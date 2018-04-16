Рада Європи: підозри в корупційних діях на користь Азербайджану

Кількох членів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) підозрюють в отриманні хабарів з Азербайджану. Про це йдеться у висновках трьох незалежних експертів, спеціально залучених для рослідування Радою Європи. Документ був оприлюднений у неділю, 22 квітня. Ідеться також і про спроби інших держав вплинути на орган за допомогою грошей, зазначає агенція dpa.

Є "серйозні підозри", що окремі політики, чинні та колишні члени ПАРЄ чинили "корупційні діяння на користь Азербайджану". Від приєднання до РЄ у 2001 Баку, імовірно, намагалося вплинути на діяльність органу - зокрема, пом'якшити чи прибрати гострі критичні формулювання щодо прав людини чи перебігу виборів у "не вільній", за версією Freedom House, але багатій на нафту країні. Ідеться як про гроші, так і про коштовні дарунки на кшталт ікри, дорогих годинників чи килимів.

Згадується у звіті й Україна. Зокрема, "дивна поведінка" високопосадовця секретаріату ПАРЄ під час роботи над досьє щодо України. З посиланням на члена ПАРЄ Жорді Чукла документ повідомляє, що один з українських делегатів ПАРЄ заявляв, що член секретаріату отримував гроші від українських політиків за зміну положень звіту на більш позитивні щодо Києва. Конкретні часові рамки цього не зазначаються.