 Реакції західних журналістів щодо Бабченка: Добре, що живий, але нащо цей цирк? | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Реакції західних журналістів щодо Бабченка: Добре, що живий, але нащо цей цирк?

Журналісти з різних країн та "Репортери без кордонів" критикують спецоперацію СБУ з інсценування смерті Аркадія Бабченка від рук найманого вбивці.

Грицак, Бабченко, Луценко на брифінгу в СБУ

Голова СБУ Василь Грицак (крайній ліворуч), журналіст Аркадій Бабченко та генеральний прокурор України Юрій Луценко на брифінгу ввечері 30 травня

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" розкритикувала спецоперацію СБУ з інсценування смерті російського журналіста Аркадія Бабченка. У середу, 30 травня, генеральний директор організації Крістоф Делуа в коментарі агентству AFP охарактеризував спецоперацію як "жалюгідний трюк" і висловив жаль, що "українська поліція гралася з правдою, якими б не були їхні мотиви". На думку Делуа, йдеться про "брехню на державному рівні, хай навіть нетривалу".  У заяві організації зазначається, що це завжди дуже небезпечно для уряду "гратися фактами, особливо використовуючи журналістів для своїх фейкових історій".

У базованому в США "Комітеті захисту журналістів" зазначили, що зраділи, дізнавшись, що Бабченко живий, однаквимагає від української влади пояснень, чому вона брехала світу.
 

"Абсолютно все - фейкові новини"

Чимало міжнародних журналістів розкритикували спецоперацію як фейк, а також роль Бабченка в цих подіях.

"Неймовірно. Добре, що він живий. Але те, що за цим криється, може стати катастрофою для України. Це цілковито неприпустимо, якщо це підтвердиться. #Babchenko #desinformation #fakenews", - вважає журналіст німецького телеканалу ARD Патрік Ґензінґ.

"Тож тепер щоразу, коли вбиватимуть журналіста, відповідальні за це випускатимуть своїх ботів і пропагандистів, аби сказати, що це фейкові новини. Дякую, українські спецслужби. Це дійсно допоможе всім, хто опікується безпекою журналістів", - зазначила редакторка міжнародних новин британського телеканалу Channel 4 Ліндсі Гільсум.


"Чого б не було досягнуто цим трюком, я боюся, що ще більше було програно. Тріумф викривлених дзеркал, фейкової новинізації всього, що насправді може лише завдати шкоди довірі до медіа, поліції, до всіх", - вважає американський журналіст, який друкується в The New Yorker.

"Я можу тільки уявити таку розмову, що знову і знову виникатиме в подальші роки: я доводжу, що журналісти в Росії, Україні та ще десь працюють під постійним тиском та в небезпеці, а мені кажуть: "ага, але вони вдають власну смерть!"", - додав він.

"Вибачте всі, але ні, я не робитиму жодних інтерв'ю з Бабченком. Я вже достатньо відчув себе дурнем. Важливий життєвий урок: тепер абсолютно все - фейкові новини, не довіряйте нічому і нікому. Що за час, щоб бути живим", - підсумував журналіст видання The Moscow Times Олексій Ковальов.

"Тепер я більше не хотів би називати пана Бабченка "журналістом", - написав редактор німецького часопису Der Spiegel Файт Медік.

"Боюся, це вартуватиме йому ще й шлюбу"

Дехто звернув увагу на "кіношність" спецоперації СБУ.

"Допоможіть-но: звідки мені знайомий цей сюжет: "Вибач, жінко, я мусив удати свою смерть і нічого не міг тобі сказати"? Фільм? Серіал?" - цікавиться редактор внутрішньополітичних новин австрійської газети Der Standard Себастіан Фелльнер.

"Я боюся, що його смерть вартуватиме йому ще й шлюбу", - додав журналіст австрійської газети Kurier Том Шеффер.

