"Реал" їде до Києва: мадридський клуб став першим фіналістом Ліги чемпіонів

Мадридський "Реал" став першим фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017-18. У матчі-відповіді півфінального протистояння увечері у вівторок, 1 травня, за присутності понад 77-ми тисяч глядачів на своєму стадіоні "Сантьяго Бернабеу" королівський клуб зіграв унічию з мюнхенською "Баварією" 2:2 та пройшов у фінал завдяки виїзній перемозі минулого тижня 2:1.

Рахунок у матчі вже на третій хвилині відкрив захисник мюнхенців Йошуа Кімміх (Joshua Kimmich). Однак лідерство мюнхенців у рахунку було нетривалим: на 11-й хвилині нападник "Реала" Карім Бензема ударом головою зрівняв рахунок.

Свен Ульрайх пропускає перший гол від мадридців

"Баварія" продовжувала атакувати - для виходу у фінал за сумою двох матчів мюнхенцям необхідно було перемагати, забивши на виїзді не менше двох м'ячів. Перед завершенням першого тайму претензії гравців "Баварії" до арбітра викликав епізод, коли м'яч влучив у руку захиснику "Реала" Марсело - суддя вирішив не призначати пенальті.

А тільки-но розпочався другий тайм, як мадридці скористалася грубою помилкою воротаря мюнхенців Свена Ульрайха (Sven Ulreich), який не зміг вибити м'яч, - француз Бензема забив другий гол. "Баварія" продовжила атакувати, створюючи небезпечні моменти, і на 63-й хвилині колумбійський півзахисник Хамес Родрігес, який належить "Реалу" та грає за "Баварію" на правах оренди, зрівняв рахунок - 2:2. Утім, забити третій гол, який би вивів її у фінал Ліги чемпіонів, мюнхенська команда попри кілька непоганих моментів для взяття воріт не змогла. Мюнхенці, які домінували також і в домашньому матчі, поступилися в протистоянні з "Реалом" другий сезон поспіль - минулого року команди зустрічалися на стадії чвертьфіналу.

Рафаель Варане ("Реал") та Франк Рібері ("Баварія")

"Реал" третій рік поспіль зіграє в фіналі Ліги чемпіонів - минулого року мадридці стали першим клубом, якому вдалося захистити титул переможця цього турніру. Фінал цього року пройде у Києві на НСК "Олімпійський" 26 травня. Суперник "Реала" визначиться 2 травня в Римі - місцева "Рома" у матчі-відповіді приймає англійський "Ліверпуль", тренером якого є німець Юрґен Клопп (Jürgen Klopp). Його команда у домашньому матчі минулого тижня забезпечила собі комфортну перевагу - 5:2.