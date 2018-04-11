 Радбезу ООН запропонували новий проект резолюції щодо Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Радбезу ООН запропонували новий проект резолюції щодо Сирії

Великобританія, США та Франція у проекті резолюції щодо Сирії запропонували ООН створити незалежний механізм для розслідування хімічної атаки в сирійському місті Дума.

Штаб-квартира ООН у Нью-Йорку

Штаб-квартира ООН у Нью-Йорку

Великобританія, США та Франція пропонують Раді Безпеки ООН новий проект резолюції щодо Сирії. Про це в неділю, 15 квітня, повідомило агентство AFP. Підготовлений Францією документ передбачає створення "незалежного механізму" для того, щоб розслідувати застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума.

Проект, зокрема, закликає президента Сирії Башара Асада співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), експерти якої зараз вивчають те, що відбулося в Думі. Також у документі йдеться про те, що сирійський уряд має "без попередніх умов" почати переговори з повстанцями. Проект резолюції мають обговорювати 15 квітня.

Сторони конфлікту в Сирії

Нагадаємо, що в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Країни вдалися до військового втручання, оскільки покладають на сирійський уряд відповідальність за ймовірну хімічну атаку, здійснену в місті Дума тиждень тому.

Пізніше того ж дня Рада Безпеки ООН під час екстреного засідання відмовилася підтримати поданий Росією проект резолюції, у якому визнається "агресією", "порушенням міжнародного права та Статуту ООН" та засуджується удар Великобританії, США та Франції по Сирії. За відповідний проект резолюції з 15 країн-членів проголосували лише Росія, Китай та Болівія. Вісім країн проголосували проти, а ще чотири утрималися.
Дивитись відео 02:18

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)

  • Демонстрація противників Башара Асада, червень 2012 року

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Від "весни" до війни

    На початку 2011 року "арабська весна" докотилася до Сирії, але перші мирні демонстрації були жорстоко придушені поліцією. Починаючи з березня 2011-го, по всій країні почали спалахувати масові акції протесту з вимогою відставки уряду Башара Асада. Навряд чи можна було собі уявити, що ті події покладуть початок затяжній війні, яка вже забрала 480 тисяч життів.

  • Представник загону курдів у Кобані

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Сторони конфлікту

    Після того, як хвиля масових протестів прокотилася країною, президент Асад почав залучати для їх придушення армію. Своєю чергою, противники режиму були вимушені взяти до рук зброю. До конфлікту долучилися також загони національних меншин (наприклад, курдів) та ісламістські терористичні угруповання, серед яких окремо слід виділити так звану "Ісламську державу".

  • Бойовики Ісламської держави

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    "Халіфат" терористів

    У квітні 2013 року до громадянської війни в Сирії долучилися бойовики терористичної організації ІДІЛ, утвореної із підрозділу "Аль-Каїди". У червні 2014-го угруповання оголосило про перейменування на "Ісламську державу" (ІД) та проголосило "халіфат". За деякими даними, у 2015 році під контролем ІД перебувало близько 70 відсотків території Сирії, а чисельність бойовиків складала 60 тисяч осіб.

  • Тріумфальна арка в Пальмірі до знищення

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Культурна спадщина як ціль терористів

    Руйнування античного міста-оази Пальміри стало символом варварського поводження ІД з об'єктами культурної спадщини. Усього ж за час громадянської війни у Сирії зруйновані близько 300 археологічних пам'яток. У лютому 2016 року Рада Безпеки ООН прирівняла знищення бойовиками ІД предметів історичної, культурної та релігійної цінності до терактів.

  • Дівчинка в таборі для біженців у Греції

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Криза біженців

    За даними ООН, за останні сім років років понад п'ять мільйонів сирійців втекли з країни. Більшість із них знайшли прихисток у сусідній Туреччині (понад 3,5 мільйона), Лівані (близько мільйона), Йорданії (понад 650 тисяч). Але можливості цих країн з прийому біженців виявилися практично вичерпаними. Сотні тисяч сирійців також вирушили шукати порятунку в Європі, спричинивши кризу біженців у ЄС.

  • Літаки коаліції проти ІД

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Міжнародна коаліція проти ІД

    У вересні 2014 року президент США Барак Обама оголосив про створення міжнародної коаліції проти ІД, до якої увійшли понад 60 держав. Учасники коаліції завдають авіаударів по позиціях бойовиків, ведуть підготовку місцевих сухопутних військ, а також надають гуманітарну допомогу мирному населенню.

  • Мухаммед бен Сальман Аль Сауд оголошує про створення коаліції проти ІД

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Ісламська антитерористична коаліція

    А у грудні 2015 року Саудівська Аравія представила свою антитерористичну коаліцію, до складу якої увійшли 34 ісламські країни. Частина з них, як і сама Саудівська Аравія, є також членами міжнародної коаліції під проводом США.

  • Кадри авіаударів російських військово-повітряних

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Участь Росії

    З осені 2015 року російські бомбардувальники також завдають ударів у Сирії - як запевняє Москва, лише по позиціях ІД. За даними ж НАТО, 80 відсотків авіанальотів спрямовані на противників Асада з поміркованої опозиції. У листопаді 2017 року Путін заявив про швидке завершення місії у Сирії. Контингент мали скоротити, але в розпорядженні РФ залишилися дві військові бази і деякі інші структури.

  • Переговори по Сирії в Женеві

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Мирні переговори

    14 березня 2016 року, напередодні п'ятиріччя громадянської війни в Сирії, у Женеві стартували переговори з мирного урегулювання конфлікту під егідою ООН. Перша подібна спроба на початку лютого завершилася провалом на тлі наступу армії Асада на Алеппо.

