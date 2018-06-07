 Рада не змогла навіть розглянути питання про заборону трансляції ЧС-2018 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Рада не змогла навіть розглянути питання про заборону трансляції ЧС-2018

Українському парламенту забракло голосів, щоб бодай розглянути проект постанови про заборону трансляції в Україні Чемпіонату світу з футболу-2018, який на наступному тижні почнеться в Росії.

Symbolbild 2018 FIFA World Cup Russland (picture alliance/dpa/empics)

Верховній Раді України не вистачило голосів для того, щоб принаймні розглянути проект постанови про заборону трансляції в Україні Чемпіонату світу з футболу-2018, який на наступному тижні почнеться в Росії. За включення проекту постанови до порядку денного на засіданні у четвер, 7 червня, проголосували лише 142 народні депутати із 226 мінімально необхідних.

DW.COM

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала світових лідерів не відвідувати відкриття Чемпіонату світу з футболу в Росії через її участь в сирійській війні. (22.05.2018)

Фракція Зелених у Європарламенті представила інтерактивну мапу РФ, аби привернути увагу вболівальників на ЧС-2018 з футболу до переслідувань з політичних мотивів у Росії. (06.06.2018)

"Наступний пленарний тиждень - вже футбол. Постанова 8343 авторства Ляшка, Березюка, Мосійчука і Лозового - в смітник", - написала перша заступниця комітету парламенту з питань свободи слова та інформаційної політики Ольга Червакова (фракція "Блок Петра Порошенка") на своїй сторінці в Facebook.

Напередодні комітет Ради зі свободи слова підтримав проект цієї постанови. Ним пропонується заборонити трансляцію матчів ЧС-2018 через збройну агресію Росії проти України та анексію Криму. 

ЧС-2018 проходитиме в Росії з 14 червня по 15 липня. Транслювати ЧС-2018 в Україні мають телеканали "Інтер" та "НТН". 6 червня Inter Media Group повідомила, що отримала права на ексклюзивну трансляцію матчів. Матчі мають транслювати в ефірі телеканалів з першого ж дня мундіалю.

Дивитись відео 01:05
Now live
01:05 хв

ЧC-2018: у Брюсселі показали грубу гру Кремля (07.06.2018)

Аудіо й відео до теми

ЧC-2018: у Брюсселі показали грубу гру Кремля (07.06.2018)  

Також за темою

Russland Gruppenziehung FIFA 2018 Symbolbild

У Верховній Раді хочуть заборонити трансляцію в Україні ЧС-2018 з футболу 06.06.2018

Комітет Ради зі свободи слова підтримав проект постанови щодо заборони трансляцій в Україні з Чемпіонату світу з футболу-2018, що проходитиме в Росії. Телеканали "Інтер" та "НТН" планують ексклюзивно показувати матчі.

ЧC-2018: у Брюсселі показали грубу гру Кремля (07.06.2018) 07.06.2018

Мапу Росії з місцями утримання політв'язнів представили в Європарламенті зелені. Їх мета – показати перед ЧС-2018, якою є сучасна Росія. Ініціатори акції закликають політиків Європи бойкотувати чемпіонат, а також домогтися від РФ звільнення політв’язнів.

Fußball Dinamo Brest Weißrussland Diego Maradona

Що Дієго Марадона робитиме в білоруському футбольному клубі? 17.05.2018

Відомий аргентинський футболіст Марадона очолив правління білоруського ФК "Динамо-Брест". До виконання обов'язків він приступить після ЧС-2018. DW з'ясувала, що Марадона роботиме у білоруському клубі.

Докладно

Ukraine Finanzminister Alexander Daniljuk (Reuters/J. Herrmann)

Доля траншів МВФ залежить від наступника Данилюка

Історія повторюється - міжнародні партнери і донори знову стурбовано очікують, кого призначать міністром фінансів? 

Bayer завершив угоду із поглинання Monsanto

Німецький гігант агрохіму Bayer завершив поглинання Monsanto

Агрохімічний концерн Bayer остаточно завершив процедуру поглинання американської компанії Monsanto. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  