 ″Реал″ їде до Києва: мадридський клуб став першим фіналістом Ліги чемпіонів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

"Реал" їде до Києва: мадридський клуб став першим фіналістом Ліги чемпіонів

У матчі-відповіді півфінального протистояння з мюнхенською "Баварією" мадридському "Реалу" на своєму полі вистачило нічиї 2:2, аби пройти у фінал Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться в Києві.

Гравці Реала святкують другий гол у ворота Баварії

Гравці "Реала" святкують другий гол у ворота "Баварії"

Мадридський "Реал" став першим фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017-18. У матчі-відповіді півфінального протистояння увечері у вівторок, 1 травня, за присутності понад 77-ми тисяч глядачів на своєму стадіоні "Сантьяго Бернабеу" королівський клуб зіграв унічию з мюнхенською "Баварією" 2:2 та пройшов у фінал завдяки виїзній перемозі минулого тижня 2:1.

Рахунок у матчі вже на третій хвилині відкрив захисник мюнхенців Йошуа Кімміх (Joshua Kimmich). Однак лідерство мюнхенців у рахунку було нетривалим: на 11-й хвилині нападник "Реала" Карім Бензема ударом головою зрівняв рахунок.

Реал-Баварія: Свен Ульрайх пропускає перший гол від мадридців

Свен Ульрайх пропускає перший гол від мадридців

"Баварія" продовжувала атакувати - для виходу у фінал за сумою двох матчів мюнхенцям необхідно було перемагати, забивши на виїзді не менше двох м'ячів. Перед завершенням першого тайму претензії гравців "Баварії" до арбітра викликав епізод, коли м'яч влучив у руку захиснику "Реала" Марсело - суддя вирішив не призначати пенальті.

А тільки-но розпочався другий тайм, як мадридці скористалася грубою помилкою воротаря мюнхенців Свена Ульрайха (Sven Ulreich), який не зміг вибити м'яч, - француз Бензема забив другий гол. "Баварія" продовжила атакувати, створюючи небезпечні моменти, і на 63-й хвилині колумбійський півзахисник Хамес Родрігес, який належить "Реалу" та грає за "Баварію" на правах оренди, зрівняв рахунок - 2:2. Утім, забити третій гол, який би вивів її у фінал Ліги чемпіонів, мюнхенська команда попри кілька непоганих моментів для взяття воріт не змогла. Мюнхенці, які домінували також і в домашньому матчі, поступилися в протистоянні з "Реалом" другий сезон поспіль - минулого року команди зустрічалися на стадії чвертьфіналу.

Реал-Баварія: Рафаель Варане (Реал) та Франк Рібері (Баварія)

Рафаель Варане ("Реал") та Франк Рібері ("Баварія")

"Реал" третій рік поспіль зіграє в фіналі Ліги чемпіонів - минулого року мадридці стали першим клубом, якому вдалося захистити титул переможця цього турніру. Фінал цього року пройде у Києві на НСК "Олімпійський" 26 травня. Суперник "Реала" визначиться 2 травня в Римі - місцева "Рома" у матчі-відповіді приймає англійський "Ліверпуль", тренером якого є німець Юрґен Клопп (Jürgen Klopp). Його команда у домашньому матчі минулого тижня забезпечила собі комфортну перевагу - 5:2.    

  • Хто є чемпіоном Німеччини з футболок?

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Хто є чемпіоном Німеччини з футболок?

    Матчі Бундесліги тільки почалися, але чемпіона вже обрали: Вища школа дизайну Дюссельдорфа вже обрала "Чемпіона Німеччини з футболок". Дизайнерка спортивного одягу Мартіна Бекер та її студенти оцінили дизайн, матеріал і те, як одяг пасує до тіла. Переможцем виявилася чорно-червона форма. Але це не ФК "Баварія", навіть попри те, що його футболки далеко попереду. Представляємо рейтинг.

  • Гравець ФК Аугсбург

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Вісімнадцяте місце: ФК "Аугсбург"

    Форма гравців футбольного клубу "Аугсбург" опиняється цього року у зоні вильоту. Висновок експертного журі: смуги з лівого боку футболки - вкрай нудні.

  • Гравці Майнц 05

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Сімнадцяте місце: футбольний клуб "Майнц 05"

    "Майнц 05" теж опинився в нижній частині рейтингу через брак інноваційного підходу: багато червоного і лише кілька деталей білого кольору. "Надто просто", вирішило журі. Матеріал, із якого пошили форму, неприємний на дотик та надто блискучий - наче пластик. Вирок: "Бракує пристрасті до нового одягу".

