 Радбез ООН закликав негайно відвести важкі озброєння на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2018

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Новини

Радбез ООН закликав негайно відвести важкі озброєння на Донбасі

Усі 15 членів Радбезу ООН, в тому числі Росія, схвалили текст заяви на підтримку виконання мінських домовленостей та територіальної цілісності України. Це була перша заява Радбезу ООН щодо України з 2017 року.

Засідання Ради Безпеки ООН

Засідання Ради Безпеки ООН

Члени Ради Безпеки (РБ) ООН засудили порушення режиму припинення вогню, що мають місце на Донбасі. Про це йдеться в заяві голови Радбезу, прийнятій у середу, 6 червня. Проект документа було підготовлено Францією та Німеччиною. У заяві міститься заклик "до виконання зобов'язань щодо розведення сил і до негайного виведення важких озброєнь відповідно до прийнятих положень Мінських угод".

Це перша заява Радбезу щодо України з січня 2017 року. Постійний представник Франції при ООН Франсуа Делатр пояснив інформагенції AP, що згода Росії "є однією з причин, чому заява голови (Радбезу - Ред.) важлива". Росія має право вето в Радбезі ООН.

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Радбез закликав до якнайшвидшого прогресу у виконанні мінських домовленостей і рекомендував усім сторонам конфлікту на Донбасі знову заявити про свою прихильність мирному процесу і здійснити всі заходи, узгоджені в "нормандському форматі" і в рамках Тристоронньої контактної групи.

15 членів Ради в заяві нагадали "про свою повну підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України". Окрім того, Радбез ще раз висловив цілковиту підтримку резолюції 2166, що стосується "інциденту, під час якого був збитий літак, що виконував рейс MH17".

Також Рада Безпеки закликала всі сторони конфлікту сприяти роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, "в тому числі забезпечувати їй безпечний і надійний доступ на всій території України, необхідний для виконання її мандата, і гарантувати безпеку її персоналу і захист її майна".

Члени Ради відзначили роботу установ ООН, спрямовану "на подолання трагічної гуманітарної ситуації в східній частині України", і підкреслили "необхідність нарощування зусиль щодо полегшення страждань цивільного населення, якого торкнувся конфлікт".

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