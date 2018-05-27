Реакції західних журналістів щодо Бабченка: Добре, що живий, але нащо цей цирк?

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" розкритикувала спецоперацію СБУ з інсценування смерті російського журналіста Аркадія Бабченка. У середу, 30 травня, генеральний директор організації Крістоф Делуа в коментарі агентству AFP охарактеризував спецоперацію як "жалюгідний трюк" і висловив жаль, що "українська поліція гралася з правдою, якими б не були їхні мотиви". На думку Делуа, йдеться про "брехню на державному рівні, хай навіть нетривалу". У заяві організації зазначається, що це завжди дуже небезпечно для уряду "гратися фактами, особливо використовуючи журналістів для своїх фейкових історій".

У базованому в США "Комітеті захисту журналістів" зазначили, що зраділи, дізнавшись, що Бабченко живий, однаквимагає від української влади пояснень, чому вона брехала світу.



"Абсолютно все - фейкові новини"

Чимало міжнародних журналістів розкритикували спецоперацію як фейк, а також роль Бабченка в цих подіях.

"Неймовірно. Добре, що він живий. Але те, що за цим криється, може стати катастрофою для України. Це цілковито неприпустимо, якщо це підтвердиться. #Babchenko #desinformation #fakenews", - вважає журналіст німецького телеканалу ARD Патрік Ґензінґ.

"Тож тепер щоразу, коли вбиватимуть журналіста, відповідальні за це випускатимуть своїх ботів і пропагандистів, аби сказати, що це фейкові новини. Дякую, українські спецслужби. Це дійсно допоможе всім, хто опікується безпекою журналістів", - зазначила редакторка міжнародних новин британського телеканалу Channel 4 Ліндсі Гільсум.



"Чого б не було досягнуто цим трюком, я боюся, що ще більше було програно. Тріумф викривлених дзеркал, фейкової новинізації всього, що насправді може лише завдати шкоди довірі до медіа, поліції, до всіх", - вважає американський журналіст, який друкується в The New Yorker.

"Я можу тільки уявити таку розмову, що знову і знову виникатиме в подальші роки: я доводжу, що журналісти в Росії, Україні та ще десь працюють під постійним тиском та в небезпеці, а мені кажуть: "ага, але вони вдають власну смерть!"", - додав він.

"Вибачте всі, але ні, я не робитиму жодних інтерв'ю з Бабченком. Я вже достатньо відчув себе дурнем. Важливий життєвий урок: тепер абсолютно все - фейкові новини, не довіряйте нічому і нікому. Що за час, щоб бути живим", - підсумував журналіст видання The Moscow Times Олексій Ковальов.

"Тепер я більше не хотів би називати пана Бабченка "журналістом", - написав редактор німецького часопису Der Spiegel Файт Медік.

"Боюся, це вартуватиме йому ще й шлюбу"

Дехто звернув увагу на "кіношність" спецоперації СБУ.

"Допоможіть-но: звідки мені знайомий цей сюжет: "Вибач, жінко, я мусив удати свою смерть і нічого не міг тобі сказати"? Фільм? Серіал?" - цікавиться редактор внутрішньополітичних новин австрійської газети Der Standard Себастіан Фелльнер.

"Я боюся, що його смерть вартуватиме йому ще й шлюбу", - додав журналіст австрійської газети Kurier Том Шеффер.

"Найприголомшливіша історія, яку я коли-небудь переживав", - зізнався московський кореспондент німецького телеканалу ARD Деміан фон Остен.

"Якщо Україна може чітко це довести, то це справді сильні закиди щодо того, якими кримінальними методами діє одна країна. #Росія", - додав він пізніше.

Увечері 29 травня Нацполіція України повідомила про вбивство в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлення спричинило широкий резонанс в Україні та за кордоном. На брифінгу СБУ ввечері 30 травня глава спецслужби Василь Грицак повідомив, що смерть Аркадія Бабченка інсценували. Грицак запросив журналіста увійту до залу, де тривав брифінг. Бабченко попросив пробачення за те, що довелося розігрувати власну смерть.

Дивитись відео 03:42 Now live 03:42 хв Поділитись Спецоперація "замах на Бабченка": чи достатньо цього для захисту журналістів (30.05.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2yfiO Спецоперація "замах на Бабченка": чи достатньо цього для захисту журналістів (30.05.2018)