"
Клуб "Ганновер 96" наче загрався у виборі одягу для своїх гравців: біле кругле окантування вирізу для шиї - вдале рішення. Утім, є і перебір - рядок ґудзиків та канти рукавів, вирішило в журі.
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Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?
П'яте місце: дортмундська "Боруссія"
Журі вважає, що матеріал футболок дотрмундців еластичний. Крім того, сіточки під пахвами - теж вдала річ. Спонсорський логотип добре інтегрований, і жовті футболки з делікатними чорними смужками справляють хороше враження. Вдалим, на думку журі, виявилося і загальне враження від комбінації з формою для гри на чужому полі: чорне тло з жовтими скісними смужками. Не вдався лише чорний комір поло.
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Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?
Четверте місце: ФК "Герта"
Блакитно-біла форма зі столиці стала головним хітом сезону: класика у біло-блакитному з червоними акцентами, які прикрашають трико. Повздовжні лінії збільшились з двох до п’яти. Усе це додало формі кольору та подарувало берлінцям четверте місце у рейтингу.
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Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?
Третє місце: мюнхенська "Баварія"
Баварці увійшли до трійки лідерів. Хоч у них у цьому сезоні досить невигадлива форма: цілковито червона з білим логотипом спонсора. "Зроблено зі смаком", - каже дизайнерка спортивного одягу Мартіна Бекер.
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Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?
Друге місце: "Айнтрахт" з Франкфурта
Франкфуртцям забракло зовсім трохи, аби здобути перемогу у рейтингу. Погляд у 70-річну давнину з тоненькими червоними смужками. Самі футболки, що підкреслюють контури тіла, справили враження на журі. Таким чином Франкфурт став віце-чемпіоном чемпіонату футболок.
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Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?
Чемпіон - ФК "Інгольштадт 04"
Новачок зміг цілком завоювати прихильність журі. ФК "Інгольштадт 04" став переможцем німецької першості футболок 2015 року! Традиційна червоно-чорна форма з широкими повздовжніми смугами спереду повністю переконало журі. Чорні труси та гетри довершили враження. Вийшов кльовий переможець!
Автор: Анніка Цайтлер, Валерій Сааков