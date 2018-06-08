 Рафаель Надаль знову переміг на Roland Garros | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2018

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Новини

Рафаель Надаль знову переміг на Roland Garros

Іспанський тенісист Рафаель Надаль вкотре став переможцем турніру серії Grand Slam на кортах Rolland Garros. У трьох сетах іспанець не лишив шансів австрійцю Домініку Тіму.

Рафаель Надаль

Частіше, ніж Надаль, на кортах Rolland Garros не перемагав ніхто

Перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль переміг у фіналі Відкритого чемпіонату Франції австрійця Домініка Тіма. У неділю, 10 червня, іспанець завдав поразки австрійцеві у трьох сетах - 6:4, 6:3, 6:2. Домінік Тім - восьма ракетка світу.

Сьогоднішня перемога Надаля стала 11-ю на кортах Rolland Garros та 17-ю на турнірі Grand Slam. Частіше, ніж Надаль, на кортах Rolland Garros не перемагав ніхто. За кількістю здобутих титулів Grand Slam іспанець посідає друге місце. На першому в цьому плані - швейцарець Роджер Федерер. На рахунку швейцарця 20 перемог на цьому турнірі.

Нагадаємо, напередодні перша ракетка світу Сімона Галеп у фіналі Відкритої першості Франції на кортах Roland Garros в Парижі у драматичному поєдинку перемогла в трьох сетах американку Слоун Стівенс.

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