Рада Безпеки ООН обговорить ситуацію на Донбасі - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй 29 травня буде розглянута ситцація на Сході України. Про це у п'ятницю, 4 травня, він написав у своєму мікроблозі Twitter. "29 травня матимемо чергову нагоду для обговорення в Раді Безпеки ООН ситуації, що склалася внаслідок російської агресії проти України, і шляхи її врегулювання", - повідомив міністр.

Клімкін подякував Польщі, яка головує нині в Радбезі, за включення цього питання до програми роботи Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, востаннє Радбез ООН проводив відкрите засідання щодо ситуації на Сході України і зокрема щодо обстрілів Авдіївки у лютому 2017 року.

Нині триває дискусія щодо можливості розміщення на Донбасі миротворців ООН. Було запропоновано кілька варіантів запровадження місії "блакитних шоломів". Згідно з українським варіантом, Росія не може брати участь у миротворчій місії, а "блакитні шоломи" мають бути розміщені в усій зоні конфлікту, включно з ділянкою українсько-російського кордону. Росія, своєю чергою, пропонує розмістити миротворців лише на фактичній лінії розмежування сторін конфлікту на Донбасі. Німеччина та США підтримують український варіант проекту місії.