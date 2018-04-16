 Рада підтримала звернення Порошенка щодо автокефалії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2018
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Новини

Рада підтримала звернення Порошенка щодо автокефалії

Парламентарі підтримали звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія щодо створення автокефальної помісної православної церкви в Україні.

Верховна Рада

Верховна Рада підтримала звернення Порошенка до Вселенського патріарха про створення автокефальної церкви в Україні.

Народні депутати України підтримали звернення Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні. За відповідну постанову на пленарному засіданні у четвер, 19 квітня, проголосували 268 депутатів парламенту. Проти ухвалення постанови виступили депутати "Опозиційного блоку".

У виступі перед депутатами Верховної Ради, котре передувало голосуванню, Петро Порошенко зазначив, що вважає питання надання Українській православній церкві (УПЦ) автокефалії питанням не лише церковним, а й геополітичним, оскільки Росія використовує церкву як інструмент впливу в Україні.

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"Йдеться про нашу остаточну незалежність від Москви. Тут не лише релігія, тут - геополітика. Це - питання національної безпеки та нашої оборони в гібридній війні, тому що Кремль розглядає РПЦ як один із ключових інструментів впливу на Україну", - заявив Петро Порошенко, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Порошенко також наголосив, що отримання автокефалії православною церквою в Україні не означатиме, що церква стане державною.

"Хочу запевнити, що томос, на який ми так сподіваємося і для отримання якого докладаємо зусиль, і поява визнаної єдиної помісної церкви аж ніяк не означатиме порушення конституційного принципу свободи совісті. Єдина православна помісна церква не стане державною. Всі віряни мають і матимуть право вільно обирати собі і конкретний храм, і церковну юрисдикцію", - зазначив Порошенко під час виступу у Верховній Раді.

Після ухвалення постанови депутатами він запевнив, що цього ж дня проведе телефонну розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм та повідомить йому про відповідну позицію президента та парламенту.
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