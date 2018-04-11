 Радбез ООН відхилив проект резолюції РФ щодо ″агресії″ в Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2018
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Новини

Радбез ООН відхилив проект резолюції РФ щодо "агресії" в Сирії

Рада Безпеки ООН під час екстреного засідання відхилила запропонований Росією проект резолюції щодо Сирії. Водночас постпред США заявила, що Вашингтон готовий до нових ударів, якщо в Сирії буде застосовано хімічну зброю.

Екстрене засідання Радбезу ООН скликала Росія

Екстрене засідання Радбезу ООН скликала Росія

Рада Безпеки ООН під час екстреного засідання у суботу, 14 квітня, відмовилася підтримати поданий Росією проект резолюції, у якому визнається "агресією", "порушенням міжнародного права та Статуту ООН"  та засуджується удар США, Великобританії та Франції по Сирії.

За відповідний проект резолюції з 15 країн-членів проголосували лише Росія, Китай та Болівія. Вісім країн проголосували проти, а ще чотири утрималися, повідомляє агенція AFP. 

Між тим постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі під час засідання Радбезу ООН, скликаного на вимогу Москви, заявила, що Вашингтон готовий задати і нових авіаударів, якщо Сирія знову застосує хімічну зброю. Вона також звинуватила Росію в проведенні дезінформаційної кампанії та провалі у Сирії, оскільки Москва, за її словами, неодноразово застосовувала право вето щодо пропонованих резолюцій.

Karte Syrien kontrollierte Gebiete 19. März 2018 UKR

Своєю чергою постійний представник Росії Василь Небензя під час засідання Радбезу ООН назвав атаку на Сирію "агресією" та "хуліганством". За його словами, все відбулося за "відпрацьованою схемою" - "провокація, брехливе звинувачення, фальшивий вирок, покарання".

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Генсек ООН закликає до стриманості

Водночас генсек ООН Антоніу Гуттеріш закликав до стриманості та уникнення ескалації у Сирії. Він також висловився за розслідування ООН імовірного застосування хімічної зброї у сирійській Думі.

Як повідомлялося, у ніч на суботу 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Країни вдалися до військового втручання, оскільки покладають на сирійський уряд відповідальність за ймовірну хімічну атаку, здійснену в місті Дума тиждень тому.

Такі дії підтримали зокрема ФРН, Ізраїль, Саудівська Аравія та Туреччина. Росія та Іран, що є союзниками сирійського правителя Башара Асада, засудили ці удари.

  • Дональд Трамп

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Звернення Трампа до нації

    Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації у ніч на суботу, 14 квітня, оголосив про початок ударів по Сирії.

  • Винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Три об'єкти атак

    Цілями ударів стали три об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю, відзначив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд. Це науково-дослідний центр під Дамаском, ймовірний склад хімічної зброї поблизу міста Хомс і командний пункт, розташований неподалік від складу.

  • Глава Пентагону Джеймс Меттіс

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Жорсткіший удар

    Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що цього разу удар союзників по режиму Асада був жорсткішим, ніж американська атака в квітні 2017 року. За його словами, по цілях у Сирії було випущено вдвічі більше ракет. Минулого року американці використали 59 ракет "Томагавк" під час удару по сирійській військовій авіабазі Шайрат.

  • Ракетний удар по Сирії

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Кілька потерпілих

    Сирійське інформаційне агентство SANA назвало удари по Сирії "жахливим порушенням міжнародного права і демонстрацією неповаги до законів". За його даними, війська сирійської ППО збили 20 ракет, а внаслідок ударів постраждали кілька мирних жителів.

  • Тереза Мей

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Відповідно до національних інтересів Великобританії

    Прем'єрка Великобританії Тереза Мей, коли оголосила про початок ударів по Сирії, відзначила, що це рішення відповідає національним інтересам її країни. Вона також наголосила, що йдеться не про втручання у громадянську війну чи зміну режиму, а про цілеспрямований удар, що не призведе до ескалації напруги в регіоні.

  • сирійський винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Російські об'єкти не постраждали

    Ракети США та їхніх союзників не потрапили в зону відповідальності підрозділів російських ППО, що прикривають об'єкти в Тартусі й Хмеймімі, заявили в міноборони РФ.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Дамаск перетнув "червону лінію"

    "Хіматака в сирійській Думі, де загинули десятки людей, стала перетином "червоної лінії", - заявив президент Франції Еммануель Макрон, коли оголошував про наказ військовим почати удари по Сирії.

  • Французький винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Хто і як завдавав ударів

    США завдали ударів не менше ніж з одного корабля та одного бомбардувальника В-1B у Червоному морі. Великобританія задіяла чотири бойових літаки Tornado GR4 Королівських ВПС, а Франція - винищувачі Rafale, які стартували з британської бази на Кіпрі.

  • Анґела Меркель

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Канцлерка Німеччини підтримала атаку

    Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що схвалює удар по військових об'єктах сирійського президента Башара Асада й назвала його необхідною та відповідною дією.


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Дивитись відео 01:15

Хімічна зброя: найжахливіші випадки застосування (10.04.2018)
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