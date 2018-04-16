 Після серії страйків держслужбовцям у ФРН підвищать зарплати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2018
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Новини

Після серії страйків держслужбовцям у ФРН підвищать зарплати

Профспілки досягли угоди з урядом ФРН щодо підвищення зарплат для понад 2,3 мільйона працівників державного сектору. Це коштуватиме державі 10 мільярдів євро.

Франк Бзірке і Горст Зеегофер

Голова профспілки Verdi Франк Бзірке (ліворуч) та очільник МВС ФРН Горст Зеегофер

Німецькі профспілки і працівники державного сектору у середу, 18 квітня, досягли згоди з урядом щодо підвищення заробітної платні держслужбовцям. Понад 2,3 мільйонів працівників, протягом двох з половиною років отримають підвищення оплати праці на 7,5 відсотка. Сукупно це підвищення складе 10 мільярдів євро.

Збільшення оплати праці відбуватиметься поступово. Перше підвищення на 3,19 відсотка нарахують заднім числом з 1 березня 2018 року. Наступне підвищення на 3,09 відсотка відбудеться 1 квітня 2019 року, і ще на 1,06 відсотка зарплати зростуть 1 березня 2020 року.

DW.COM

За розмірами мінімальної заробітної плати Німеччина посідає п'яте місце в ЄС. Як повідомляє Євростат, середній показник мінімальної зарплати становить у ФРН 1498 євро на місяць. (10.02.2017)

Реальна заробітна плата у ФРН в 2016 році зросла на 1,8 відсотка. Тренд спостерігається вже третій рік поспіль. (22.03.2017)

Досягнення угоди стало результатом триденних перемовин і серії загальнонаціональних "попереджувальних" страйків, що мали місце минулого тижня і спричинили перебої в транспортному сполученні і роботі певних держустанов у Німеччині.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer), який на перемовинах представляв сторону працедавців заявив, що досягнення угоди зробить роботу на державній службі більш привабливою, але водночас не коштуватиме урядові надто багато.

У свою чергу, голова німецької профспілки Verdi Франк Бзірке (Frank Bsirke), котрий минулого тижня разом із Німецькою спілкою держслужбовців (dbb) координував страйк понад 150 тисяч службовців, висловив задоволення угодою. "Це найкращий результат за багато років", - зазначив Бзірке.

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