  • Після хімічної атаки в Хан-Шейхуні

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Застосування хімічної зброї

    Згідно зі спільною доповіддю ООН та Організації із заборони хімічної зброї, режим Асада несе відповідальність за застосування отруйної речовини "зарин" у Хан-Шейхуні 4 квітня 2017 року. А "Ісламська держава" застосовувала сірчистий іприт під час атаки в населеному пункті Ум-Хош у вересні 2016 року.

  • На міжсирійських переговорах в Астані, січень 2017 року

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Домовленість про зони безпеки

    Із січня 2017 року в столиці Казахстану за ініціативою Росії, Туреччини та Ірану проходять паралельні женевським міжсирійські переговори з урегулювання у Сирії. На них уперше за одним столом зустрілися представники режиму Башара Асада та опозиційних сил. У травні 2017 року в Астані підписаний меморандум про створення чотирьох зон деескалації у північній, центральній та південній частинах Сирії.

  • Боєць Сил демократичної Сирії після звільнення Ракки

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Звільнення від ісламістів

    Протягом 2017 року бойовиків ІД витіснили з більшості територій у Сирії та Іраку. Ще у грудні 2016 року було звільнено мегаполіс Алеппо, навесні 2017-го - Хомс, а восени головний бастіон джихадистів у Сирії - Ракку, стратегічно важливий через нафту та близькість до Іраку Дейр-ез-Зор, Аль-Маядін та інші великі міста.

  • Türkei Ruhani, Erdogan und Putin beim Treffen in Ankara (Reuters/U. Bektas)

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    "Трійка" в Анкарі

    На початку квітня 2018 року лідери Росії, Ірану та Туреччини Володимир Путін, Хасан Роухані та Реджеп Таїп Ердоган зустрілися вдруге, щоб обговорити конфлікт у Сирії. За результатами тристороннього саміту в Анкарі очільники країн наголосили, що не допустять територіального розділення Сирії, та висловилися за довготривале припинення вогню.

  • Чергова хімічна атака

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Чергова хімічна атака

    У ніч проти 7 квітня 2018 року вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума, що вважається останнім осередком опору в регіоні. У застосуванні хімічної зброї представники благодійних організацій "Білі шоломи" та UOSSM, а також бойовики угруповання "Джейш аль-Іслам" звинуватили режим Башара Асада. Натомість офіційний Дамаск звинувачення відкидає і називає їх дезінформацією.

  • Жертви атаки

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Жертви атаки

    Жертвами ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума, за даними гуманітарної організації "Союз медичних організацій допомоги Сирії", стали щонайменше 150 осіб, більшість з яких жінки та діти.

  • Протистояння США та Росії

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Протистояння США та Росії

    Після імовірної хімічної атаки в Думі США не виключили військових кроків проти уряду Башара Асада. "Росія обіцяє збити будь-які ракети, випущені по Сирії. Росіє, готуйся, бо вони прилетять: гарні, нові та "розумні"!", - заявив Дональд Трамп, відреагувавши на висловлювання російського посла в Лівані Олександра Засипкіна про готовність Москви збити американські ракети у разі удару по Сирії.

    Автор: Ілля Коваль, Ольга Войтович


DW.COM

Радбез ООН відхилив проект резолюції РФ щодо "агресії" в Сирії

Рада Безпеки ООН під час екстреного засідання відхилила запропонований Росією проект резолюції щодо Сирії. Водночас постпред США заявила, що Вашингтон готовий до нових ударів, якщо в Сирії буде застосовано хімічну зброю. (14.04.2018)  

Світові гравці у Сирії: інтереси сторін

Перебіг війни у Сирії визначає не лише президент Асад та опозиційні групи. Багато країн втручаються у конфлікт з різних причин: військових, релігійних, економічних або ж керуючись інтересами у сфері політики безпеки. (12.04.2018)  

Хімічні атаки у Сирії - хроніка

Хімічна зброя заборонена міжнародними конвенціями. У Сирії, тим не менш, її застосовують. Це змушує міжнародну спільноту реагувати. Хроніка хімічних атак та реакції на них. (13.04.2018)  

Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

Війна у Сирії забрала життя 480 тисяч людей. Зусилля з урегулювання конфлікту не увінчалися успіхом, до того ж погрозами застосувати у Сирії ракети обмінялись США та РФ. Головні факти про конфлікт - у фотогалереї DW. (12.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)  

Також за темою

USA UN-Sicherheitsrat - Syrienkonflikt

Радбез ООН відхилив проект резолюції РФ щодо "агресії" в Сирії 14.04.2018

Рада Безпеки ООН під час екстреного засідання відхилила запропонований Росією проект резолюції щодо Сирії. Водночас постпред США заявила, що Вашингтон готовий до нових ударів, якщо в Сирії буде застосовано хімічну зброю.

UN | Sitzung UN Sicherheitsrat

Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання через хіматаку в Сирії 08.04.2018

Дев'ять країн, у тому числі й троє постійних членів Ради Безпеки ООН, вимагають проведення термінового засідання Радбезу через повідомлення про хімічну атаку в Сирії. ЄС закликає притягти винних до відповідальності.

Syrien Damaskus Militärschlag

США, Великобританія та Франція завдали ударів по Сирії 14.04.2018

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська військова авіація завдала ударів по Сирії у відповідь на застосування хімічної зброї в місті Дума.

Докладно

Удар союзників по Сирії

Авіаудари без наслідків, але як попередження

Добра новина: Третя світова війна не почалась. Але ситуація в Сирії від завданих Заходом авіаударів не покращиться. 

Заможних українців хочуть зобов'язати подавати декларації

Мінфін хоче, щоб заможні українці подавали декларації

Мінфін України хоче, щоб заможні громадяни подавали декларації про доходи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  