  • Гравці ФК Кельн

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Шістнадцяте місце: ФК "Кельн"

    Клуб з Кельна спромігся лише на шістнадцяте місце, хоч його дизайнери і довго марудилися з силуетом Кельнського собору на футболках. Утім, його "навіть під час ретельного розглядання важко впізнати", вирішило журі. Собору не видно на тлі численних тонких смужок на футболках.

  • Гравці Дармштадт 98

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    П'ятнадцяте місце: "Дармштадт 98"

    Футболки новачка Бундесліги - футбольного клубу "Дармштадт 98" - теж не змогли переконати журі і тому опинилися на одному з останніх місць. Схожу на водяний знак велику лілію з правого боку внизу члени журі розцінили як надто жіночну. Світло-блакитні смуги на рукавах та комірах футболок оцінили як надто штучні.

  • Гравець ФК Боруссія (Менхенгладбах)

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Чотирнадцяте місце: "Боруссія" (Менхенгладбах)

    Їм теж довелося нелегко. Красиво вписати жовтий логотип головного спонсора в дизайн трико практично неможливо, вважає дизайнерка спортивного одягу Мартіна Бекер. Футболка з чорними елементами на комірі, у вирізі та на плечах виглядає досить сумно.

  • Гравець футбольного клубу Штуттгарт

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Тринадцяте місце: футбольний клуб "Штуттгарт"

    Штуттгартці не показали жодних несподіванок. Клуб майже нічого не змінив у дизайні форми цього сезону. "Нічого нового" вистачило для 13-го місця в турнірній таблиці футболок Бундесліги.

  • Гравець Вердера Бремен (п)

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Дванадцяте місце: бременський "Вердер"

    Смарагдово-зелений став новим кольором бременського "Вердера". Білі плечі та рукави пожвавлюють дизайн футболок. Утім, тут експерти ще вбачають неабиякий потенціал для розвитку, навіть якщо це невелика втіха в цьому сезоні.

  • Гравці ФК Вольфсбург

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Одинадцяте місце: ФК "Вольфсбург"

    Віце-чемпіон Німеччини посів у рейтингу футболок лише одинадцяте місце. "Вольфсбург" змінив колір форми із зеленого на білий. Журі дійшло висновку, що клуб надто багато запозичив у інших. Футболка дуже нагадує форму національної збірної Німеччини на чемпіонаті світу в Бразилії. Дизайнери вимагають більшої індивідуальності.

  • Гравець клубу Гамбург

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Десяте місце: клуб "Гамбург"

    У Бундеслізі клуб з історією "Гамбург" вже давно став середнячком турнірної таблиці. Тут, ймовірно, йому і хотілося б залишитися наприкінці цього сезону. Чи може клубу треба більшого? У будь-якому разі, журі дизайн визнало відповідним: водночас і ретро, і спортивний.

  • Гравець клубу Гоффенгайм 1899

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Дев'яте місце: клуб "Гоффенгайм"

    Ця форма поляризує. Це справа смаку, але експерти дюссельдорфської вищої школи вважають цей дизайн сміливим: зміщені одна по відношенню до іншої блакитні повздовжні смужки на одному кінці наче розчиняються на білому тлі. Такі трико могли б носити замість футболістів спортсмени-велосипедисти. Цього достатньо для дев'ятого місця.

  • Гравець ФК Шальке 04 (ц)

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Восьме місце: ФК "Шальке 04"

    "Шальке" виступає у формі з минулого сезону і залишається вірним кобальтовому блакитному з тоненькими смужечками та стоячим комірцем. Цей колір забезпечив клубу восьме місце у турнірній таблиці.

  • Гравець ФК Баєр (Леверкузен)

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Сьоме місце: "Баєр" (Леверкузен)

    Задум непоганий, вважає Мартіна Бекер. Утім, широкі смуги-блоки у чорному та червоному виглядають перенасиченими. У дизайні можна було б ще багато-чого покращити. Тож переможець торішньої першості леверкузенський "Баєр" зміг опинитися лише у вищій половині таблиці.

  • Гравці Ганновер 96

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Шосте місце: "Ганновер 96"

    Клуб "Ганновер 96" наче загрався у виборі одягу для своїх гравців: біле кругле окантування вирізу для шиї - вдале рішення. Утім, є і перебір - рядок ґудзиків та канти рукавів, вирішило в журі.