"Найприголомшливіша історія, яку я коли-небудь переживав", - зізнався московський кореспондент німецького телеканалу ARD Деміан фон Остен.

"Якщо Україна може чітко це довести, то це справді сильні закиди щодо того, якими кримінальними методами діє одна країна. #Росія", - додав він пізніше.

Увечері 29 травня Нацполіція України повідомила про вбивство в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлення спричинило широкий резонанс в Україні та за кордоном. На брифінгу СБУ ввечері 30 травня глава спецслужби Василь Грицак повідомив, що смерть Аркадія Бабченка інсценували. Грицак запросив журналіста увійту до залу, де тривав брифінг. Бабченко попросив пробачення за те, що довелося розігрувати власну смерть.

Дивитись відео 03:42
Now live
03:42 хв

Спецоперація "замах на Бабченка": чи достатньо цього для захисту журналістів (30.05.2018)

  • Павло Шеремет

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Павло Шеремет

    Журналіст Павло Шеремет, який був громадянином Білорусі, загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Він неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.

  • Аміна Окуєва

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аміна Окуєва

    Громадська активістка та ветеранка АТО чеченського походження Аміна Окуєва загинула від поранення в голову торік 30 жовтня - невідомі обстріляли автомобіль, в якому вона їхала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим. Українська поліція розцінює це вбивство як замовне, а в Службі безпеки не виключають, що у цьому злочині є "російський слід".

  • Олесь Бузина

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Олесь Бузина

    Письменника і публіциста Олеся Бузину, відомого своїми антиукраїнськими поглядами, застрелили 16 квітня 2015 року біля його будинку в Києві. Слідство назвало вбивство замовним і пов'язаним з професійною діяльністю журналіста. Тоді як деякі українські політики і журналісти вбачали у вбивстві "руку Кремля". Нині цю справу розглядають у Шевченківському суді Києва.

  • Денис Вороненков

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Денис Вороненков

    Екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов.

  • Аркадій Бабченко
    ще до теми

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аркадій Бабченко

    Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня було інсценовано СБУ. 30 травня з'ясувалось, що журналіст живий. Українська спецслужба встановила організатора вбивства, який діяв в інтересах російських спецслужб, та затримала його. Бабченко відомий своїм негативним ставленням до режиму Путіна. Через свої погляди торік він залишив Росію та оселився в Києві.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

СБУ інсценувала смерть Аркадія Бабченка, журналіст живий

Смерть Аркадія Бабченка було інсценовано українськими спецслужбами задля попередження запланованого убивства. Для реалізації злочину було найнято колишнього бійця АТО. (30.05.2018)  

Аркадій Бабченко. Інсценування смерті у "другий день народження"

Чим займався і чому був змушений залишити Москву російський журналіст Аркадій Бабченко, вбивство якого у Києві інсценувала СБУ? (30.05.2018)  

Обурення та співчуття: Як на Заході відреагували на вбивство Бабченка

На Заході засуджують вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві та закликають якнайшвидше розслідувати цей злочин і притягнути винних до відповідальності. (30.05.2018)  

Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

Аркадій Бабченко виявився живим. Його вбивство було інсценоване СБУ, щоб затримати організатора, який, як стверджують в Києві, працював на спецслужби РФ. DW пригадує найрезонансніші вбивства в Україні за останні роки. (30.05.2018)  

Аудіо й відео до теми

Спецоперація "замах на Бабченка": чи достатньо цього для захисту журналістів (30.05.2018)  

Докладно

Аркадій Бабченко

Аркадій Бабченко. "Смерть" у "другий день народження"

Чим займався і чому був змушений залишити Москву начебто вбитий у Києві російський журналіст Аркадій Бабченко? 

Акції компаній, що будують Північний потік-2, заморожені, повідомляють ЗМІ

ЗМІ: Акції "Північного потоку-2" заморозили

Через стягнення боргу з "Газпрому" на акції компаній, пов'язаних "Північним потоком-2", накладено арешт. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  