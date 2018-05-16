 Рахункова палата ФРН розкритикувала звіт міноборони щодо боєготовності Бундесверу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2018

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Новини

Рахункова палата ФРН розкритикувала звіт міноборони щодо боєготовності Бундесверу

Міноборони Німеччини оцінювало як боєготовну військову техніку, яка такою не є, вважають фахівці Федеральної рахункової палати. У міноборони відкидають критику.

Корвет Ludwigshafen am Rhein

Корвет Ludwigshafen am Rhein (архівне фото)

Федеральна рахункова палата Німеччини розкритикувала міністерство оборони  країни через недостатнє інформування Бундестагу про проблеми боєготовності Бундесверу. Про це у суботу, 26 травня, повідомляє інформагенція AFP з посиланням на доповідь рахункової палати для парламентського комітету з питань бюджету. Зокрема, йдеться в доповіді, окремі системи озброєнь міністерство назвало готовими до застосування, "хоча у цих систем були в наявності не всі компоненти, також бракувало запчастин, відтак їх можна було використовувати лише для навчань".

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Німецькі військові інструктори і надалі братимуть участь у вишколі військовослужбовців Малі. Уряд ФРН схвалив також подальшу участь Бундесверу у боротьбі з сомалійськими піратами. (11.04.2018)

Упродовж останніх майже восьми років у лавах Бундесверу виявили 89 правих екстремістів, 24 ісламістів й 15 лівих екстремістів, повідомляють ЗМІ. Зі скасуванням призову число екстремістів істотно знизилося. (26.05.2018)

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Також рахункова палата наголосила, що міністерство у своєму останньому звіті не вказало на взаємозв'язок матеріальної бази та особового складу, необхідного для виконання завдань. "Коли бракує особового складу, Бундесвер не може використовувати системи озброєнь за призначенням", - йдеться у критиці рахункової палати.

Свої претензії рахункова палата підкріпила численними прикладами. В якості одного із таких прикладів згадані корвети, що були оцінені міноборони як готові до використання, "хоча тривалий час на них бракувало справних ракетних систем".

У міноборони ФРН відкинули критику з боку рахункової палати, зазначивши, що у річному звіті міністерства "дуже чітко" повідомлялося про готовність до застосування матеріальної бази, з урахуванням "зокрема і запланованої цілі застосування". "З військової точки зору корабель є придатним до використання, коли він має озброєння та оснащення, необхідне для конкретної цілі", - заявив речник міноборони у суботу, 26 травня, додавши, що зокрема корвет Ludwigshafen am Rhein успішно задіяний у операції "Софія" у Середземному морі. Операція "Софія" полягає у порятунку мігрантів, які намагаються дістатися до європейських берегів морем. 

Нагадаємо, міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у квітні, під час переговорів щодо бюджетного плану на наступні роки, вимагала додаткового фінансування Бундесверу на загальну суму в 12 мільярдів євро. У той же час бюджетний план міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz) передбачає збільшення оборонних видатків лише на 5,5 мільярда євро загалом до 2021 року.

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