  • Гравці ФК Боруссія з Дортмунда

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    П'яте місце: дортмундська "Боруссія"

    Журі вважає, що матеріал футболок дотрмундців еластичний. Крім того, сіточки під пахвами - теж вдала річ. Спонсорський логотип добре інтегрований, і жовті футболки з делікатними чорними смужками справляють хороше враження. Вдалим, на думку журі, виявилося і загальне враження від комбінації з формою для гри на чужому полі: чорне тло з жовтими скісними смужками. Не вдався лише чорний комір поло.

  • Гравці берлінської Герти

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Четверте місце: ФК "Герта"

    Блакитно-біла форма зі столиці стала головним хітом сезону: класика у біло-блакитному з червоними акцентами, які прикрашають трико. Повздовжні лінії збільшились з двох до п’яти. Усе це додало формі кольору та подарувало берлінцям четверте місце у рейтингу.

  • Гравець Баварії з Мюнхена

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Третє місце: мюнхенська "Баварія"

    Баварці увійшли до трійки лідерів. Хоч у них у цьому сезоні досить невигадлива форма: цілковито червона з білим логотипом спонсора. "Зроблено зі смаком", - каже дизайнерка спортивного одягу Мартіна Бекер.

  • Гравець франкфуртського Айнтрахта

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Друге місце: "Айнтрахт" з Франкфурта

    Франкфуртцям забракло зовсім трохи, аби здобути перемогу у рейтингу. Погляд у 70-річну давнину з тоненькими червоними смужками. Самі футболки, що підкреслюють контури тіла, справили враження на журі. Таким чином Франкфурт став віце-чемпіоном чемпіонату футболок.

  • Гравець ФК Інгольштадт 04

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Чемпіон - ФК "Інгольштадт 04"

    Новачок зміг цілком завоювати прихильність журі. ФК "Інгольштадт 04" став переможцем німецької першості футболок 2015 року! Традиційна червоно-чорна форма з широкими повздовжніми смугами спереду повністю переконало журі. Чорні труси та гетри довершили враження. Вийшов кльовий переможець!

    Автор: Анніка Цайтлер, Валерій Сааков


DW.COM

Реформа Ліги Чемпіонів УЄФА: половина команд представлятиме чотири країни

Нові правила Ліги Чемпіонів забезпечать чотирьом топ-клубам із кожної з чотирьої найрейтингових першостей Європи пряму путівку до групового етапу турніру. Вони набудуть чинності з 2018 року. (26.08.2016)  

Фінал Ліги чемпіонів 2018 року пройде у Києві

Президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна прийме фінал Ліги чемпіонів у 2018 році та висловив упевненість у тому, що Україна зможе провести його на найвищому рівні. (15.09.2016)  

Мадридський "Реал" розгромив "Ювентус" і захистив титул переможця Ліги чемпіонів УЄФА

"Реал" у фіналі впевнено переміг туринський "Ювентус" із рахунком 4:1. Королівський клуб зі столиці Іспанії удванадцяте став найсильнішим на континенті. (04.06.2017)  

Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

Хоч матчі Бундесліги лише розпочалися, чемпіон уже відомий - принаймні, в першості за дизайном футболок. "Баварія" та дортмундська "Боруссія" залишилися ні з чим. Переможцем виявився початківець у чорно-червоному. (19.08.2015)  

Також за темою

UEFA Champions League 6. Spieltag | Real Madrid vs. Borussia Dortmund | Cristiano Ronaldo

Кріштіану Роналду уп'яте отримав "Золотий м'яч" 07.12.2017

Другий рік поспіль та п'ятий раз за свою кар'єру "Золотий м'яч" отримав форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду.

Großbritannien Fußballer Cristiano Ronaldo bei den Best FIFA Football Awards in London

Кріштіану Роналду вп'яте став кращим футболістом року 24.10.2017

ФІФА відзначила кращого футболіста та футболістку 2017 року. На церемонії в Лондоні також були вручені нагороди лауреатам і в інших категоріях.

Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal

Мадридський "Реал" розгромив "Ювентус" і захистив титул переможця Ліги чемпіонів УЄФА 04.06.2017

"Реал" у фіналі впевнено переміг туринський "Ювентус" із рахунком 4:1. Королівський клуб зі столиці Іспанії удванадцяте став найсильнішим на континенті.

Докладно

Силова операція на Донбасі змінює формат

Завершення АТО на Донбасі - продовження війни в Україні

Про те, що зміниться на сході України після завершення АТО на Донбасі, - журналіст Сергій Руденко спеціально для DW. 

Володимир Путін (л) та Олег Дерипаска у В'єтнамі

США дали ще місяць на виведення коштів з компаній Дерипаски

Мінфін США подовжив дедлайн на виведення коштів з компаній, пов'язаних з російським бізнесменом Олегом Дерипаскою. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  