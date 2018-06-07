Рада не змогла навіть розглянути питання про заборону трансляції ЧС-2018

Верховній Раді України не вистачило голосів для того, щоб принаймні розглянути проект постанови про заборону трансляції в Україні Чемпіонату світу з футболу-2018, який на наступному тижні почнеться в Росії. За включення проекту постанови до порядку денного на засіданні у четвер, 7 червня, проголосували лише 142 народні депутати із 226 мінімально необхідних.

"Наступний пленарний тиждень - вже футбол. Постанова 8343 авторства Ляшка, Березюка, Мосійчука і Лозового - в смітник", - написала перша заступниця комітету парламенту з питань свободи слова та інформаційної політики Ольга Червакова (фракція "Блок Петра Порошенка") на своїй сторінці в Facebook.

Напередодні комітет Ради зі свободи слова підтримав проект цієї постанови. Ним пропонується заборонити трансляцію матчів ЧС-2018 через збройну агресію Росії проти України та анексію Криму.

ЧС-2018 проходитиме в Росії з 14 червня по 15 липня. Транслювати ЧС-2018 в Україні мають телеканали "Інтер" та "НТН". 6 червня Inter Media Group повідомила, що отримала права на ексклюзивну трансляцію матчів. Матчі мають транслювати в ефірі телеканалів з першого ж дня мундіалю.