 Піщані бурі забрали життя понад сотні осіб в Індії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2018
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Новини

Піщані бурі забрали життя понад сотні осіб в Індії

Щонайменше 116 осіб загинули в Індії через піщані бурі та зливи з блискавками. Місцеві посадовці називають нинішню негоду "безпрецедентною".

Потужні бурі призвели до руйнувань в Індії

Потужні бурі призвели до руйнувань в Індії

На півночі Індії в четвер, 3 травня, потужний вітер швидкістю понад 130 кілометрів на годину знищував будинки та забрав життя щонайменше 116 осіб. Іще 250 осіб дістали травми, повідомляє інформагенція AFP.

Після піщаних штормів пройшли потужні зливи

Після піщаних буревіїв пройшли потужні зливи

У індійських штатах Уттар-Прадеш, Пенджаб і Раджастан очікують на зростання кількості загиблих. Після піщаних буревіїв у регіоні почалися потужні зливи з блискавками. Очікується, що погана погода зберігатиметься до кінця тижня. Хоча бурі є звичними для цієї пори року в Індії, цьогорічна негода відзначається особливою силою. У відомстві комісара з боротьби з наслідками стихійних лих штату Уттар-Прадеш нинішні бурі назвали "безпрецедентними".

Напередодні у південному штаті Андхра-Прадеш щонайменше 14 осіб загинули через потужний шторм із блискавкками. Впродовж кількох годин у цьому штаті нарахували понад 41 тисячу ударів блискавки.

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