Рада прийняла за основу законопроект "Про національну безпеку"

Верховна Рада України взяла за основу законопроект президента Петра Порошенка "Про національну безпеку". За прийняття за основу законопроекту N8068 у четвер, 5 квітня, проголосували 265 депутатів при мінімально необхідних 226.

Проектом закону пропонується розмежувати посади начальника Генерального штабу і Головнокомандувача Збройних сил. Начальник Генштабу буде підпорядковуватися Головнокомандувачу. Також Головнокомандувачу підпорядковується командувач об'єднаних сил. Крім того, відповідно до ухваленого документа, міністр оборони призначається на посаду парламентом за поданням президента з числа цивільних осіб. Перший заступник і заступники міністра також призначаються на посади з числа цивільних осіб, зазначає агентство "Українські новини".

У законопроекті також пропонують закріпити, що обсяг видатків на фінансування сектора безпеки та оборони України має становити щонайменше 5% запланованого ВВП, з яких не менше ніж 3% - на фінансування сил оборони, передає агентство "Інтерфакс-Україна". Зокрема, документ передбачає, що фундаментальними національними інтересами є інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір, сферу безпеки, набуття членства в ЄС та НАТО.

Контроль за СБУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, під час представлення законопроекту із трибуни парламенту, зазначив, що документ опрацювали у взаємодії з експертами НАТО, ЄС і США, а його ухвалення має стати значним кроком на шляху впровадження стандартів Північноатлантичного альянсу в Україні. "Загалом законопроект реалізує ідеї, закладені в документах стратегічного планування, ухвалених у 2015-2016 роках, зокрема в стратегічному оборонному бюлетені", - сказав Туричнов.

Згідно з положенням, озвученим Турчиновим, уже в редакції першого читання в законопроекті врахували, що Верховна Рада здійснюватиме контроль за Службою безпеки України. Крім того, секретар РНБО додав, що документ закріплює чіткий розподіл повноважень і компетенцій органів секторів безпеки та оборони, що має підвищити ефективність координації їхньої діяльності, знизити корупційні ризики, обмежити невиправдане дублювання функцій у сфері безпеки. Він також наголосив, що законопроект є рамковим, він встановлює лише загальні обриси системи гарантування національної безпеки.

Після голосування Петро Порошенко подякував парламентаріям за підтримку його проекту закону. "Цей законопроект відкриває шлях до ефективнішої взаємодії з НАТО", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook.