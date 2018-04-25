Піщані бурі забрали життя понад сотні осіб в Індії

На півночі Індії в четвер, 3 травня, потужний вітер швидкістю понад 130 кілометрів на годину знищував будинки та забрав життя щонайменше 116 осіб. Іще 250 осіб дістали травми, повідомляє інформагенція AFP.

Після піщаних буревіїв пройшли потужні зливи

У індійських штатах Уттар-Прадеш, Пенджаб і Раджастан очікують на зростання кількості загиблих. Після піщаних буревіїв у регіоні почалися потужні зливи з блискавками. Очікується, що погана погода зберігатиметься до кінця тижня. Хоча бурі є звичними для цієї пори року в Індії, цьогорічна негода відзначається особливою силою. У відомстві комісара з боротьби з наслідками стихійних лих штату Уттар-Прадеш нинішні бурі назвали "безпрецедентними".

Напередодні у південному штаті Андхра-Прадеш щонайменше 14 осіб загинули через потужний шторм із блискавкками. Впродовж кількох годин у цьому штаті нарахували понад 41 тисячу ударів блискавки.