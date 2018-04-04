 Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання через хіматаку в Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2018
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Новини

Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання через хіматаку в Сирії

Дев'ять країн, у тому числі й троє постійних членів Ради Безпеки ООН, вимагають проведення термінового засідання Радбезу через повідомлення про хімічну атаку в Сирії. ЄС закликає притягти винних до відповідальності.

Рада Безпеки ООН

Термінового засідання Радбезу ООН вимагають, зокрема, США, Великорбитанія та Франція

Дев'ять країн-членів Ради Безпеки ООН (РБ ООН) наполягають на проведенні екстреного засідання Радбезу через повідомлення про хімічну атаку в Сирії. Про це в неділю, 8 квітня, повідомила дипломатична місія Великобританії при ООН в соціальній мережі Twitter. Серед цих країн - Сполучені Штати, Великобританія, Франція, Польща, Нідерланди, Швеція, Кувейт, Перу та Кот-д'Івуар, зазначається в повідомленні. Три перші держави є постійними членами Ради Безпеки. Очікується, що засідання відбудеться в понеділок, 9 квітня.

Реакція Парижа та Брюсселя

Тим часом міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан нагадав, що застосування хімічної зброї є "воєнним злочином". Він також назвав хімічну атаку "порушенням міжнародних норм" щодо нерозповсюдження цього виду зброї масового знищення, йдеться у повідомленні прес-служби французького МЗС.

Інформація про можливе застосування хімічної зброї у Східній Гуті викликала також занепокоєння в Брюсселі. В Європейській зовнішньополітичний службі наголосили, що наявні на сьогодні "докази вказують на ще одну хімічну атаку, скоєну режимом (Башара Асада. - Ред.) Також заява служби містить заклик до негайного відновлення Радбезом ООН мандата Об'єднаного слідчого механізму задля "виявлення винуватців, що скоїли хімічні атаки". Крім того, Євросоюз закликав Росію та Іран до тиску на уряд у Дамаску задля припинення подальший бойових дій та деескалації насильства.

Нагадаємо, представники благодійних організацій "Білі шоломи" та UOSSM, а також бойовики угруповання "Джейш аль-Іслам", що веде боротьбу проти сил Асада, звинуватили сирійський режим у застосуванні хімічної зброї у Східній Гуті 7 квітня. За різними даними, внаслідок хімічної атаки під час бомбардувань загинули від 25 до 150 осіб. Офіційний Дамаск відкидає звинувачення в хімічній атаці та називає їх дезінформацією, яка покликана перешкодити сирійській армії у відновленні контролю над цим анклавом.
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