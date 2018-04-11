Радбезу ООН запропонували новий проект резолюції щодо Сирії

Великобританія, США та Франція пропонують Раді Безпеки ООН новий проект резолюції щодо Сирії. Про це в неділю, 15 квітня, повідомило агентство AFP. Підготовлений Францією документ передбачає створення "незалежного механізму" для того, щоб розслідувати застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума.

Проект, зокрема, закликає президента Сирії Башара Асада співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), експерти якої зараз вивчають те, що відбулося в Думі. Також у документі йдеться про те, що сирійський уряд має "без попередніх умов" почати переговори з повстанцями. Проект резолюції мають обговорювати 15 квітня.

Нагадаємо, що в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Країни вдалися до військового втручання, оскільки покладають на сирійський уряд відповідальність за ймовірну хімічну атаку, здійснену в місті Дума тиждень тому.

Пізніше того ж дня Рада Безпеки ООН під час екстреного засідання відмовилася підтримати поданий Росією проект резолюції, у якому визнається "агресією", "порушенням міжнародного права та Статуту ООН" та засуджується удар Великобританії, США та Франції по Сирії. За відповідний проект резолюції з 15 країн-членів проголосували лише Росія, Китай та Болівія. Вісім країн проголосували проти, а ще чотири утрималися.

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