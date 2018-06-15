Після тижневої одісеї біженці з Aquarius прибули до Іспанії

Перший з трьох човнів, які перевозять групу з більш ніж шести сотень врятованих у Середземному морі біженців, прибув до іспанського порту Валенсія. Судно Dattilo італійських прикордонників ввійшло до гавані зранку неділі, 17 червня, за ним слідують Aquarius та італійський Orion. Червоний Хрест повідомляє, що на борту Dattilo - 274 мігранти. Під час швартування лунали оплески, додає агенція новин AFP. Ще два судна прибудуть до півдня за місцевим часом.

Рятувальне судно Aquarius перебувало у вимушеній одісеї близько тижня. Нова італійська влада, яка проголосила жорсткий курс щодо міграційної політики, відмовилася приймати човен з 629 біженцями. Аналогічно вчинила Мальта, порт відкрила натомість Іспанія. Париж на тлі дипломатичної суперечки з Римом заявив про готовність прийняти частину з новоприбулих з судна Aquarius, які прагнули дістатися Франції.

Біженці на борту Aquarius

За даними ООН, за перші п'ять місяців 2018 року до Європи Середземним морем прибули загалом 35,5 тисяч мігрантів, з яких третина - до Іспанії. При цьому щонайменше 792 осіб загинули під час спроби дістатися берегів Європи.