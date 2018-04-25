 Рада Безпеки ООН обговорить ситуацію на Донбасі - Клімкін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2018
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Новини

Рада Безпеки ООН обговорить ситуацію на Донбасі - Клімкін

Глава МЗС України Павло Клімкін подякував Польщі, яка головує нині в Раді Безпеки ООН, за включення питання Донбасу до порядку денного.

Тему України знову обговорять на Радбезі ООН

Тему України знову обговорять на Радбезі ООН

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй 29 травня буде розглянута ситцація на Сході України. Про це у п'ятницю, 4 травня, він написав у своєму мікроблозі Twitter. "29 травня матимемо чергову нагоду для обговорення в Раді Безпеки ООН ситуації, що склалася внаслідок російської агресії проти України, і шляхи її врегулювання", - повідомив міністр.

Клімкін подякував Польщі, яка головує нині в Радбезі, за включення цього питання до програми роботи Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, востаннє Радбез ООН проводив відкрите засідання щодо ситуації на Сході України і зокрема щодо обстрілів Авдіївки у лютому 2017 року.

Нині триває дискусія щодо можливості розміщення на Донбасі миротворців ООН. Було запропоновано кілька варіантів запровадження місії "блакитних шоломів". Згідно з українським варіантом, Росія не може брати участь у миротворчій місії, а "блакитні шоломи" мають бути розміщені в усій зоні конфлікту, включно з ділянкою українсько-російського кордону. Росія, своєю чергою, пропонує розмістити миротворців лише на фактичній лінії розмежування сторін конфлікту на Донбасі. Німеччина та США підтримують український варіант проекту місії.
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Аудіо й відео до теми

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