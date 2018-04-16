 Рада Європи: підозри в корупційних діях на користь Азербайджану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2018
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Новини

Рада Європи: підозри в корупційних діях на користь Азербайджану

Є "серйозні підозри", що Баку підкупляв членів ПАРЄ для прихильних звітів щодо демократії і прав людини. Ідеться як про гроші, так і про ікру та дорогі килими.

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Кількох членів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) підозрюють в отриманні хабарів з Азербайджану. Про це йдеться у висновках трьох незалежних експертів, спеціально залучених для рослідування Радою Європи. Документ був оприлюднений у неділю, 22 квітня. Ідеться також і про спроби інших держав вплинути на орган за допомогою грошей, зазначає агенція dpa.

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У Києві вважають, що можливе повернення Росії в ПАРЄ до відновлення територіальної цілісності України суперечило би міжнародному праву. Про це заявили в МЗС України, коментуючи заяви Турбйорна Ягланда. (27.11.2017)

Резолюція ПАРЄ закликає держави-члени Ради Європи гарантувати нацменшинам навчання рідними мовами від садочка до вишів. (23.01.2018)

Є "серйозні підозри", що окремі політики, чинні та колишні члени ПАРЄ чинили "корупційні діяння на користь Азербайджану". Від приєднання до РЄ у 2001 Баку, імовірно, намагалося вплинути на діяльність органу - зокрема, пом'якшити чи прибрати гострі критичні формулювання щодо прав людини чи перебігу виборів у "не вільній", за версією Freedom House, але багатій на нафту країні. Ідеться як про гроші, так і про коштовні дарунки на кшталт ікри, дорогих годинників чи килимів.

Згадується у звіті й Україна. Зокрема, "дивна поведінка" високопосадовця секретаріату ПАРЄ під час роботи над досьє щодо України. З посиланням на члена ПАРЄ Жорді Чукла документ повідомляє, що один з українських делегатів ПАРЄ заявляв, що член секретаріату отримував гроші від українських політиків за зміну положень звіту на більш позитивні щодо Києва. Конкретні часові рамки цього не зазначаються.
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Звіт ПАРЄ: умов для виборів на Донбасі немає

Посилання в інтернеті

REPORT of the Independent Investigation Body on the allegations of corruption within the Parliamentary Assembly

Текст звіту (англійською)

Аудіо й відео до теми

Звіт ПАРЄ: умов для виборів на Донбасі немає  

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